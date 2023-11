Mengenal The Shoppes at Marina Bay Sands, Pusat Perbelanjaan yang Tawarkan Pengalaman Premium

DENGAN kehadiran 270 butik dan tempat bersantap, The Shoppes at Marina Bay Sands di Singapura tidak hanya sekadar pusat perbelanjaan, melainkan juga destinasi belanja mewah terkemuka di Asia. Meliputi lebih dari 170 merek mewah dan premium, pusat perbelanjaan seluas hampir 800.000 kaki persegi tersebut menciptakan ruang eksklusif bagi para pengunjung yang mencari keindahan dalam setiap transaksi pembelian. The Shoppes menyajikan 19 pusat perbelanjaan mewah dan istimewa dalam satu gedung, menjadikannya koleksi pusat perbelanjaan terbesar di Singapura saat ini. Dengan kehadiran merek-merek papan atas, pengunjung dapat menikmati pengalaman berbelanja yang tak tertandingi. Baca juga : Hadirkan Promo Akhir Tahun, AEON Mall Sentul City Hadirkan 'Black Friday' “Kami memiliki 19 pusat perbelanjaan mewah dan istimewa di dalam satu gedung – merupakan koleksi pusat perbelanjaan terbesar di Singapura saat ini yang menampilkan merek-merek papan atas seperti Bottega Veneta, BVLGARI, Cartier, Chanel, Gucci, Dior, Dolce & Gabbana, Hermes, Louis Vuitton, Saint Laurent, Tiffany & Co, dan masih banyak lagi. Banyak diantaranya merupakan toko terbesar maupun flagship dari merek tersebut yang menawarkan beragam koleksi eksklusif hanya ada di The Shoppes,” ungkap Hazel Chan, Senior Vice President of Retail, Marina Bay Sands dalam wawancara tertulis dengan Media Indonesia. Lebih dari sekadar pusat perbelanjaan, The Shoppes memadukan ritel dan hiburan untuk menciptakan pengalaman belanja yang unik. Dengan atraksi yang ramah keluarga hingga pameran interaktif merek mewah, pengunjung dapat merasakan keberagaman pengalaman yang ditawarkan. Baca juga : Kegiatan Olahraga Sambil Pungut Sampah (Supogomi) Digelar di AEON Mall BSD City Pameran seperti Dior Beauty holiday pop-up dan pameran imersif Jaeger Le-Coultre di Event Plaza menjadi bagian dari upaya berkelanjutan The Shoppes untuk memperbarui program dan ruangan demi meningkatkan interaksi dengan para pengunjung. Pada Oktober, The Shoppes menempatkan mode dan fesyen sebagai pusat perhatian dengan acara bertajuk Front Row. Sebagai bagian dari strategi 'Festivalisasi' Marina Bay Sands yang berlangsung sepanjang tahun, Front Row menandai puncak acara rangkaian 'Festivalisasi' resor terpadu. “Bertajuk Front Row, acara ini menandai puncak acara dari rangkaian 'Festivalisasi' resor terpadu untuk tahun ini, sebuah inisiatif yang kami luncurkan pada bulan Januari untuk menciptakan pengalaman mendalam dalam berbagai tema budaya, seperti seni, makanan, kebugaran, dan musik,” lanjut Hazel Chan. Acara yang diadakan di klub malam terbesar di Singapura, MARQUEE itu, mempersembahkan peragaan busana eksklusif 2023 oleh perancang busana ternama Jepang, Tomo Koizumi. Pertunjukan tersebut menampilkan hampir 30 tampilan dari koleksi terdahulu dan terbaru, termasuk koleksi Musim Semi/Musim Panas 2024, yang menandai kehadiran kedua Koizumi di Singapura setelah debutnya di Paris Fashion Week. Tidak hanya untuk para dewasa, The Shoppes juga menghadirkan acara Little Luxury Stars di Luxury Children's Precinct pada akhir Oktober. Acara tahunan ini menampilkan sekitar 50 penampilan dari merek-merek ternama untuk anak-anak seperti BOSS, Dolce & Gabbana Junior, Kids21, Ralph Lauren Children, dan Young Versace. “Secara keseluruhan, Front Row 2023 telah memberikan kami kesempatan untuk menampilkan daya tarik destinasi belanja mewah utama di Asia dan menciptakan hubungan berkualitas tinggi dengan para pelanggan kami yang paling cermat,” pungkas Hazel Chan. Selain peragaan busana, acara itu juga mengumpulkan para peritel mewah untuk menyelenggarakan aktivitas khusus di dalam toko, menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan dan berkesan bagi anak-anak, seperti aktivitas fotografi menggunakan polaroid, menghias lentera labu dari kertas, dan membuat slime. Seiring mendekati perayaan Natal, The Shoppes akan terus menyuguhkan berbagai kolaborasi mode dan kecantikan. Pengunjung yang diundang akan dapat menjelajahi The Shoppes dengan cara yang lebih memukau melalui pengalaman berbelanja pribadi dan lokakarya bergaya atelier. Dengan upaya terus-menerus untuk memperkaya dan memperbarui pengalaman belanja, The Shoppes berkomitmen untuk mempertahankan posisinya sebagai destinasi belanja mewah utama di Asia. Dengan kesuksesan Front Row 2023 dan acara-acara lainnya, The Shoppes at Marina Bay Sands terus membuktikan diri sebagai pusat perbelanjaan yang tidak hanya menawarkan produk mewah, tetapi juga pengalaman belanja yang mendalam dan berkesan bagi setiap pengunjung. (Z-5)

DENGAN kehadiran 270 butik dan tempat bersantap, The Shoppes at Marina Bay Sands di Singapura tidak hanya sekadar pusat perbelanjaan, melainkan juga destinasi belanja mewah terkemuka di Asia.

Meliputi lebih dari 170 merek mewah dan premium, pusat perbelanjaan seluas hampir 800.000 kaki persegi tersebut menciptakan ruang eksklusif bagi para pengunjung yang mencari keindahan dalam setiap transaksi pembelian.

The Shoppes menyajikan 19 pusat perbelanjaan mewah dan istimewa dalam satu gedung, menjadikannya koleksi pusat perbelanjaan terbesar di Singapura saat ini. Dengan kehadiran merek-merek papan atas, pengunjung dapat menikmati pengalaman berbelanja yang tak tertandingi.

Baca juga : Hadirkan Promo Akhir Tahun, AEON Mall Sentul City Hadirkan 'Black Friday'

“Kami memiliki 19 pusat perbelanjaan mewah dan istimewa di dalam satu gedung – merupakan koleksi pusat perbelanjaan terbesar di Singapura saat ini yang menampilkan merek-merek papan atas seperti Bottega Veneta, BVLGARI, Cartier, Chanel, Gucci, Dior, Dolce & Gabbana, Hermes, Louis Vuitton, Saint Laurent, Tiffany & Co, dan masih banyak lagi. Banyak diantaranya merupakan toko terbesar maupun flagship dari merek tersebut yang menawarkan beragam koleksi eksklusif hanya ada di The Shoppes,” ungkap Hazel Chan, Senior Vice President of Retail, Marina Bay Sands dalam wawancara tertulis dengan Media Indonesia.

Lebih dari sekadar pusat perbelanjaan, The Shoppes memadukan ritel dan hiburan untuk menciptakan pengalaman belanja yang unik. Dengan atraksi yang ramah keluarga hingga pameran interaktif merek mewah, pengunjung dapat merasakan keberagaman pengalaman yang ditawarkan.

Baca juga : Kegiatan Olahraga Sambil Pungut Sampah (Supogomi) Digelar di AEON Mall BSD City

Pameran seperti Dior Beauty holiday pop-up dan pameran imersif Jaeger Le-Coultre di Event Plaza menjadi bagian dari upaya berkelanjutan The Shoppes untuk memperbarui program dan ruangan demi meningkatkan interaksi dengan para pengunjung.

Pada Oktober, The Shoppes menempatkan mode dan fesyen sebagai pusat perhatian dengan acara bertajuk Front Row. Sebagai bagian dari strategi 'Festivalisasi' Marina Bay Sands yang berlangsung sepanjang tahun, Front Row menandai puncak acara rangkaian 'Festivalisasi' resor terpadu.

“Bertajuk Front Row, acara ini menandai puncak acara dari rangkaian 'Festivalisasi' resor terpadu untuk tahun ini, sebuah inisiatif yang kami luncurkan pada bulan Januari untuk menciptakan pengalaman mendalam dalam berbagai tema budaya, seperti seni, makanan, kebugaran, dan musik,” lanjut Hazel Chan.

Acara yang diadakan di klub malam terbesar di Singapura, MARQUEE itu, mempersembahkan peragaan busana eksklusif 2023 oleh perancang busana ternama Jepang, Tomo Koizumi.

Pertunjukan tersebut menampilkan hampir 30 tampilan dari koleksi terdahulu dan terbaru, termasuk koleksi Musim Semi/Musim Panas 2024, yang menandai kehadiran kedua Koizumi di Singapura setelah debutnya di Paris Fashion Week.

Tidak hanya untuk para dewasa, The Shoppes juga menghadirkan acara Little Luxury Stars di Luxury Children's Precinct pada akhir Oktober. Acara tahunan ini menampilkan sekitar 50 penampilan dari merek-merek ternama untuk anak-anak seperti BOSS, Dolce & Gabbana Junior, Kids21, Ralph Lauren Children, dan Young Versace.

“Secara keseluruhan, Front Row 2023 telah memberikan kami kesempatan untuk menampilkan daya tarik destinasi belanja mewah utama di Asia dan menciptakan hubungan berkualitas tinggi dengan para pelanggan kami yang paling cermat,” pungkas Hazel Chan.

Selain peragaan busana, acara itu juga mengumpulkan para peritel mewah untuk menyelenggarakan aktivitas khusus di dalam toko, menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan dan berkesan bagi anak-anak, seperti aktivitas fotografi menggunakan polaroid, menghias lentera labu dari kertas, dan membuat slime.

Seiring mendekati perayaan Natal, The Shoppes akan terus menyuguhkan berbagai kolaborasi mode dan kecantikan. Pengunjung yang diundang akan dapat menjelajahi The Shoppes dengan cara yang lebih memukau melalui pengalaman berbelanja pribadi dan lokakarya bergaya atelier.

Dengan upaya terus-menerus untuk memperkaya dan memperbarui pengalaman belanja, The Shoppes berkomitmen untuk mempertahankan posisinya sebagai destinasi belanja mewah utama di Asia.

Dengan kesuksesan Front Row 2023 dan acara-acara lainnya, The Shoppes at Marina Bay Sands terus membuktikan diri sebagai pusat perbelanjaan yang tidak hanya menawarkan produk mewah, tetapi juga pengalaman belanja yang mendalam dan berkesan bagi setiap pengunjung. (Z-5)