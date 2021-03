Aamir Khan Positif Covid-19 Menyusul Artis Bollywood Lain

SUPERSTAR Bollywood Aamir Khan telah dites positif covid-19 dan kini mengisolasi diri di rumah. Juru bicaranya mengungkapkan hal itu pada Rabu (24/3).

"Pak Aamir Khan dinyatakan positif covid-19. Dia di rumah dalam karantina mandiri, mengikuti semua protokol, dan dia baik-baik saja," kata juru bicara itu. "Semua orang yang berhubungan dengannya di masa lalu harus diuji sendiri sebagai tindakan pencegahan. Terima kasih atas semua keinginan dan perhatian anda."

Khan selanjutnya akan terlihat di Laal Singh Chaddha sebagai remake resmi Bollywood dari Film Hollywood Forrest Gump. Film itu diproduksi oleh Viacom18 Studios dan Aamir Khan Productions. Film akan dirilis pada hari Natal.

Ada serentetan infeksi covid-19 di Bollywood baru-baru ini karena gelombang baru virus tumbuh secara eksponensial di India. Mereka yang dites positif baru-baru ini termasuk aktor Kartik Aaryan, Ranbir Kapoor, produser Ramesh Taurani, serta aktor dan pembuat film Satish Kaushik.

Negara bagian Maharashtra di India Barat, rumah bagi industri film berbahasa Bollywood dan Marathi berbahasa Hindi, melihat kasus baru virus ini muncul lebih dari 25.000 setiap hari. Dari jumlah tersebut, ibu kota Mumbai, tempat Bollywood berbasis, mencatat lebih dari 3.000 kasus harian baru. Pune, tempat industri Marathi berpusat, mencatat hampir 6.000 kasus baru setiap hari.

Bioskop di seluruh India telah dibuka kembali dengan kapasitas penuh pada Februari, tetapi Mumbai terpaksa mengurangi tingkat keterisiannya menjadi 50% karena lonjakan kasus. Secara keseluruhan, India mencatat hampir 50.000 kasus harian baru dan pada Rabu saja ada 275 kematian.

Jika lonjakan terus berlanjut, hal itu dapat memengaruhi banyak rilis film selanjutnya, termasuk Sooryavanshi yang dibintangi Akshay Kumar, Ranveer Singh, dan Ajay Devgn, Radhe: Your Most Wanted Bhai yang dibintangi Salman Khan, dan Marakkar: Singa of the Arabian Seayang dibintangi Mohanlal. Semua akan dirilis secara luas dalam beberapa minggu mendatang. (Variety/OL-14)