PLN Icon Plus Turut Kembangkan Bisnis Pergudangan Cold Chain

PLN Icon Plus belum lama menandatangani perjanjian kerja sama pengembangan bisnis pergudangan cold chain dengan PT Gudang Segar Indonesia (Fresh Factory Indonesia) di Kantor PLN UID Kalimantan Barat, Jumat (10/11), Kini PLN Icon Plus bersama PLN UID Kalimantan Barat dan juga PT Gudang Segar Indonesia menghadiri agenda Signing Ceremony Kerja Sama Kolaborasi PLN Group dan Startup di PT PLN (Persero) Kantor Pusat. Kehadiran PLN Icon Plus merupakan wujud komitmen dan kontribusi PLN Icon Plus di berbagai sektor industri melalui penyediaan layanan solusi dan jaringan internet. Baca juga: PLN Icon Plus Bangun PLTS Atap 3,5 MWp untuk PT. CJ Feed and Care Indonesia Penandatanganan perjanjian kerja sama kolaborasi ini dilaksanakan antara PLN Icon Plus yang pada kesempatan ini dihadiri oleh Direktur Electricity Related Business PLN Icon Plus Chipta Perdana yang mewakili Direktur Utama Ari Rahmat Indra Cahyadi, dengan Direktur Utama Haleyora Powerindo. Turut hadir pula, Direktur PLN EMI, Direktur Utama PT Tenaga Kanggo Indonesia, Direktur Utama PT Mygrowtek Jaya Imajin, dan Direktur Utama PT Khazanah Hijau Indonesia. Seremoni penandatanganan yang dilaksanakan pada 21 November 2023 tersebut turut dihadiri Komisaris Utama PLN Icon Plus Hartanto Wibowo. Dalam sambutan pembukanya, Komisaris Utama PLN Icon Plus Hartanto Wibowo menyampaikan, lewat kolaborasi dengan startup company ini, PLN Group ingin mengembangkan suatu ekosistem sekaligus menempatkan diri sebagai epicentrum pengembangan startup energi yang kokoh, andal, dan terjangkau untuk masyarakat sehingga ke depannya akan lebih bergerak maju lagi. Baca juga: Antisipasi Penurunan Cadangan Batu Bara, PLN EPI Kaji CBF bagi PLTU “Dengan adanya kerja sama ini, PLN bersama startup sesuai dengan kepentingan bisnis masing-masing diharapkan mampu membuat epicentrum startup terbaik di Indonesia,” lanjutnya. Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Gudang Segar Indonesia Larry Ridwan menambahkan, PLN merupakan partner support ketenagalistrikan terbaik. Dengan adanya kerja sama ini dapat menjadi awal dari sinergi terbaik untuk saling mendukung proses bisnis hingga, harapannya bisa menjadi unicorn di Indonesia. Besar harapan agar kerja sama ini dapat berkelanjutan dan meningkatkan penerapan teknologi khususnya dalam bisnis pergudangan cold chain sehingga memiliki fasilitas dan sekuritas lebih baik ke depannya. Hal ini tentunya akan mendorong lebih banyak kerja sama baru dalam proses sinergi dan kolaborasi baik antar PLN Group maupun dengan perusahaan lain. (RO/S-4)

PLN Icon Plus belum lama menandatangani perjanjian kerja sama pengembangan bisnis pergudangan cold chain dengan PT Gudang Segar Indonesia (Fresh Factory Indonesia) di Kantor PLN UID Kalimantan Barat, Jumat (10/11),

Kini PLN Icon Plus bersama PLN UID Kalimantan Barat dan juga PT Gudang Segar Indonesia menghadiri agenda Signing Ceremony Kerja Sama Kolaborasi PLN Group dan Startup di PT PLN (Persero) Kantor Pusat.

Kehadiran PLN Icon Plus merupakan wujud komitmen dan kontribusi PLN Icon Plus di berbagai sektor industri melalui penyediaan layanan solusi dan jaringan internet.

Baca juga: PLN Icon Plus Bangun PLTS Atap 3,5 MWp untuk PT. CJ Feed and Care Indonesia

Penandatanganan perjanjian kerja sama kolaborasi ini dilaksanakan antara PLN Icon Plus yang pada kesempatan ini dihadiri oleh Direktur Electricity Related Business PLN Icon Plus Chipta Perdana yang mewakili Direktur Utama Ari Rahmat Indra Cahyadi, dengan Direktur Utama Haleyora Powerindo.

Turut hadir pula, Direktur PLN EMI, Direktur Utama PT Tenaga Kanggo Indonesia, Direktur Utama PT Mygrowtek Jaya Imajin, dan Direktur Utama PT Khazanah Hijau Indonesia. Seremoni penandatanganan yang dilaksanakan pada 21 November 2023 tersebut turut dihadiri Komisaris Utama PLN Icon Plus Hartanto Wibowo.

Dalam sambutan pembukanya, Komisaris Utama PLN Icon Plus Hartanto Wibowo menyampaikan, lewat kolaborasi dengan startup company ini, PLN Group ingin mengembangkan suatu ekosistem sekaligus menempatkan diri sebagai epicentrum pengembangan startup energi yang kokoh, andal, dan terjangkau untuk masyarakat sehingga ke depannya akan lebih bergerak maju lagi.

Baca juga: Antisipasi Penurunan Cadangan Batu Bara, PLN EPI Kaji CBF bagi PLTU

“Dengan adanya kerja sama ini, PLN bersama startup sesuai dengan kepentingan bisnis masing-masing diharapkan mampu membuat epicentrum startup terbaik di Indonesia,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Gudang Segar Indonesia Larry Ridwan menambahkan, PLN merupakan partner support ketenagalistrikan terbaik.

Dengan adanya kerja sama ini dapat menjadi awal dari sinergi terbaik untuk saling mendukung proses bisnis hingga, harapannya bisa menjadi unicorn di Indonesia.

Besar harapan agar kerja sama ini dapat berkelanjutan dan meningkatkan penerapan teknologi khususnya dalam bisnis pergudangan cold chain sehingga memiliki fasilitas dan sekuritas lebih baik ke depannya.

Hal ini tentunya akan mendorong lebih banyak kerja sama baru dalam proses sinergi dan kolaborasi baik antar PLN Group maupun dengan perusahaan lain. (RO/S-4)