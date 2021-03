Asya Story Terpilih Sebagai Serial Indonesia Terbaik 2020

Sepanjang Januari – Maret 2021, komunitas Forum Film Indonesia menggelar polling terkait 10 Serial Indonesia Terbaik 2020. Serial yang dimaksud tayang di layanan streaming berbayar sepanjang tahun lalu. Serial populer seperti “My Lecturer My Husband” [WeTV], “Saiyo Sakato” [Go Play] hingga “Asya Story” [Genflix] menjadi nomine diantaranya.

Polling tersebut berhasil menjaring 622 responden dan akhirnya menobatkan miniseri “Asya Story” sebagai Serial Indonesia Terbaik 2020. Miniseri yang mengangkat isu pelecehan/kekerasan seksual tersebut menjaring 40,9% suara dengan 253 responden. Posisi runner up diduduki “My Lecturer My Husband” yang dibintangi Reza Rahadian dan Prilly Latuconsina. Serial tersebut menjaring 24,9% suara dengan 154 responden.

Berikut daftar lengkapnya:

1. Asya Story [Genflix] : 40,9% - 253 responden

2. My Lecturer My Husband [WeTV]: 24,9% - 154 responden

3. Saiyo Sakato [Go Play]: 10,5% - 65 responden

4. Cek Toko Sebelah [Babak Baru] [Netflix]: 5,3% - 33 responden

5. Serigala Terakhir [Vidio]: 4,5% - 28 responden

6. Yo Wis Ben [WeTV]: 3,4% - 21 responden

7. Tunnel [Go Play]: 3,2% - 20 responden

8. Brata 2 [Hooq]: 2,8% - 17 responden

9. Pretty Little Liars [Viu]: 2,4% - 15 responden

10. I Hear[t] You [Vidio]: 1,9% - 12 responden

Sebagaimana diketahui, layanan streaming berbayar tumbuh pesat setahun terakhir, terutama dipicu oleh pandemi. Hanya dalam setahun, pertumbuhan pengguna melonjak dari 3,5 juta hingga menjadi 7 juta dalam setahun terakhir. Karenanya layanan streaming berbayar juga terus berlomba menyajikan tontonan terbaik terutama melalui serial/miniseri unggulan. Serial/miniseri seperti “Asya Story”, “My Lecturer My Husband” dan “Pretty Little Liars” sudah dipastikan akan berlanjut ke musim berikutnya. (OL-12)