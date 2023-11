PLN Icon Plus Bangun PLTS Atap 3,5 MWp untuk PT. CJ Feed and Care Indonesia

PLN Icon Plus, sebagai Subholding Beyond kWh dari PT PLN (Persero), berkomitmen untuk terus mendorong penggunaan energi baru dan energi terbarukan di Indonesia. Kali ini, PLN Icon Plus melalui kemitraan strategisnya dengan PT Investasi Hijau Selaras, menghadirkan solusi layanan energi hijau melalui pembangunan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap untuk kebutuhan PT CJ Feed and Care Indonesia, dengan kapasitas 3,5 MegaWatt peak (MWp). Acara Ground Breaking Ceremony dimulainya pembangunan fasilitas PLTS Atap di 4 lokasi milik PT. CJ Feed and Care Indonesia, yang dipusatkan di Serang, Banten, Selasa (21/11) pagi. Baca juga: Gandeng Xurya, Serena Resmikan PLTS Atap untuk Tekan Jejak Karbon Perusahaan Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi menyampaikan bahwa hal ini mencerminkan komitmen PLN Icon Plus dalam mendukung transformasi energi di Indonesia menuju penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan yang mengacu pada penerapan Environment, Social and Governance (ESG). "Dalam rangka penerapan ESG menuju transisi energi dan juga untuk mencapai target penggunaan energi bersih di Indonesia, PLN Icon Plus berfokus pada pemanfaatan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, yang bisa diolah menjadi listrik tanpa emisi karbon" ujar Ari Rahmat. PLN Icon Plus menegaskan komitmennya untuk memperluas penggunaan energi hijau di Indonesia dengan menyediakan berbagai solusi energi hijau dan digital dalam konsep smart and green seperti konektifitas, smart building, serta kendaraan listrik. Baca juga: PLN Icon Plus Berpartisipasi Perkuat Industri PLTS di Indonesia Total kapasitas PLTS Atap yang akan dibangun oleh PLN Icon Plus bersama dengan mitranya, PT Investasi Hijau Selaras adalah 3,5 MWp di pabrik dari PT CJ Feed and Care Indonesia, yang lokasinya tersebar, yaitu: Serang (Banten), Lampung, Semarang (Jawa Tengah) dan Jombang (Jawa Timur). PLTS Atap ini akan menghasilkan energi bersih sebesar 3,5 MWp, atau setara dengan kebutuhan listrik sekitar 2.000 rumah tangga. "Solusi energi hijau ini akan membantu PT CJ Feed and Care Indonesia dalam menggunakan energi hijau yang berkontribusi secara signifikan pada pengurangan emisi karbon. Dalam satu tahun, PLTS Atap ini diperkirakan dapat mengurangi emisi CO2 sebesar sekitar 3.000 ton, setara dengan penanaman sekitar 60.000 pohon" tambah Ari Rahmat. Sementara itu, Direktur PT. CJ Feed and Care Indonesia, Han Se Yoon menyampaikan terima kasih atas hadirnya PLN Icon Plus dalam upaya mewujudkan PLTS Atap di perusahaannya. Baca juga: Revisi Permen PLTS Atap Berpotensi Dorong Masyarakat Keluar dari Jaringan PLN "Kami mendukung penggunaan energi hijau di Indonesia dengan hadirnya PLTS Atap. Terima kasih atas kerjasamanya PLN Icon Plus untuk mewujudkan energi bersih dilingkungan perusahaan kami, terutama dalam penerapan ESG sesuai Paris Agreement" sambut Han Se Yoon. Direktur Utama PT Investasi Hijau Selaras, Victor Samuel menyebutkan pihaknya akan terus meningkatkan kolaborasi kemitraan bersama PLN Icon Plus dalam mengoptimalkan penggunaan energi hijau di Indonesia. "Proses konstruksi PLTS Atap di 4 lokasi ini, membutuhkan waktu 6 bulan dan diharapkan sudah dapat beroperasi menghasilkan energi hijau pada pertengahan tahun 2024. Kami berharap kolaborasi kemitraan bersama PLN Icon Plus untuk pemanfaatan energi baru dan terbarukan dapat terus ditingkatkan" tambah Victor. Dengan semakin berkembangnya penggunaan energi hijau di sektor industri, diharapkan Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil, mengurangi emisi karbon, serta memperkuat ketahanan energi nasional. (RO/S-4)

PLN Icon Plus, sebagai Subholding Beyond kWh dari PT PLN (Persero), berkomitmen untuk terus mendorong penggunaan energi baru dan energi terbarukan di Indonesia.

Kali ini, PLN Icon Plus melalui kemitraan strategisnya dengan PT Investasi Hijau Selaras, menghadirkan solusi layanan energi hijau melalui pembangunan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap untuk kebutuhan PT CJ Feed and Care Indonesia, dengan kapasitas 3,5 MegaWatt peak (MWp).

Acara Ground Breaking Ceremony dimulainya pembangunan fasilitas PLTS Atap di 4 lokasi milik PT. CJ Feed and Care Indonesia, yang dipusatkan di Serang, Banten, Selasa (21/11) pagi.

Baca juga: Gandeng Xurya, Serena Resmikan PLTS Atap untuk Tekan Jejak Karbon Perusahaan

Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi menyampaikan bahwa hal ini mencerminkan komitmen PLN Icon Plus dalam mendukung transformasi energi di Indonesia menuju penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan yang mengacu pada penerapan Environment, Social and Governance (ESG).

"Dalam rangka penerapan ESG menuju transisi energi dan juga untuk mencapai target penggunaan energi bersih di Indonesia, PLN Icon Plus berfokus pada pemanfaatan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, yang bisa diolah menjadi listrik tanpa emisi karbon" ujar Ari Rahmat.

PLN Icon Plus menegaskan komitmennya untuk memperluas penggunaan energi hijau di Indonesia dengan menyediakan berbagai solusi energi hijau dan digital dalam konsep smart and green seperti konektifitas, smart building, serta kendaraan listrik.

Baca juga: PLN Icon Plus Berpartisipasi Perkuat Industri PLTS di Indonesia

Total kapasitas PLTS Atap yang akan dibangun oleh PLN Icon Plus bersama dengan mitranya, PT Investasi Hijau Selaras adalah 3,5 MWp di pabrik dari PT CJ Feed and Care Indonesia, yang lokasinya tersebar, yaitu: Serang (Banten), Lampung, Semarang (Jawa Tengah) dan Jombang (Jawa Timur).

PLTS Atap ini akan menghasilkan energi bersih sebesar 3,5 MWp, atau setara dengan kebutuhan listrik sekitar 2.000 rumah tangga.

"Solusi energi hijau ini akan membantu PT CJ Feed and Care Indonesia dalam menggunakan energi hijau yang berkontribusi secara signifikan pada pengurangan emisi karbon. Dalam satu tahun, PLTS Atap ini diperkirakan dapat mengurangi emisi CO2 sebesar sekitar 3.000 ton, setara dengan penanaman sekitar 60.000 pohon" tambah Ari Rahmat.

Sementara itu, Direktur PT. CJ Feed and Care Indonesia, Han Se Yoon menyampaikan terima kasih atas hadirnya PLN Icon Plus dalam upaya mewujudkan PLTS Atap di perusahaannya.

Baca juga: Revisi Permen PLTS Atap Berpotensi Dorong Masyarakat Keluar dari Jaringan PLN

"Kami mendukung penggunaan energi hijau di Indonesia dengan hadirnya PLTS Atap. Terima kasih atas kerjasamanya PLN Icon Plus untuk mewujudkan energi bersih dilingkungan perusahaan kami, terutama dalam penerapan ESG sesuai Paris Agreement" sambut Han Se Yoon.

Direktur Utama PT Investasi Hijau Selaras, Victor Samuel menyebutkan pihaknya akan terus meningkatkan kolaborasi kemitraan bersama PLN Icon Plus dalam mengoptimalkan penggunaan energi hijau di Indonesia.

"Proses konstruksi PLTS Atap di 4 lokasi ini, membutuhkan waktu 6 bulan dan diharapkan sudah dapat beroperasi menghasilkan energi hijau pada pertengahan tahun 2024. Kami berharap kolaborasi kemitraan bersama PLN Icon Plus untuk pemanfaatan energi baru dan terbarukan dapat terus ditingkatkan" tambah Victor.

Dengan semakin berkembangnya penggunaan energi hijau di sektor industri, diharapkan Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil, mengurangi emisi karbon, serta memperkuat ketahanan energi nasional. (RO/S-4)