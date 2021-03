Sylvester Stallone Isi Suara King Shark di The Suicide Squad

SYLVESTER Stallone dan sutradara/penulis James Gunn telah berkolaborasi untuk film dari buku komik yaitu Guardians of the Galaxy Vol. 2. Di sini Stallone memainkan Stakar Ogord, salah satu anggota lama kelompok Ravager.

Pada November 2020, Stallone mengungkapkan bahwa dia sedang mengerjakan film The Suicide Squad, meskipun tidak ada detail tentang perannya. Nah, kini bukan rahasia lagi, Stallone dipastikan pengisi suara Raja Hiu atau King Shark.

Sylvester Stallone membagikan trailer The Suicide Squad di media sosial dan secara khusus menyebutkan bahwa hiu akan tampil. James Gunn mengonfirmasi di Twitter bahwa aktor Rocky tersebut memang mengisi suara King Shark.

The Suicide Squad menandai kedua kali Raja Hiu diadaptasi untuk aksi langsung. Sebelumnya, ia telah berulang kali menjadi penjahat di serial The CW The Flash dengan David Payne memerankannya sebagai manusia dan David Hayter menyuarakannya dalam bentuk hiu humanoid.

King Shark juga mendapatkan popularitas dalam beberapa tahun terakhir sebagai salah satu karakter utama dalam serial animasi Harley Quinn. Suaranya diisi oleh Ron Funches.

The Suicide Squad juga akan menjadi film superhero ketiga Sylvester Stallone. Beberapa bulan sebelum rilis The Suicide Squad, dia akan membintangi Samaria sebagai pahlawan super terkenal yang menghilang beberapa dekade yang lalu.

Dalam komiknya, King Shark alias Nanaue ialah putra dari Dewa Hiu alias The King of All Sharks di DC Universe. Karakter lain dalam film itu ialah Harley Quinn (Margot Robbie) dan Captain Boomerang (Jai Courtney), Bloodsport (Idris Elba), Peacemaker (John Cena), Polka-Dot Man (David Dastmalchian), Ratcatcher 2 (Daniela Melchoir), dan Michael Rooker (Savant). Ceritanya tentang para penjahat super yang dipenjara itu dikirim ke pulau Corto Maltese di Amerika Selatan untuk menghancurkan penjara dan laboratorium era Nazi yang dikenal sebagai Jotunheim. (Cinema Blend/OL-14)