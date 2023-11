Kembangkan Proyek Unggul, ABM Group Dianugerahi Gold Achievement di Opexcon 2023

PT ABM Investama (ABM) Tbk Group kembali menorehkan prestasi dalam ajang bergengsi Indonesia Operational Excellence Conference and Award (Opexcon). Acara ini merupakan kompetisi yang bertujuan mengajak perusahaan peduli terhadap inovasi dan improvement bisnis. Penghargaan tersebut sukses diraih melalui kedua anak usaha ABM yakni Cipta Krida Bahari (CKB Logistics) dan Sanggar Sarana Baja (SSB) dengan kriteria gold achievement. Baca juga: Terapkan Tranformasi Digital, PTK Raih Tiga Penghargaan di Ajang IDIA 2023 “Pada ajang ini, kedua anak usaha ABM, yakni CKB dan SSB dianugerahi gold achievement untuk kategori services dan manufacturing. Ini menjadi semangat untuk terus berkembang dan memperkuat pembangunan berkelanjutan pada unit bisnis ABM Group." "Melalui ajang ini pula, ABM Group mampu mempromosikan budaya continuous improvement (CI) yang tentunya dapat memperkuat brand kami,” ujar Direktur Utama ABM Andi Djajanegara, di Westin Hotel, Jakarta, Selasa (21/11). Pencapaian yang diraih ABM Group saat ini terbilang unggul lantaran sejak tiga tahun terakhir mengikuti Opexcon. Tahun ini perusahaan justru berhasil menaikkan pencapaiannya dengan meraih dua gold achievement. Sebelumnya, pada 2021 ABM Group meraih satu kategori gold dan dua silver, dan tahun lalu satu gold dan dua silver. Baca juga: Top GRC Awards 2023, Pembelajaran tentang Pentingnya Teladan dan Digitalisasi untuk Atasi Risiko Ketidakpastian Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) CKB Logistics Iman Sjafei menuturkan penghargaan yang diraih jadi bukti nyata CKB Logistics dalam menerapkan penurunan emisi karbon di lingkup bisnisnya. Hal ini sejalan dengan misi perusahaan yang kerap menyediakan solusi bernilai tambah untuk mengoptimalkan kepuasan pelanggan dan masyarakat. "Pencapaian ini sukses diraih karena CKB Logistics berhasil menurunkan emisi karbon di operasional CKB Logistics Cakung, Jakarta Timur. Dengan capaian ini, ke depannya kami terus berkomitmen dan lebih gigih dalam mengembangkan program yang mendukung net zero emission (NZE),” kata Iman. Dalam kesempatan sama, Direktur SSB Johan Budisusetija menambahkan optimalisasi dump body/vessel alias bak truk menjadi proyek yang digarap SSB dalam mengikuti kompetisi di Opexcon. Perusahaan berhasil menghadirkan desain yang efektif dan produktif guna memudahkan kegiatan di lapangan dan lokasi proyek. Baca juga: Miliki Road Map Visi Kinerja Keuangan Berkelanjutan, Direktur Keuangan dan Strategi Bank DKI Raih Best of The Best CFO Atas keberhasilannya, perusahaan dinilai sukses dalam menyediakan produk unggul yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Tak hanya itu, perusahaan yang bergerak di bidang rekayasa manufaktur ini juga berhasil menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. “Penghargaan yang diraih jadi kebanggaan bagi SSB. Ke depan, kami tidak berhenti untuk berproses dan meningkatkan bisnis agar semakin kompetitif dan siap bersaing dengan perusahaan lainnya,” ujar Johan. Sebagai informasi, Opexcon yang diinisasi SHIFT Indonesia dan telah berlangsung sejak 2012 ini merupakan kompetisi yang mewadahi perusahaan untuk menampilkan proyek terbaik. Dalam pelaksanaannya, perusahaan yang terlibat dibekali pelatihan tools dan problem solving, sehingga mampu membuat proyek yang unggul. Perusahaan yang ikut serta dalam Opexcon mendapatkan manfaat, salah satunya benchmark untuk mengukur pencapaian perusahaan. Juri yang dihadirkan melibatkan praktisi, akademisi, dan pemerintah. Dengan begitu, perusahaan dapat mengetahui kualitas dari proyek yang dijalankan. (RO/S-2)

