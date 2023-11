JGC Resmi Perkenalkan Vastu @Garden City di Penghujung 2023

Jakarta Garden City, perumahan skala kota (township) seluas 370 hektar yang dikembangkan PT Mitra Sindo Sukses, anak perusahaan dari PT Modernland Realty Tbk. resmi meluncurkan Vastu @Garden City, di Jakarta Garden City (JGC), Sabtu (18/11). Dikembangkan di atas lahan seluas 7,5 hektar, hunian ini ditawarkan hanya 338 unit. “Kami menargetkan para home seeker yang ingin tinggal di dalam kota Jakarta sebagai pembeli cluster Vastu @Garden City,” ungkap Director Residential & Commercial PT Modernland Realty Tbk. Kelvin O Lesmana, dalam keterangan resmi yang diterima, Sabtu (18/11). Kelvin menuturkan, meski sebentar lagi Indonesia akan memasuki tahun politik, namun PT Modernland Realty Tbk. tetap percaya diri dan optimis untuk meluncurkan produk hunian terbaru Vastu @Garden City. Hal ini seiring meningkatnya permintaan akan hunian kelas premium di Jakarta Garden City. Kelvin menuturkan, meski sebentar lagi Indonesia akan memasuki tahun politik, namun PT Modernland Realty Tbk. tetap percaya diri dan optimis untuk meluncurkan produk hunian terbaru Vastu @Garden City. Hal ini seiring meningkatnya permintaan akan hunian kelas premium di Jakarta Garden City. 

"Terlebih, secara faktual kawasan ini telah dilengkapi berbagai fasilitas gaya hidup kekinian yang terus berkembang," kata dia. Dirinya mengatakan, peluncuran Vastu @Garden City yang sudah dinanti banyak konsumen kelas menengah atas di Jakarta tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Jakarta Garden City untuk memasuki pasar hunian premium, khususnya di wilayah Koridor Timur Jakarta yang secara fakta, baik pasokan maupun permintaannya terus meningkat. 

"Melihat perkembangan kawasan dan harga lahan yang terus meningkat, bisa dikatakan Jakarta Garden City sudah benar-benar siap Into Next Level dan memasuki pasar hunian premium di Jakarta, khususnya di wilayah Koridor Timur Jakarta. Karena itu, ke depannya akan lebih banyak lagi produk premium yang akan dirilis ke pasar," kata Kelvin optimis. Lebih lanjut, Ia mengatakan, beberapa keunggulan yang dimiliki Vastu @Garden City antara lain terletak di area terdepan kawasan Jakarta Garden City, bersebelahan dan hanya selangkah menuju AEON Mal JGC, IKEA dan Pasar Modern serta dikelilingi sejumlah fasilitas komersial seperti ruko Cleon Park, Food Garden dan resto cepat saji ternama lainnya. Selain itu, Vastu @Garden City lebih terjamin dalam segi keamanan dengan one gate system 24 jam. Setiap sudut cluster Vastu @Garden City didesain agar terlihat mewah dengan vista yang memikat. Pintu gerbang yang megah, lebar jalanan dengan ROW 8 meter, hingga fasilitas club house mewah dengan 3 kolam yakni kolam dewasa, kolam anak dan Jacuzzi yang dapat dipergunakan penghuni beraktifitas. Vastu @Garden City menyediakan area taman asri yang luas dengan jarak antar blok tidak saling berhimpitan, sehingga menghadirkan kesan lapang pada lingkungannya. Vastu @Garden City dirancang oleh Hadivincent Architects yang merupakan salah satu arsitek yang namanya sudah sangat dikenal di Indonesia. Hadivincent Architects berdiri pada tahun 2000, karya-karyanya telah banyak diaplikasi di sejumlah proyek di beberapa kota di Indonesia. Prinsip desain Hadivincent Architects adalah mengakomodasi kebutuhan penghuni dalam hal fungsionalitas dan efisiensi ruang tanpa mengabaikan kaidah arsitektur maupun nilai estetika interior. Memiliki konsep desain yang kuat dan matang, baik dalam penyelesaian masalah ruang, konstruksi, maupun estetika. Rumah dirancang memiliki ambience, rapi, simpel, banyak ruang terbuka, terkesan luas, baik sirkulasi udaranya sehingga nyaman untuk ditinggali. “Setiap rumah di desain khusus memiliki luas bangunan maksimal, supaya terasa lebih luas. Sirkulasi udara mengalir dengan baik. Hasilnya rumah yang lebih sejuk dan hemat dalam pemakaian listrik. Desain bangunan maksimal, jadi penghuni tidak perlu repot untuk renovasi lagi," kata Kelvin lagi. Unit-unit rumah di cluster Vastu@Garden City mengedepankan desain modern minimalis tiga lantai dengan tampilan yang lebih kekinian serta berkelas. Sebagai contoh, tipologi fasad dari unit-unit rumah Vastu @Garden City dirancang dengan permainan geometri garis vertical dan horizontal dengan mengusung atap datar. Di sisi lain, pemilihan warna earthy tone yang senada membuat tampilan rumah ini lebih elegan dan homey. Setiap rumah juga dirancang dengan menempatkan bukaan besar pada setiap jendela sehingga memudahkan sirkulasi udara dan cahaya matahari untuk masuk ke dalam ruangan. Rumah di cluster Vastu @Garden City mengusung konsep Garden Cove ditawarkan dalam beberapa tipe. Pertama, type V7 dipasarkan seharga Rp3,8 miliaran. Kedua, type V7 dipasarkan seharga Rp4,4 miliaran. Ketiga, type V9 dipasarkan seharga Rp5,7 miliaran. "Konsumen bisa mendapatkan potongan harga dan promo khusus lainching. Kami akan jelaskan lebih detail saat konsumen berkunjung ke lokasi. Pilih unitnya duluan. Manfaatkan Promo yang sangat menarik ini. Konsumen cukup hanya membayar booking fee saja. Langsung bisa akad kredit dengan Bank dan cicil santai sambil menunggu waktu serah terima," tandas dia. (Z-10)

