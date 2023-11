Dorong Pelaku Usaha Go Global, BRI Suguhkan UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023

PERANAN penting UMKM dalam membangun perekonomian Indonesia terus menjadi concern utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam mendukung pengembangan bisnis para pelaku usaha. Tahun ini, menjadi yang ke-5 penyelenggaraan pameran BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEURyang tahun ini ini mengambiltema “Crafting Global Connection” atau merakit koneksi global. Dengan spirit mendorong penguatan brand dan bisnis UMKM secara strategis mengikuti perkembangan zaman, diharapkan pelaku usahasemakin fokus dan terpacu untuk memperluas jaringan ke rantai pasok global. Baca juga: Pemenang Super Agen BRI Link Memulai Usaha dari Tukang Cukur Nantinya, BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 akan dilaksanakan secara offline di Jakarta Convention Center (JCC) mulai tanggal 7 s.d 10 Desember 2023. Terkait dengan hal terebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwaUMKM harus banyak mendapatkan kesempatan ekspor dan masuk pasar internasional, mengingat posisi UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. “Program UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR menjadi salah satu langkah konkret BRI sebagai lembaga keuangan yang turut bertanggung jawab memajukan UMKM Indonesia. BRI melihat adanya peluang besar bagi produk-produk Indonesia untuk masuk ke pasar global. Hasil karya anak bangsa dinilai memiliki kualitas yang dapat bersaing dengan produk dari negara-negara lain,’ ungkap Sunarso dalam Press Conference UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR, pada Rabu, 22 November 2023. Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani, Lead Kurator BRILIANPRENEUR 2023 Diana Nazir dan Co-Founder Havilla Tea Ajeng Respati Hapsari selaku perwakilan peserta UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR. Pada tahun ini semangat pelaku UMKM di Indonesia meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari animo peserta yang lebih tinggi. Terdapat peningkatan sebesar 168% dari tahun sebelumnya dari segi jumlah UMKM pendaftar. Tercatat 3.183 UMKM melakukan pendaftaran melalui website brilianpreneur.com. UMKM yang telah mendaftar pun telah menjalani kurasi hingga terpilih 500 pelaku UMKM yang dihadirkan pada showcase di Jakarta Convention Center. Aspek kurasi yang dilakukan meliputi design inovasi produk, dampak sosial & lingkungan, kemampuan ekspor, pencapaian UMKM dan apresiasi yang pernah diraih oleh UMKM Pendaftar. UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR edisi kali ini menampilkan UMKM Indonesia yang telah dikurasi dan memenuhi standar global, namun tetap bertumpu pada sumber daya lokal, pemberdayaan komunitas lokal, dan kepedulian lingkungan. Sementara itu, Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto juga mengungkapkan bahwa untuk mendukung merealisasikan penjualan UMKM secara go global, BRI memiliki enam kantor di luar negeri yang sudah bekerjasama dengan 1.200 bank. "BRI juga membekali UMKM dengan berbagai pelatihan yang telah diselenggarakan sebelum business matching dilaksanakan. Kami harapkan terjalin komitmen pembelian produk UMKM sehingga dapat semakin memperluas akses pasar global," katanya. Seperti diketahui, pada UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR tahun lalu, pelaku UMKM berkesempatan menjajaki kerjasama dengan para calon pembeli (buyer) dari berbagai negara melalui business matching.Kemudian untuk tahun ini, rangkaian acara virtual business matchingdilakukan pada 27 – 29 November 2023. BRI pun menargetkan pasar potensial secara virtual dari beberapa negara seperti Jepang, Hongkong, UEA, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, US, Mexico, Canada, Belanda, Italia, Australia, New Zealand, dsb. Adapun pada pameran tahun ini, BRI mengajak 700 UMKM terkurasi yang meliputi 378 UMKM pendaftar baru, 122 UMKM alumni BRILIANPRENEUR, 6 UMKM binaan Perusahaan Anak seperti Pegadaian, PNM dan BRI Ventures, 150 UMKM Local Heroes yang telah menjadi market leader dengan harapan dapat memperluas impact bisnis dan terkoneksi untuk berkolaborasi kepada UMKM lainnya. Kemudian 32 UMKM member SCAI (Specialty Coffee Association of Indonesia), 12 UMKM SMExcellence binaan Kementerian Koperasi & UKM. UKM tersebbut berasal dari berbagai daerah yang akan menampilkan produk-produk terbaru dan terbaik mereka. Terdapat lima kategori UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR tahun ini yang dapat berpartisipasi yakni Home Decor & Craft, Food & Beverage, Accessories & Beauty, dan Fashion& Wastra, serta Healthcare/Wellness. Nantinya, rangkaian acara yang dapat dinikmati oleh pengunjung maupun UMKM diantaranya showcase 512 UMKM terkurasi, Inspiring talkshow, live shopping e-commerce, fashion show, shopping race, music performance, pojok konsultasi, foto produk gratis, UMKM Awards, Business Matching Award, Championship dan aktivasi-aktivasi menarik pada saat acara misalnya lomba cipta local, workshop karya local, mix & match, make over stylist dan masih banyak hal menarik lainnya. Salah satu peserta UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR,Co-Founder Havilla Tea Ajeng Respati Hapsari menyampaikan, memberikan banyak manfaat termasuk mendapatkan bekal wawasan. “Kami mendapat pengetahuan hingga tips dan trick dalam menghadapi buyer internasional sehingga bisa dijadikan potensi sebagai pelanggan tetap,” ujarnya. "Kami telah melalui beberapa tahapan, baik administrasi, melihat langsung atau mencoba makanan atau produk secara langsung, sertainterview dengan pemilik usaha. Kami telah meloloskan umkm yang siap dan layak masuk ke pasar global, tidak hanya dari aspek desain dan kemasan, tapi juga memenuhi syarat legalitas dan sertifikasi dari tiap jenis produknya," jelasnya. Menariknya, adalimae-commerce yang berkerjasama pada penyelenggaraan tahun ini diantaranya PadiUMKM, Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Zalora. Setelah UMKM diberikan pelatihan on-boarding, BRI juga mendorong peningkatan transaksi penjualan UMKM di e-commerce melalui berbagai diskon khusus yang dapat dinikmati oleh masyarakat mulai tanggal 1 hingga 31 Desember 2023. Nantinya akan terdapat diskon 58% dengan minimal belanja Rp128 ribuyang berlaku untuk seluruh Debit BRI, Kartu Kredit BRI, Direct Debit dan BRImo e-Payment. Pada saat penyelenggaraan Expo selama empat hari akanada promo menarik serta lucky spin wheel dengan hadiah yang menarik. Seluruh rangkaian kegiatan dapat diakses melalui website www.brilianpreneur.com, YouTube BRI, dan media sosial BRI lainnya. (RO/S-4)

