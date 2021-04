Proyek Film New Gods dan The Trench Dibatalkan

HANYA beberapa minggu setelah penayangan The Snyder Cut dari Justice League, Warner Bros mengungkapkan bahwa dua film DCEU yang diantisipasi dari Ava DuVernay dan James Wan tidak akan lagi bergerak maju. Dua film itu New Gods dan The Trench.

"Sebagai bagian dari rencana DC kami, beberapa judul pengembangan lama, New Gods dan The Trench, tidak akan berlanjut. Kami berterima kasih kepada mitra kami Ava DuVernay, Tom King, James Wan, dan Peter Safran atas waktu dan kolaborasi selama proses ini dan nantikan kemitraan berkelanjutan kami dengan mereka dalam cerita DC lain. Proyek akan tetap berada di tangan terampil mereka jika mereka ingin maju di masa depan," ujar studio dan DC, Jumat (2/4).

New Gods akan mengisahkan Darkseid, salah satu penjahat paling tangguh di DC Comics, yang baru-baru ini muncul sebagai antagonis utama (sebagian besar di balik layar) dari Justice League versi Zack Snyder. DuVernay telah mengembangkan proyek tersebut dengan King, seorang penulis buku komik terkemuka.

The Trench dimaksudkan untuk menjadi spin-off dari film populer Wan pada 2018, Aquaman, menjelajahi makhluk mengerikan yang tinggal di jurang yang suram di dasar laut. Proyek itu dikembangkan oleh Wan dan Safran, dari naskah yang ditulis oleh Noah Gardiner dan Aiden Fitzgerald. Wan saat ini masih terikat untuk mengarahkan Aquaman 2 yang akan mulai syuting tahun ini.

Menarik untuk dicatat bahwa pernyataan Warner menunjukkan bahwa DuVernay dan Wan akan disambut kembali ke proyek masing-masing jika mereka diambil kembali di masa mendatang. Jadi, masih ada kemungkinan kita bisa melihat New Gods atau The Trench di suatu masa, meskipun kemungkinan itu tampaknya tidak mungkin untuk saat ini.

Tidak jelas proyek tersebut dipertimbangkan untuk rilis langsung di HBO Max, layanan streaming perdana Warner Bros, atau tidak. Studio tersebut membuat keputusan kontroversial untuk secara bersamaan merilis seluruh film 2021 di bioskop dan pada layanan streaming untuk periode satu bulan eksklusif dengan blockbuster terbaru Godzilla vs Kong memulai debutnya awal pekan ini.

Jika, misalnya, ada kekhawatiran bahwa The Trench akan menganibalisasi beberapa penonton Aquaman 2, mengapa tidak menjadikan yang pertama sebagai eksklusif HBO Max? Dan mengingat Darkseid baru saja membuat debut filmnya di Justice League versi Zack Snyder, eksklusif HBO Max yang bahkan tidak dianggap sebagai bagian dari kanon resmi DCEU, mengapa tidak ada ruang untuk DuVernay menampilkan tentang New Gods?

Juga tidak jelas keputusan Warner untuk mencabut New Gods ada hubungannya dengan Darkseid yang benar-benar dipermalukan dalam adegan di Zack Snyder's Justice League. Akan tetapi itu hanya asumsi. (Collider/OL-14)