Miliki Road Map Visi Kinerja Keuangan Berkelanjutan, Direktur Keuangan dan Strategi Bank DKI Raih Best of The Best CFO

Bank DKI telah menyusun roadmap sebagai strategi guna mencapai visi kinerja keuangan secara berkelanjutan. Direktur Keuangan dan Strategi Bank DKI, Romy Wijayanto bersama tim manajemen menyusun strategi itu dengan fokus pada 7 strategi utama yakni peningkatan rentabilitas, menjaga likuiditas dan permodalan pada level aman, mengoptimalkan bisnis eksisting, mempersiapkan bank untuk meraih new business opportunity, mendorong terciptanya ekosistem bisnis, serta mempersiapkan SDM yang berkompeten untuk mendukung kinerja bisnis. Ditambahkannya, Kinerja Keuangan Bank DKI yang tumbuh selama 3 (tiga) tahun terakhir juga tidak lepas dari implementasi Program Transformasi 5.0 yang dilakukan sejak tahun 2021. Sebagai informasi, pada Q3 2023, Bank DKI berhasil mencatatkan kinerja yang positif. Sampai dengan September 2023, penyaluran kredit Bank DKI tumbuh 6,90% menjadi Rp49,96 triliun, dari sebelumnya Rp46,73 triliun pada September 2022. Melalui strategi ekspansi kredit, perseroan tetap mengelola risiko secara efektif serta melakukan pengawasan secara ketat untuk memastikan kualitas aset yang optimal dengan menjaga Rasio Non Performing Loan (NPL) Gross pada level rendah 1,83% dengan NPL Net sebesar 0,64% pada September 2023. Atas upaya tersebut, Bank DKI juga berhasil menghimpun pertumbuhan Dana Pihak Ketiga menjadi sebesar Rp63,66 triliun pada September 2023, atau tumbuh sebesar 4,45% dari sebelumnya Rp60,94 triliun di September 2022. Sehingga, berbagai pertumbuhan bisnis tersebut mendorong pertumbuhan total aset sebesar 3,99% dari semula sebesar Rp75,24 triliun per September 2022, menjadi sebesar Rp78,24 triliun per September 2023, seiring membukukan laba sebesar Rp693,27 miliar pada periode yang sama. Adapun Romy Wijayanto menerima penghargaan sebagai The Best Chief Financial Officer (CFO) 2023 Kategori Bank Aset Rp50 triliun hingga Rp100 triliun sekaligus sebagai Best of The Best CFO pada kategori yang sama. Penghargaan tersebut diterima langsung pada gelaran “TOP 20 Financial Institution Awards 2023” di Jakarta pada Selasa (14/11), yang juga merupakan penghargaan kedua dari Infobank Media Group selama dua tahun berturut-turut. Sebelumnya, pada tahun 2022 Romy juga menerima penghargaan dari The Finance (Infobank Media Group) sebagai “The Best CFO 2022”. Penghargaan yang diterima ini turut menambah deretan penghargaan individu yang diterima Romy di tahun 2023, yaitu sebagai Indonesia Best CFO 2023 with Predicate: Very Good, bersama 10 (sepuluh) Direktur Keuangan/Chief Financial Officer (CFO) lainnya yang berasal dari berbagai industri dari majalah SWA Indonesia, serta pada Februari 2023, juga memperoleh penghargaan sebagai Best Performance CFO 2023 dari majalah Warta Ekonomi secara spesifik atas keberhasilan menjaga konsistensi pertumbuhan keuntungan perseroan. Romy menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat atas penghargaan yang diberikan oleh The Finance Infobank Media Group. ”Penghargaan ini menjadi hasil yang berharga dari langkah kolaborasi seluruh jajaran Manajemen dan insan Bank DKI, dalam menghasilkan pertumbuhan kinerja melalui berbagai inisiatif dan program strategis. Terima kasih juga kami sampaikan kepada segenap Pemegang Saham Pemprov DKI Jakarta, Regulator, OJK, Nasabah, dan seluruh Mitra Kerja atas kepercayaan yang diberikan kepada Bank DKI untuk dapat tumbuh secara berkualitas dan berkelanjutan” ujar Romy. Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi dalam kesempatan berbeda menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima oleh Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI, Romy Wijayanto sebagai bentuk motivasi bagi seluruh insan Bank DKI. “Penghargaan Best Chief Financial Officer (CFO) 2023 yang diterima Bapak Romy Wijayanto bukan hanya menjadi cerminan hasil kontribusi bagi perusahaan, namun juga pemantik semangat dan motivasi bagi seluruh insan Bank DKI untuk memberikan nilai tambah dan kontribusi bagi Perseroan” tutup Arie. (RO/E-1)

