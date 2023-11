Rambah Lini Bisnis Frozen Food, Mamasuka Luncurkan Produk Chicken Nugget 

SEIRING dengan tuntutan gaya hidup konsumen Indonesia yang cenderung pada produk yang lebih praktis dan sehat, PT Daesang Agung Indonesia merambah lini bisnis baru yaitu makanan beku (forzen food). Langkah ini ditandai dengan pengembangan produk baru "Chicken Nugget Mamasuka". Direktur Marketing PT Daesang Agung Indonesia Choi Ho Yul menjelaskan frozen food di Indonesia semakin berkembang dan chicken nugget merupakan makanan dengan sumber protein yang cukup tinggi dan disukai masyarakat Indonesia. Nugget pada umumnya terbuat dari daging ayam dengan berbagai macam pilihan. "Nugget menjadi pilihan keluarga saat ini karena praktis dalam penyajian, memenuhi kebutuhan protein keluarga dan rasa yang enak semakin mudah diterima masyarakat Indonesia," papar Choi Ho Yul. Baca juga : Kerap Konsumsi Frozen Seafood, Apakah Sehat? Untuk memenuhi selera pasar tersebut, Mamasuka menghadirkan dua varian rasa Chicken Nugget, yakni original dan premium. Kedua varian rasa ini terbuat dari daging dada ayam pilihan, hal ini yang menjadikan tampilan warna Chicken Nugget Mamasuka jauh lebih putih dibanding produk sejenis lainnya. "Khusus varian Mamasuka Chicken Nugget Premium dilengkapi dengan Saus Honey Garlic ala Korea. Kemasan ini ditawarkan secara spesial guna memenuhi tingginya permintaan pasar yang saat ini banyak menggandrungi Kuliner Ngeri Gingseng tersebut," ujar Choi Ho Yul. Baca juga : Inilah Sejarah Kemunculan Sosis Mamasuka Chicken Nugget hadir dalam dua kuran kemasan, yaitu Original 150 gram dan 400 gram serta Premium 170 gram dan 460 gram. Adapun isi kemasan kedua varian tersebut juga lebih banyak, dimana kemasan 400 gran dan 460 gram berisi 20+5 pcs serta kemasan 150 gram dan 170 gram berisi 6+3 pcs. Business Strategy & Marketing Director PT DAI, Nina R. Wardhani mengungkapkan produk Nugget Mamasuka merupakan langkah awal dalam memasuki frozen food business. Dimana, frozen food poultry business di Indonesia mencapai Rp13,2 triliun di 2023, dengan estimasi growth 14,2%. "Ini merupakan big opportunity dan menunjukkan frozen food business semakin berkembang di Indonesia,” imbuhnya. Menurut Nina R. Wardhani, PT Daesang Agung Indonesia (DAI) dan PT Daesang Food Indonesia (DFI) merupakan anak perusahaan dari Daesang Corporation, yang berkantor pusat di Korea Selatan. Dengan brand MIWON & Mamasuka. "Produk dari Daesang Indonesia telah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak hampir 50 tahun lalu," ujarnya. Deasang Indonesia telah memproduksi dan memasarkan produk kuliner terdepan dengan berbagai varian berupa tepung bumbu, GIM (rumput laut), saus dressing, makanan kaleng, convenience food, jelly, minuman serbuk, makanan Korea (Kimchi, Toppoki, Japchae). Presiden direktur PT DAI dan PT DFI Lee Sang Woo, menambahkan perusahaan memiliki global vision, menjadi ‘a lifetime partner to enrich your healthy, delicious, and balance life’. Adapun visi di Indonesia menjadi perusahaan FMCG terdepan di Negeri tercinta ini dengan mengembangkan bisnis berkelanjutan melalui produk berkualitas, aman, sehat dan memuaskan konsumen. "Selain merek MIWON & Mamasuka, Daesang Indonesia juga memasarkan produk-produk impor dengan merek O’Food, Jongga, dan Chung Jung One," pungkas Lee Sang Woo. (Z-5)

SEIRING dengan tuntutan gaya hidup konsumen Indonesia yang cenderung pada produk yang lebih praktis dan sehat, PT Daesang Agung Indonesia merambah lini bisnis baru yaitu makanan beku (forzen food). Langkah ini ditandai dengan pengembangan produk baru "Chicken Nugget Mamasuka".

Direktur Marketing PT Daesang Agung Indonesia Choi Ho Yul menjelaskan frozen food di Indonesia semakin berkembang dan chicken nugget merupakan makanan dengan sumber protein yang cukup tinggi dan disukai masyarakat Indonesia. Nugget pada umumnya terbuat dari daging ayam dengan berbagai macam pilihan.

"Nugget menjadi pilihan keluarga saat ini karena praktis dalam penyajian, memenuhi kebutuhan protein keluarga dan rasa yang enak semakin mudah diterima masyarakat Indonesia," papar Choi Ho Yul.

Untuk memenuhi selera pasar tersebut, Mamasuka menghadirkan dua varian rasa Chicken Nugget, yakni original dan premium. Kedua varian rasa ini terbuat dari daging dada ayam pilihan, hal ini yang menjadikan tampilan warna Chicken Nugget Mamasuka jauh lebih putih dibanding produk sejenis lainnya.

"Khusus varian Mamasuka Chicken Nugget Premium dilengkapi dengan Saus Honey Garlic ala Korea. Kemasan ini ditawarkan secara spesial guna memenuhi tingginya permintaan pasar yang saat ini banyak menggandrungi Kuliner Ngeri Gingseng tersebut," ujar Choi Ho Yul.

Mamasuka Chicken Nugget hadir dalam dua kuran kemasan, yaitu Original 150 gram dan 400 gram serta Premium 170 gram dan 460 gram. Adapun isi kemasan kedua varian tersebut juga lebih banyak, dimana kemasan 400 gran dan 460 gram berisi 20+5 pcs serta kemasan 150 gram dan 170 gram berisi 6+3 pcs.

Business Strategy & Marketing Director PT DAI, Nina R. Wardhani mengungkapkan produk Nugget Mamasuka merupakan langkah awal dalam memasuki frozen food business. Dimana, frozen food poultry business di Indonesia mencapai Rp13,2 triliun di 2023, dengan estimasi growth 14,2%.

"Ini merupakan big opportunity dan menunjukkan frozen food business semakin berkembang di Indonesia,” imbuhnya.

Menurut Nina R. Wardhani, PT Daesang Agung Indonesia (DAI) dan PT Daesang Food Indonesia (DFI) merupakan anak perusahaan dari Daesang Corporation, yang berkantor pusat di Korea Selatan. Dengan brand MIWON & Mamasuka.

"Produk dari Daesang Indonesia telah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak hampir 50 tahun lalu," ujarnya.

Deasang Indonesia telah memproduksi dan memasarkan produk kuliner terdepan dengan berbagai varian berupa tepung bumbu, GIM (rumput laut), saus dressing, makanan kaleng, convenience food, jelly, minuman serbuk, makanan Korea (Kimchi, Toppoki, Japchae).

Presiden direktur PT DAI dan PT DFI Lee Sang Woo, menambahkan perusahaan memiliki global vision, menjadi ‘a lifetime partner to enrich your healthy, delicious, and balance life’.

Adapun visi di Indonesia menjadi perusahaan FMCG terdepan di Negeri tercinta ini dengan mengembangkan bisnis berkelanjutan melalui produk berkualitas, aman, sehat dan memuaskan konsumen.

"Selain merek MIWON & Mamasuka, Daesang Indonesia juga memasarkan produk-produk impor dengan merek O’Food, Jongga, dan Chung Jung One," pungkas Lee Sang Woo. (Z-5)