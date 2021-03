Malam Ini, Michael Douglas Bakal Ngobrol Bareng Dino Patti Djalal

Aktor Peraih Oscar Michael Douglas akan hadir ke hadapan penggemarnya di Indonesia melalui tayangan Mola Living Live pada malam ini, Jumat (26/3) pukul 22:00 WIB.

Melalui keterangan yang dikutip pada Jumat, aktris dan presenter Marissa Anita akan mendampingi Dino Patti Djalal, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dalam memandu acara Mola Living Live kali ini. Selain diskusi, Douglas akan berinteraksi dengan para penonton Mola TV melalui fitur tanya jawab yang disediakan.

Michael Douglas adalah aktor yang terlahir dari pasangan aktor dan aktris terkenal pada zamannya, Kirk Douglas dan Diana Dill. Douglas pun sudah menetapkan hatinya untuk terjun ke dunia film dengan mengambil jurusan Drama di University of California.

Bakat aktingnya mulai diakui ketika ia menerima peran dalam film serial televisi "The Streets Of San Fransisco" (1972), dan berhasil meraih Emmy Awards. Douglas kemudian memutuskan menjadi produser "One Flew Over the Cuckoo’s Nest" (1975). Film ini kemudian meraih piala Oscar pada kategori Best Picture.

Douglas mengukuhkan dirinya sebagai salah satu aktor yang patut diperhitungkan dengan meraih piala Oscar sebagai Aktor Terbaik lewat perannya di film "Wall Street" (1987).

Beberapa kritikus film menggambarkan Douglas sering mendapatkan karakter protagonis yang ‘cacat’, karena banyak melakukan kesalahan, moral yang lemah, namun jujur dan tetap memiliki etika karakter sebagai pahlawan.

Ia pun juga digambarkan sering mendapat peran sebagai laki-laki yang menjadi korban kemarahan wanita atau mengalami pelecehan seksual. Hal ini terlihat dari peran-perannya dalam "Fatal Attraction" (1987), "The War of the Roses" (1989), "Basic Instinct" (1992), "Falling Down" (1993) dan "Disclosure" (1994).

Hidupnya sempat terguncang ketika ia menderita kanker lidah stadium empat pada 2010. Namun ia tidak menyerah terhadap penyakitnya. Proses pengobatan ia jalani, mulai dari kemoterapi hingga radiasi. Kariernya sempat terhenti karena proses penyembuhan penyakitnya. Namun ia tidak patah semangat, dan berhasil sembuh total pada 2013.

Douglas kembali membuktikan dirinya dengan berperan sebagai Hank Pym dalam film "Ant-Man" (2015), "Ant-Man and The Wasp" (2018) dan "Avengers: Endgame" (2019).

Marissa Anita, aktris dan presenter, untuk pertama kalinya akan memandu Mola Living Live di Mola TV. Baginya ini akan menjadi pengalaman yang berharga, apalagi ia bisa mendengar langsung pengalaman Douglas sebagai filmmaker. "Saya tumbuh besar menonton berbagai film karena dari film saya belajar tentang kehidupan, termasuk film-film Michael Douglas... Saya enggak sabar ingin dengar dia bercerita tentang pengalamannya sebagai filmmaker selama 50 tahun terakhir," kata Marissa.

Sementara Dino Patti Djalal tidak sabar untuk bisa mendengar Michael Douglas bercerita kepada penggemarnya di Indonesia secara langsung. (Ant/OL-12)