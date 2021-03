Helen Mirren Perankan Penjahat Utama Film Sekuel Shazam!

HELEN Mirren bergabung dengan DC Extended Universe pada film Shazam! Fury of the Gods. Mirren akan berperan sebagai penjahat bernama Hespera, putri Atlas, dalam sekuel Shazam 2019! dari New Line dan Warner Bros.

Mirren bergabung dengan sesama pendatang baru dari waralaba itu yakni Rachel Zegler, bintang West Side Story karya Steven Spielberg yang akan datang. Sumber mengatakan Mirren dan Zegler akan berperan sebagai saudara perempuan yang mungkin memiliki niat buruk.

Sekuel Shazam! itu sekali lagi dibintangi oleh Zachary Levi sebagai versi dewasa dari remaja Billy Batson (Asher Angel) yang berubah menjadi superhero. David F Sandberg kembali menyutradarai naskah dari Henry Gayden dengan Peter Safran menjadi produser melalui The Safran Company.

Shazam! pertama tayang pada April 2019 dan menghasilkan US$366 juta secara global. Selain Fury of the Gods, New Line sedang mengembangkan Black Adam dibintangi Dwayne Johnson sebagai musuh klasik Shazam.

Mirren telah dinominasikan untuk empat Oscar dan memenangkan satu untuk The Queen pada 2006. Dia juga membintangi film franchise sebelumnya seperti Red 2 serta The Fast and Furious. (Hollywood Reporter/OL-14)