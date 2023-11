Dalam Acara Wisuda Institut Teknologi PLN, Jonan Sampaikan 4 Hal yang Harus Jadi Perhatian

Institut Teknologi PLN (ITPLN) mewisuda 639 mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan jenjang magister, sarjana dan ahli madya pada Rabu (15/11) lalu di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta. Wisuda ITPLN ke 43 ini dihadiri oleh Direktur Legal & Manajemen Human Capital (DIRLHC) PLN Yusuf Didi Setiarto, Kepala LLDIKTI Wilayah III Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc., Menteri Kabinet Kerja 2014-2019 Ignasius Jonan, Ketua Umum Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN (YPK PLN) Supriyadi, Direksi anak usaha PLN, Rektor ITPLN Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa M.K., M.T., beserta para Senat ITPLN. Wisuda mengambil tema ITPLN Applied University Empowering Great Expert Leader in The Global Industry. Dalam sambutannya Yusuf Didi menegaskan kembali komitmennya untuk menaikkan marwah dan menjadikan ITPLN sebagai perguruan tinggi teknik terbaik di ASEAN. Berbagai langkah sudah, sedang dan akan dilakukan PLN group seperti perbaikan sarana dan prasarana, menjadi offtaker lulusan ITPLN, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk magang di seluruh instalasi PLN dan melakukan asesmen demi perbaikan ITPLN. “Kita telah meminta pakar asesmen dari University Tenaga Nasional Malaysia untuk memotret ITPLN. Dari hasil asesmen tersebut kita menjadi tahu ruang-ruang perbaikan untuk menjadikan kampus ini yang terbaik” kata Yusuf Didi. Sementara, Prof. Toni menginginkan agar para wisudawan ITPLN dapat mewujudkan cita-cita bersama yakni memanfaatkan bonus demografi. “Ini menjadi peluang untuk mengembangkan sektor pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Salah satu sektor yang terus berkembang dan akan memiliki peran penting dalam memanfaatkan bonus demografi ini adalah sektor teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya sarjana ITPLN,” ungkapnya. Prof. Iwa menyampaikan makna tema wisuda. ”Tema ini menegaskan posisi ITPLN sebagai kampus yang mencetak lulusan siap kerja. Kita bukan hanya mencetak sarjana, namun mencetak SDM yang kompeten dan mumpuni agar siap menjadi expert leader di industri global. Ini bukan sekedar slogan yang berhenti di tataran wacana, namun kita sungguh-sungguh dalam mewujudkannya” katanya. Prof. Iwa melanjutkan bahwa kampusnya kini menerapkan kurikulum pendidikan 4 – 4 – 2 yang artinya 40% teori, 40 % problem solving dan 20% kuliah industri. Dengan demikian belajar di ITPLN bukan sekedar belajar teori namun juga belajar menyelesaikan masalah dan merasakan langsung dinamika dunia industri. ”Kurikulum model ini terus dikembangkan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja yang juga terus berkembang” lanjutnya. Paradigma baru Dalam wisuda ini Ignasius Jonan menyampaikan orasi ilmiah mengenai paradigma baru (The New Paragidm) dan berpesan kepada seluruh wisudawan untuk menetapkan tujuan meraih cita-cita. Dalam sebuah artikel yang berjudul The Heart of Business yang ditulis Hobert Joly di Harvard Business Review, terdapat empat hal besar yang harus diperhatikan. Pertama dunia membutuhkan apa (what the world needs). Kedua apa keunikan sebuah perusahaan tersebut (what your company is uniquely good at). Ketiga bagaimana bisa menciptakan nilai ekonomis (how your company can create economic value). Menurut Jonan, di era bonus demografi sebuah organisasi atau perusahaan itu harus memiliki nilai ekonomis. Begitu juga dalam bekerja, baik itu di sektor pemerintahan, pendidikan, dan lainnya. Menurutnya, kalau tidak ada nilai ekonomisnya organisasi tidak akan berkembang. "Tiga hal yang diatas saya paham, dari mulai tahun 80’an sejak saya bekerja. Namun yang keempat adalah apa yang disukai oleh orang-orang yang bekerja di perusahaan (what your people at your company are passionate about),” imbuhnya. Jonan mengatakan bahwa para pengajar (akademisi) yang membimbing generasi muda atau gen Z itu memahami bahwa generasi milenial dalam bekerja atau berkarya atas dasar passion bakat dan minat. “Generasi milenial sekarang bekerja bukan hanya atas dasar pendidikan melainkan passion-nya. Ini menurut saya penting,” paparnya Jonan menambahkan. Jonan berpesan kepada para wisudawan dan wisudawati ITPLN jangan hanya bercita-cita untuk bekerja di PT PLN (Persero) atau bekerja di bidang kelistrikan saja. "Melainkan bekerjalah di bidang lainnya yang sesuai dengan passion Anda-Anda semua," tandasnya. (RO/E-1)

