Area Komersial Dibutuhkan, Paramount Land Hadirkan Hudson Studio Loft

MELALUI riset panjang berdasarkan pesatnya pertumbuhan Kota Gading Serpong, Paramount Land melihat bahwa kebutuhan masyarakat terhadap diversifikasi fasilitas komersial dan bisnis yang inovatif masih tinggi. Karenanya, perusahaan kembali menghadirkan area komersial eksklusif di kawasan Manhattan District di Gading Serpong, yaitu Hudson Studio Loft. Ini berdampingan dengan kawasan komersial Hampton Square dan Hampton Avenue Studio Loft yang diluncurkan beberapa waktu lalu di Manhattan District. Asal tahu saja, Manhattan District ialah kawasan bisnis dan komersial berskala regional seluas 22 hektare dengan konsep multi-experiences yang diperkenalkan Paramount Land pada akhir 2021. Kawasan ini dianggap sebagai The Largest Business Epicentrum di Gading Serpong. "Kehadiran Hudson Studio Loft dengan beragam keunggulan semakin memberikan pilihan bagi calon pebisnis dan investor untuk membuka bisnis atau usaha di Kota Gading Serpong yang saat ini berkembang menjadi destinasi populer di Tangerang Raya dan Jabodetabek. Salah satu keunggulan utama Hudson Studio Loft yang telah dapat dirasakan secara nyata hari ini ialah terciptanya captive market yang kuat. Kota Gading Serpong memiliki populasi lebih dari 120 ribu jiwa (belum termasuk komuter), lebih dari 40 klaster terhuni, fasilitas kota yang lengkap, jalan boulevard yang dilewati lebih dari 15.000 kendaraan/jam, dan tingkat okupansi bisnis yang sangat tinggi," ujar M. Nawawi, Presiden Direktur Paramount Land, pada product knowledge beberapa waktu lalu. Direktur Paramount Land Norman Daulay menambahkan Hudson Studio Loft memiliki lokasi sangat strategis, yaitu berada persis di sisi Jalan Boulevard serta berhadapan dengan area komersial Paramount Times Square dan Alicante Village. Jalan boulevard ini merupakan akses jalan utama Gading Serpong-BSD, serta menyambung langsung ke pengembangan jalanan baru, yaitu jalur alternatif dari Sorrento menuju Jalan Raya Serpong (via RSI Asshobirin), serta akses Jalan Raya Serpong menuju kampus UMN, yang akan semakin meningkatkan exposure area ini dari berbagai arah, termasuk akses tol JORR, tol Serbaraja, dan tol Jakarta-Merak. Hudson Studio Loft juga sangat dekat dengan klaster hunian yang sudah hidup dan terhuni, yaitu Alicante Village, Samara Village, Nara Village, Pasadena Grand Residences, dan lainnya. Lokasinya tidak jauh dari berbagai sentra kuliner dan bisnis, yaitu Aniva, Alicante, Omaha, Pisa Grande, Sorrento, dan lainnya. Area ini juga bertetangga dengan area komersial Madison Grande @ Manhattan District yang sedang dalam tahap finishing dan akan memulai serah terima unit mulai dari Januari 2024. "Sebagai wajah area komersial Manhattan District di sayap Timur, Hudson Studio Loft akan menjadi generator Manhattan District bersama Hampton Square di sayap Barat," imbuh Henry Napitupulu, Direktur Planning & Design Paramount Land. Area komersial ini memiliki konsep modern, dinamis, dan kasual dengan bangunan double facade yang terkoneksi langsung dengan boulevard utama Jalan Gatot Subroto dengan ROW 30 di sisi depan, serta area komersial future development di sisi belakang. Hudson Studio Loft memiliki bentuk tapak melengkung sehingga memiliki eksposur sangat besar. Tersedia tiga tipe dengan floor to floor setinggi 6 m di lantai dasar untuk pengembangan lantai mezzanine. Tersedia pula lokasi untuk pembangunan lift (optional) kapasitas 6 orang yang telah ditunjang struktur sesuai kebutuhan. Untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, terdapat fasilitas double row parking space dengan rasio 4 kendaraan untuk setiap unit gedung serta fasilitas parkir yang terkoneksi dengan area komersial lain di sisi belakang lengkap dengan spacious corridor dan pedestrian walk yang nyaman. Hudson Studio Loft dipasarkan dalam jumlah terbatas mulai dari Rp6,98 miliaran dengan beragam promo cara pembayaran yang menarik, yaitu super cash, cash bertahap, harga khusus KPR DP 10%, dan promo pembayaran lain. Tersedia fitur AC di setiap lantai (total 3 unit), IP CCTV (3 unit), dan free IPKL 12 bulan, serta promo launching yang berlangsung pada 6-25 November 2023. (RO/Z-2)

