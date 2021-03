Duel Dewa Kipas vs Irene, Warganet Jadi Paham Catur

PERTANDINGAN catur antara Grandmaster (GM) Irene Sukandar dengan Dadang Subur 'Dewa Kipas' telah membuahkan hasil. GM Irene menang telak 3-0 dari pertandingan catur tersebut.

Pertandingan yang difasilitasi dan disiarkan langsung oleh chanel youtube Deddy Corbuzier itu mendapatkan banyak respons dari warganet. Di Twitter 'Dewa Kipas' menjadi trending topic dengan hampir 50 ribu cuitan dan 'Pak Dadang' trending dengan 17 ribu cuitan.

Warganet memberikan opininya sesaat setelah menyaksikan pertandingan catur tersebut. Mereka pun mulai paham permainan catur.

"GM Irene dapat duit dan reputasinya terjaga. Dewa Kipas dapat popularitas dan duit banyak. Podcast Deddy dapat impresi besar dan iklan melimpah. Ketiganya sama-sama menang. Yang kalah MU sama Juventus," tulis akun @AgusMagelangan.

Menurut akun @AgusMagelangan, tidak ada yang dirugikan dalam pertandingan ini. Selain itu, beberapa warganet memberikan hormat kepada Dewa Kipas maupun GM Irene.

"Dulu saya mikir permainan catur hanya didominasi kaum laki-laki. Tapi setelah melihat permainan Dewa Kipas Pak Dadang dengan Mbak Irene dan komentator Mbak Chelsie saya paham perempuan juga lebih hebat dalam catur Keren, perempuan Indonesia. Maju terus catur Indonesia, " tulis akun twitter @andimahfu_ri

"no matter what..respectfully to all of you two..Dewa Kipas & GM Irene Sukandar," tulis akun @barus_d_garp

"Irene won 3-0 (as expected from grandmaster), but Dewa Kipas proves that he's above average player too, respect for both >__<" Tulis akun @ssappurisa3

Pertandingan catur ini memecahkan rekor baru yaitu menjadi pertandingan yang disaksikan lebih dari 1 juta penonton dalam waktu 15 menit awal.

"Kita sudah memecahkan rekor live saat ini dengan jumlah penonton lebih dari 1 juta penonton," ujar Deddy Corbuzier sebagai fasilitator pertandingan catur ini.

Tak hanya itu, banyak warganet yang lebih memperhatikan Chelsie Monica, Woman International Master yang menjadi komentator pada pertandingan tersebut. Setelah pertandingan usai, mendadak followers instagram Chelsie Monica meningkat drastis dari 8 ribu followers menjadi 38 ribu followers dan kian bertambah sampai berita ini ditulis.

"Irene yang menang, pak Dadang yang kalah. Tapi tetap, mbak chelsie yang jadi perhatian