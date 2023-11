Pertamina Call Center 135 Raih Penghargaan pada Contact Center World Global Awards 2023 

SEHALAN dengan visi dan misi perusahaan, Pertamina Call Center 135 (PCC 135) kembali diakui sebagai contact center berkelas dunia pada ajang Contact Center World Global Awards 2023 yang diselenggarakan di Lisbon, Portugal pada13-16 November 2023 lalu. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan bahwa kinerja contact center adalah cerminan dari kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan mengandalkan PCC 135 sebagai ujung tombak dan garda terdepan perusahaan dalam menangkap suara konsumen, termasuk membantu memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Baca juga: Pertamina Patra Niaga Siap Pasok Bahan Baku Industri Baterai di Indonesia “Dengan continuous improvement yang dilakukan, PCC 135 kembali meraih penghargaan pada ajang Contact Center World Global Awards 2023. Ini adalah tahun ke-4 berturut-turut PCC 135 berpartisipasi dan meraih penghargaan, serta menjadi bukti komitmen dan upaya PCC 135 dalam melayani sepenuh hati, memberi informasi bagi pelanggan dan masyarakat,” tutur Irto. Penilaian untuk mendapatkan penghargaan ini tidak sembarangan. PCC 135 bersaing dengan contact center dari perusahaan-perusahaan di berbagai industri dari seluruh dunia. Tahun ini merupakan capaian terbaik PCC 135, dari 12 kategori yang diikuti, PCC 135 berhasil meraih 11 penghargaan Gold, 1 penghargaan Silver, dan 1 penghargaan Certified World Class Contact Center sebagai bukti bahwa layanan PCC 135 berkelas dunia. Baca juga: Dukung Infrastruktur IKN, Pertamina Patra Niaga Penuhi Kebutuhan Bahan Bakar Kementerian PUPR Adapun kategori penghargaan Gold yang diraih, yaitu Best Analyst, Best Quality Auditor, Best Customer Service Professional, Best Contact Center Supervisor, Best Contact Center Operational Manager, Best Customer Loyalty Program, Best Community Spirit, Best Crisis Management Campaign, Best Use of Social-Media in The Contact Center, Best Outbound Campaign, dan Best Contact Center. Sementara penghargaan Silver yang diterima adalah kategori Best Public Services Center, dan diakuinya PCC 135 sebagai Certified World Class Contact Center. ”Kami berkomitmen untuk terus melakukan continuous improvement sebagai upaya meningkatkan dan menjaga kualitas layanan PCC 135 secara kontinu kepada masyarakat,” tambah Irto. Sebagai lini terdepan layanan informasi perusahaan, PCC 135 terus mengembangkan channel-nya. Saat ini PCC 135 dapat diakses melalui telepon, email, media sosial (Facebook, Twitter, Instagram), chatbot, dan video call. Baca juga: Pertamina Patra Niaga Dorong Konsumen untuk Transaksi Nontunai Layanannya pun tidak terbatas informasi, konsumen bisa melakukan pemesanan produk BBM, LPG, dan pelumas melalui layanan antar Pertamina Delivery Service (PDS). “Di era serba cepat dan digital kami percaya kebutuhan contact center yang kredibel menjadi suatu keharusan. Karena itulah, PCC 135 akan terus kami maksimalkan perannya, dan penghargaan ini menjadi pendorong dan pemberi semangat kami untuk senantiasa memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat," paparnya. "Penghargaan ini menjadi kado spesial bagi Pertamina yang akan berusia 66 tahun, dan tidak hanya itu, penghargaan ini juga kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia,” tukas Irto. (RO/S-4)

SEHALAN dengan visi dan misi perusahaan, Pertamina Call Center 135 (PCC 135) kembali diakui sebagai contact center berkelas dunia pada ajang Contact Center World Global Awards 2023 yang diselenggarakan di Lisbon, Portugal pada13-16 November 2023 lalu.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan bahwa kinerja contact center adalah cerminan dari kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan dengan baik.

Oleh karena itu, perusahaan mengandalkan PCC 135 sebagai ujung tombak dan garda terdepan perusahaan dalam menangkap suara konsumen, termasuk membantu memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

“Dengan continuous improvement yang dilakukan, PCC 135 kembali meraih penghargaan pada ajang Contact Center World Global Awards 2023. Ini adalah tahun ke-4 berturut-turut PCC 135 berpartisipasi dan meraih penghargaan, serta menjadi bukti komitmen dan upaya PCC 135 dalam melayani sepenuh hati, memberi informasi bagi pelanggan dan masyarakat,” tutur Irto.

Penilaian untuk mendapatkan penghargaan ini tidak sembarangan. PCC 135 bersaing dengan contact center dari perusahaan-perusahaan di berbagai industri dari seluruh dunia.

Tahun ini merupakan capaian terbaik PCC 135, dari 12 kategori yang diikuti, PCC 135 berhasil meraih 11 penghargaan Gold, 1 penghargaan Silver, dan 1 penghargaan Certified World Class Contact Center sebagai bukti bahwa layanan PCC 135 berkelas dunia.

Adapun kategori penghargaan Gold yang diraih, yaitu Best Analyst, Best Quality Auditor, Best Customer Service Professional, Best Contact Center Supervisor, Best Contact Center Operational Manager, Best Customer Loyalty Program, Best Community Spirit, Best Crisis Management Campaign, Best Use of Social-Media in The Contact Center, Best Outbound Campaign, dan Best Contact Center.

Sementara penghargaan Silver yang diterima adalah kategori Best Public Services Center, dan diakuinya PCC 135 sebagai Certified World Class Contact Center.

”Kami berkomitmen untuk terus melakukan continuous improvement sebagai upaya meningkatkan dan menjaga kualitas layanan PCC 135 secara kontinu kepada masyarakat,” tambah Irto.

Sebagai lini terdepan layanan informasi perusahaan, PCC 135 terus mengembangkan channel-nya. Saat ini PCC 135 dapat diakses melalui telepon, email, media sosial (Facebook, Twitter, Instagram), chatbot, dan video call.

Layanannya pun tidak terbatas informasi, konsumen bisa melakukan pemesanan produk BBM, LPG, dan pelumas melalui layanan antar Pertamina Delivery Service (PDS).

“Di era serba cepat dan digital kami percaya kebutuhan contact center yang kredibel menjadi suatu keharusan. Karena itulah, PCC 135 akan terus kami maksimalkan perannya, dan penghargaan ini menjadi pendorong dan pemberi semangat kami untuk senantiasa memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat," paparnya.

"Penghargaan ini menjadi kado spesial bagi Pertamina yang akan berusia 66 tahun, dan tidak hanya itu, penghargaan ini juga kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia,” tukas Irto. (RO/S-4)