Astra Financial dan WeLab Luncurkan Layanan Perbankan Digital Bank Saqu

BJJPELUNCURAN BANK SAQU: (dari kiri) Group COO WeLab Ernest Leung, Direktur Astra & Director in Charge Astra Financial Suparno Djasmin, Presiden Komisaris Astra Prijono Sugiarto, Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro, Founder and Group CEO WeLab Simon Loong, dan Presiden Direktur Bank Jasa Jakarta Leo Koesmanto.