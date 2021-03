Rossa Ajak Lee Donghae Super Junior Bintangi Video Klipnya

Rossa mengunggah cuplikan video klip "The Heart You Hurt" yang dibintangi oleh dirinya dan aktor Dion Wiyoko, juga bintang Korea Selatan Lee Donghae dari grup K-pop ternama Super Junior.

"It’s an honor to have @dionwiyoko and my famous friend @leedonghae in the music video," tulis Rossa dalam akun Instagram, dikutip Sabtu.

Video klip tersebut akan tayang perdana di laman YouTube Rossa pada 31 Maret 2021 pukul 18.00.

Dalam cuplikan video tersebut, terlihat Rossa sedang bercengkrama dengan Dion, sementara Donghae berada di tempat berbeda. Ekspresinya berubah dari senyum simpul menjadi seperti sedang berpikir keras.

Kolaborasi Rossa dengan musisi Negeri Ginseng dimulai dari hubungannya dengan SM Entertainment, agensi yang menaungi Super Junior, yang terjalin sejak 2019. Kala itu, Rossa hadir dalam penandatanganan pokok perjanjian kerja sama antara Trans Media dan SM Entertainment. Ini menandai dimulainya kerja sama strategis di antara kedua perusahaan di bidang talent management, event production dan promotion, produksi dan distribusi konten, periklanan, digital dan gaya hidup.

Pada November 2020, Rossa berkolaborasi dengan Ki Do Hoon, artis SM Entertainment, dalam pembuatan video musik "Masih".

Lagu "Hati Yang Kau Sakiti" milik Rossa juga dibuat ke dalam versi Korea dengan judul "Sangcheo Badeun Maeum". (Ant/OL-12)