Nike Gugat Perusahaan Pembuat Satan Shoes

PERUSAHAAN sepatu atletik Nike Inc melayangkan gugatan kepada perusahan yang memproduksi Satan Shoes (sepatu setan), MSCHF Product Studio Inc. Konon, sepatu tersebut disebut mengandung setetes darah manusia.

Produk Satan Shoes itu berkolaborasi dengan penyanyi rap Old Town Road, Lil Nas X.

Dalam gugatannya, Nike menyebut MSCHF Product Studio Inc melanggar dan menjatuhkan merek dagangnya dengan sepatu bertema setan berwarna hitam-merah, yang mulai dijual secara daring pada Senin (29/3). Namun, penyanyi rap Lil Nas X tidak disebutkan sebagai pihak tergugat dalam gugatan hukum tersebut.

Sepatu tersebut adalah sepatu kets Nike Air Max 97 yang dibuat khusus, yang mengandung tinta merah dan 'setetes darah manusia' di solnya. Ini berdasarkan sebuah situs web yang mendeskripsikan 666 pasang sepatu edisi terbatas itu.

Bagian belakang salah satu sepatu bertuliskan MSCHF dan lainnya bertuliskan Lil Nas X.

Beberapa media melaporkan sepatu tersebut terjual habis dalam waktu kurang dari satu menit dengan harga 1.018 dolar AS (sekitar Rp14,72 juta) per pasang. Lil Nas X mengatakan di Twitter dia akan memilih penerima sepasang sepatu ke 666 dari para pengguna media sosial yang mengedarkan salah satu cuitannya.

Nike, dalam gugatannya yang diajukan ke pengadilan federal di New York, mengatakan sepatu itu diproduksi tanpa persetujuan dan otorisasi Nike. Nike pun sama sekali tidak terkait dengan proyek ini.

"Sudah ada bukti kebingungan dan penjatuhan (merek dagang) yang signifikan yang terjadi di pasar, termasuk seruan untuk memboikot Nike sebagai tanggapan atas peluncuran Satan Shoes MSCHF berdasarkan keyakinan keliru bahwa Nike telah mengizinkan atau menyetujui produk ini," demikian isi gugatan tersebut.

Nike meminta pengadilan untuk segera menghentikan MSCHF dalam memenuhi pesanan sepatu dan meminta persidangan juri untuk meminta ganti rugi. Perwakilan Lil Nas X dan MSCHF tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Penyanyi rap pemenang Grammy Lil Nas X, 21, pada Jumat (26/3), merilis video untuk lagu baru Montero (Call Me By Your Name). Dalam video itu digambarkan, ia menari dengan sebuah karakter bertanduk setan.(Ant/OL-5)