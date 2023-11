Aplikasi Jual Beli Emas Treasury Gelar Treasury Art Prize 2023

TREASURY, aplikasi investasi emas aman berizin, memadukan investasi emas dengan karya seni instalasi, menjadi karya seni dalam kompetisi Treasury Art Prize pada pergelaran Art Jakarta 2023. Treasury Art Prize merupakan kompetisi seni yang menantang seniman Indonesia menginterpretasikan masa depan dalam karya seni yang menawan. COO & Co-Founder Treasury Andreas Santoso menjelaskan Treasury Art Prize merupakan wujud nyata untuk melahirkan karya seni perpaduan dari emas digital sebagai aset investasi serta karya seni yang bernilai tinggi. "Melalui Treasury Art Prize, kami ingin mengomunikasikan bahwa emas digital ialah aset investasi yang bisa diandalkan investor dalam shaping the future. Dengan berpegang pada nilai emas yang senantiasa meningkat dari masa ke masa. Harapan kami, melalui ajang ini emas digital dapat dikenal sebagai sarana investasi yang modern, muda, dan berharga di kalangan anak muda di Indonesia," ujar Andreas dalam keterangan tertulis, Jumat (17/11). Treasury Art Prize hanya diikuti 10 seniman ternama Indonesia terpilih dan dinilai oleh jajaran dewan juri tersohor dalam komunitas seni di Indonesia. Juri terdiri dari Natasha Sidharta selaku Art Collector, Enin Supriyanto selaku Gallerist, Bob Edrian Triadi selaku Art Curator, dan Megain Widjaja selaku selaku Fine Art Enthusiast. Baca juga: Tahun Politik, Pertumbuhan Ekonomi RI Diramalkan Stabil di 5% Lewat karyanya, Seniman Media Baru Eldwin Pradipta terpilih sebagai pemenang Treasury Art Prize. Ia menginterpretasikan nilai berharga dari emas digital dalam karya seni instalasi media baru yang modern dan mengagumkan. Karya Gold-Shaping The Future besutan Eldwin Pradipta dapat dikunjungi di booth Treasury di Art Jakarta 2023 di JIExpo Kemayoran Hall B3 & C3 Booth E12 pada 17-19 November 2023. "Saya sangat bersemangat saat diundang menjadi salah satu seniman untuk terlibat dalam kompetisi Treasury Art Prize oleh Treasury dan Art Jakarta 2023. Semangat ini muncul karena saya merasa tertantang untuk menuangkan kegelisahan dan memberikan makna bahwa yang dianggap tidak riil ialah sesuatu yang riil juga, sama riilnya. Ini sama seperti emas digital, meskipun digital itu juga riil," tutur Eldwin Pradipta. Baca juga: Investasi Asing Belum Masuk, Bukti Investor Tidak Yakin dengan Masa Depan IKN Andreas Santoso menambahkan selama ajang Art Jakarta 2023, Treasury memberikan penawaran menarik dengan diskon hingga 30% untuk pembelian Koin Nusantara Treasury di booth Treasury. Nasabah juga bisa akan mendapatkan voucer emas Treasury hingga Rp100.000 berlaku kelipatan untuk setiap pembelian Koin Nusantara. Selain itu, di ajang Art Jakarta, Treasury berkolaborasi dengan Of Animo menghadirkan Fine Fragrance Future berupa produk wewangian yang dapat diaplikasikan untuk badan, ruangan, kain, hingga diffuser. "Selama Art Jakarta, kami tawarkan hanya dengan harga Rp399.000," pungkasnya. (Z-2)

