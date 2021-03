Kesha dan Kim Lee Kenakan Perhiasan Buatan Produsen Indonesia

PRODUSEN perhiasan asal Indonesia, UBS Gold kembali menjadi sorotan setelah perhiasan produksinya kembali digunakan oleh artis mancanegara. Kali ini perhiasan UBS Gold dikenakan oleh bintang pop Amerika Serika Kesha Rose Sobert atau Kesha dalam video klip terbarunya, Stronger.

Berkolaborasi dengan musisi Sam Feldt, penyanyi yang menorehkan pamornya lewat single-single seperti Tik Tok hingga Your Love is My Drug itu mengenakan kalung “Cuban Chain Links” buatan UBS Gold.

Tampil elegan, Kesha tampak lebih percaya diri dengan balutan perhiasaan dengan kadar emas mencapai 14k ini dan memiliki warna Yellow Gold. Terlebih, kalung itu semakin sempurna dikenakan Kesha berkat sentuhan styling dari Courtney Madison yang dikenal piawai dalam dunia tata rias.

Kesha sendiri merupakan seorang popstar yang telah meraih banyak sekali penghargaan. Sebut saja MTV Europe Music Award for Best New Act 2010, MTV Europe Music Award for Best Pop 2010, iHeartRadio Music Award for Best Collaboration 2014, Eska Music Award: Best International New Artist, Bravo Otto Super Singer Female 2010.

Selain Kesha, aktor kenamaan Hollywood, Kim Lee turut terlihat mengenakan perhiasaan dari UBS Gold. Sosok popular yang dikenal lewat aktingnya dalam serial Netflix Bling Empire ini memiliki perhiasaan berupa anting Gold Bamboo dan ia kenakan saat menghadiri Press Interview film Bling Empire dengan Bamboo Yellow Gold dan Pemotretan Brand Parfum dengan koleksi perhiasan UBS Gold Jasmine Blossom Earings yang merupakan perhiasaan white gold kadar 14k berbentuk untaian bunga melati.

Creative Director UBS Gold. Erwin Suganda mengatakan, Gold Bamboo menjadi salah satu perhiasaan yang disukai oleh selebritis Hollywood karena memiliki desain elegan dan mewah dengan sentuhan edgy sehingga sangat cocok dikenakan oleh wanita sebagai penunjang penampilan fashion yang lebih stand out namun tetap natural.

"UBS Gold yakin perhiasan emas bukan hanya sekedar pemanis dari sebuah fesyen atau tampilan namun juga sebuah pilihan cerdas karena emas bernilai. Sehingga menciptakan semangat yang kuat seperti kekuatan yang dimiliki oleh kualitas perhiasan UBS Gold dirasakan secara bersamaan oleh seluruh sobat pecinta perhiasan emas Indonesia" ungkap Erwin dalam keterangan tertulisnya.

"Selain itu, UBS Gold selalu menghadirkan koleksi perhiasan emas yang memiliki ciri khas serta keunikan, sehingga kesan fashion dan up to date terlihat dari seluruh koleksi perhiasan emas yang diproduksi oleh UBS Gold." pungkasnya. (RO/OL-7)