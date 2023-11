Pemerintah Diminta Lakukan Terobosan Tertibkan Truk ODOL

WAKIL Ketua Komisi V DPR Robert Rouw mendorong pemerintah menerapkan teknologi untuk mengawasi kendaraan bermuatan berlebih (ODOL). Keselamatan di jalan harus menjadi yang utama. "Penanganan ODOL bisa dilakukan, sekarang sudah ada teknologi," kata Robert dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (21/11). Robert mengatakan kendaraan ODOL masih menjadi momok keselamat di jalan raya. Padahal, pemerintah sudah sangat maju dalam membuat sistem katalog elektronik. Baca juga : Apindo Ajak Kementerian Lakukan Kajian Bersama Terkait Zero ODOL "Sistemnya sudah ada, saya minta ke kementerian agar ini bisa dipakai," papar politikus Partai NasDem itu. Baca juga : Semen Indonesia Group Minta Pelaksanaan Zero ODOL Dilakukan Bertahap Robert menjelaskan teknologi itu tidak mengharuskan kendaraan ditimbang di jembatan penimbangan. Kemudian tidak perlu berkutat dengan aparat di lokasi pengecekan. "Tinggal pasang teknologi, setiap kali kendaraan lewat, yang over akan dikenakan sanksi," ujar dia. Selain itu, Robert menegaskan pihak perusahaan yang harus bertanggung jawab bila kendaraannya melebihi muatan. Jangan sampai hal itu dilempar kepada sopir. "Sopir tidak mau dipecat dari perusahaan, dia hanya sopir, masyarakat kecil, mencari makan. Perusahaannya besar jadi harus tanggung jawab," tegas dia. (Z-8)

WAKIL Ketua Komisi V DPR Robert Rouw mendorong pemerintah menerapkan teknologi untuk mengawasi kendaraan bermuatan berlebih (ODOL). Keselamatan di jalan harus menjadi yang utama.

"Penanganan ODOL bisa dilakukan, sekarang sudah ada teknologi," kata Robert dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (21/11).

Robert mengatakan kendaraan ODOL masih menjadi momok keselamat di jalan raya. Padahal, pemerintah sudah sangat maju dalam membuat sistem katalog elektronik.

"Sistemnya sudah ada, saya minta ke kementerian agar ini bisa dipakai," papar politikus Partai NasDem itu.

Robert menjelaskan teknologi itu tidak mengharuskan kendaraan ditimbang di jembatan penimbangan. Kemudian tidak perlu berkutat dengan aparat di lokasi pengecekan.

"Tinggal pasang teknologi, setiap kali kendaraan lewat, yang over akan dikenakan sanksi," ujar dia.

Selain itu, Robert menegaskan pihak perusahaan yang harus bertanggung jawab bila kendaraannya melebihi muatan. Jangan sampai hal itu dilempar kepada sopir.

"Sopir tidak mau dipecat dari perusahaan, dia hanya sopir, masyarakat kecil, mencari makan. Perusahaannya besar jadi harus tanggung jawab," tegas dia. (Z-8)