Indonesia Kini Miliki One Stop Muslim Kids Edutainment Apps

Setelah sukses dengan Serial Animasi “Riko The Series” yang mengusung tema Edutainment (menghibur dan mendidik) Garis Sepuluh Corporation yang di gawangi Arie Untung, Teuku Wisnu dan Yuda Wirafianto ini kembali membuat gebrakan baru. Perusahaan konten kreatif anak bangsa ini menggandeng Milo Production yaitu sebuah perusahaan asal kanada yang dikenal dengan produk layanan Streamingnya bernama MuslimKids.TV untuk hadir di Indonesia.

Setelah sebelumnya sukses tayang di Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Malaysia, dengan mengucap “Bismillahirahmannirahim hari ini 19 Maret 2021 MuslimKids.TV (MKTV) secara resmi hadir di Indonesia”. demikian mengutip prosesi penekanan tombol peluncuran MuslimKids.TV Indonesia. Hadir dalam peresmian peluncuran tersebut adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste, Cameron MacKay, dan Konsul Jenderal Indonesia di Toronto, Kanada, Leonard F. Hutabarat Ph.D.

MuslimKids.TV sendiri adalah layanan streaming yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan tayangan yang menghibur dan mendidik dengan nilai Islami bagi anak-anak dan keluarga muslim. Dengan lebih dari sepuluh ribu video, eBook, games, serta aneka program aktivitas lain nya, MKTV mengangkat nilai-nilai dan keyakinan Muslim dari sudut pandang anak-anak. “Ini adalah bentuk dari komitmen kami untuk terus menjadi bagian dari mitra orang tua dan para pendidik yang merindukan “Peradaban Mulia” dengan mempersiapkan generasi terbaik bangsa yang tidak sekedar cerdas namun juga Berakhlakul karimah”. mengutip sambutan bersemangat Arie Untung sebagai CEO Garis Sepuluh, Jumat (19/3).



Saat ini, MuslimKids.TV dapat dinikmati oleh pelanggan di Indonesia melalui operator seluler seperti XL Axiata, Indosat, Tri, Telkomsel, dan layanan finansial OVO. Sejauh ini, respon masyarakat Indonesia terhadap MKTV sangat baik dan antusias. Michael Milo, CEO MKTV, berkata, “Sulit bagi orangtua untuk menemukan konten yang aman dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kami lihat para orangtua Muslim, baik di Indonesia ataupun di belahan negara lain nya, menginginkan nilai-nilai Islam tercermin dalam media yang mereka berikan kepada anak-anak mereka. Oleh karena itu, kami mengambil peluang ini dan sekarang memiliki banyak pelanggan setia di lebih dari 60 negara. Peluncuran MKTV di Indonesia merupakan tonggak besar bagi kami, karena negara ini memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar. Kami sangat berterima kasih kepada para mitra lokal yang memungkinkan ini terjadi.”



MuslimKids.TV menyediakan video dan program interaktif yang aman dan terpercaya yang mengangkat nilai-nilai, keyakinan serta sejarah Islam. Pada tahun 2020, layanan ini mendapatkan sertifikat Best Halal Media Service dari Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebagai pengakuan atas peran penting MKTV dalam mendidik generasi yang akan datang.



MuslimKids.TV bersama dengan Garis Sepuluh Corporation sebagai Strategic Partner di Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif dan menyediakan kesempatan yang lebih luas kepada para pembuat konten lokal untuk menampilkan karya-karya terbaik mereka. Selain itu, MKTV juga akan memperluas kerja sama dengan sekolah-sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan Islami lainnya, mengingat konten yang disajikan MKTV bisa menjadi bagian dari proses pembelajaran bagi para siswa dan siswi sekolah. Yang tidak kalah penting adalah kehadiran MKTV diharapkan bisa mendukung perkembangan ekonomi kreatif digital yang sejalan dengan fokus pemerintah Indonesia. (OL-12)