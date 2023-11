Coats Group Jadi Salah Satu Tempat Kerja Terbaik di Dunia Versi Fortune 

COAST Group PLC mengumumkan perusahaannya dinobatkan sebagai salah satu tempat kerja terbaik di Dunia 2023. Predikat itu diraih Coats Group dari Fortune and Great Place to Work. Setiap tahun, Fortune and Great Place to Work memilih 25 perusahaan terkemuka yang komit dan fokus pada penciptaan budaya kerja yang baik. Coats diakui atas komitmennya dalam memprioritaskan para karyawan, menumbuhkan budaya kepercayaan, serta memberdayakan rekan kerja mereka di seluruh dunia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Baca juga : GorryWell Bantu Perusahaan Optimalkan Kesehatan Karyawan Penghargaan sebagai tempat kerja terbaik di dunia tersebut didasarkan pada analisis survei yang mewakili pendapat 15 juta karyawan di seluruh dunia. Survei juga mempertimbangkan ruang lingkup dan dampak program tempat kerja perusahaan. Perusahaan diakui atas upaya mereka membangun tempat kerja yang baik serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan komunitas di seluruh negara. Baca juga : Kanmo Group Raih Penghargaan Perusahaan dengan Praktik SDM Terbaik "Kami merasa terhormat dan bangga diakui sebagai salah satu perusahaan terbaik untuk bekerja di dunia. Pencapaian ini merupakan bukti budaya perusahaan, karyawan, dan pemimpin kami," kata CEO Coats Group, Rajiv Sharma. Menurutnya, budaya yang diterapkan di Coats Group bertumpu pada tiga pilar. Pertama, etika, integritas, keselamatan, dan keberlanjutan. Pilar kedua yaitu fokus kepada pelanggan. "Pilar ketiga dari budaya kami adalah lingkungan keluarga. Pilar ini mendorong kolaborasi, berbagi, dan kepedulian. Hal ini juga yang menjadi dasar untuk menjalin hubungan jangka panjang yang langgeng dengan para pemangku kepentingan," imbuh Rajiv. Coats beroperasi di lebih dari 50 negara dan mempekerjakan lebih dari 18.000 orang dengan lebih dari 100 bahasa. Menurut Rajiv, Coats menerapkan perlakuan, pengaluan, serta penghargaan yang sama di setiap negara tempat beroperasi. Sementara itu, ada juga program Coats for All demi memastikan para kandidat karyawan diperlakukan sama selama perekrutan. Semua karyawan di seluruh dunia juga menerima pengembangan yang setara dan inklusif. (Z-5)

