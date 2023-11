Inggris Beri Sinyal Penyelidikan atas Akuisisi Telegraph yang Didukung UEA

PEMERINTAH Inggris mengatakan pada Rabu (22/11) bahwa mereka berpikir untuk meninjau usulan penjualan Telegraph Media Group ke lembaga dana investasi yang didukung Abu Dhabi atas dasar kepentingan publik. Lembaga tersebut, RedBird IMI, mengumumkan pada Senin bahwa mereka akan mengambil alih surat kabar The Daily dan Sunday Telegraph serta majalah The Spectator. Perusahaan patungan antara perusahaan AS RedBird Capital dan International Media Investments milik Abu Dhabi mengatakan pihaknya telah menyetujui pinjaman sekitar £1,2 miliar (US$1,5 miliar) untuk mengambil kendali perusahaan induk dari perusahaan-perusahaan yang berhaluan kanan. Namun, Menteri Kebudayaan Lucy Frazer mengindikasikan kementeriannya menulis surat pada Rabu kepada berbagai pihak yang terlibat dalam usulan kesepakatan tersebut, "Untuk memberi tahu mereka bahwa saya berpikir untuk mengeluarkan pemberitahuan intervensi kepentingan publik." Baca juga: Prospek Stabilitas Keuangan Zona Euro masih Rapuh Hal ini dilatarbelakangi oleh, "Kekhawatiran saya bahwa mungkin ada pertimbangan kepentingan publik (yang) memerlukan penyelidikan lebih lanjut," katanya dalam pernyataan tertulis kepada anggota parlemen. Grup Telegraph telah dikendalikan oleh saudara kembar Frederick dan David Barclay selama hampir dua dekade tetapi telah dijual karena utang yang belum dibayar. Lender Bank of Scotland mengumumkan pada Juni bahwa mereka telah menunjuk penerima untuk perusahaan induknya yang berbasis di Bermuda, karena, "Utangnya gagal bayar dan tidak ada tanda-tanda akan dibayar kembali." Baca juga: Tiongkok Kemungkinan Bantu Kembangkan Pelabuhan Fiji Dalam pengumumannya, RedBird IMI mengatakan paket pinjaman senilai £600 juta akan melunasi seluruh utangnya, sehingga grup media tersebut dapat dikeluarkan dari kuratornya. Perusahaan patungan tersebut menambahkan bahwa pihaknya juga bermaksud menggunakan opsi untuk mengonversi pinjaman berukuran serupa lain--yang dijamin dengan hak milik Telegraph dan Spectator--menjadi ekuitas. Redbird Capital, yang dijalankan oleh mantan presiden CNN Jeff Zucker, kemudian akan menjalankan publikasinya sendirian dan IMI menjadi investor pasif saja. Baca juga: Penerbit Surat Kabar Inggris akan PHK 450 Pekerja Namun rencana tersebut telah memicu kekhawatiran di antara beberapa anggota parlemen dari partai Konservatif yang berkuasa, yang telah lama memiliki hubungan ideologis yang erat dengan perusahaan Telegraph. Sekelompok kecil anggota parlemen Partai Tory telah mendesak pemerintah untuk menyelidiki rencana pengambilalihan tersebut, mempertanyakan kebijaksanaan mengizinkan dana kekayaan negara dari negara-negara yang tidak liberal untuk membeli surat kabar nasional, Financial Times melaporkan. Dalam pernyataannya, Frazer mengatakan kesepakatan itu dapat diselidiki atas dasar kepentingan publik yang ditentukan dalam Undang-Undang Perusahaan tahun 2002, termasuk perlunya, "Penyajian berita yang akurat dan kebebasan berekspresi," di surat kabar. "Penting untuk dicatat bahwa saya belum mengambil keputusan akhir mengenai intervensi pada tahap ini," tambahnya. Ia mencatat bahwa mereka yang terlibat telah diundang untuk membuat perwakilan lebih lanjut pada Kamis. (AFP/Z-2)

