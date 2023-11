Nippon Paint Luncurkan Tren Warna dan Desain Bertema Awaken, Dorong Semangat Berekspresi

PRODUSEN cat dan pelapis, Nippon Paint menghadirkan Trend Beyond Colours (TBC) dengan tema Awaken sebagai inspirasi untuk tren warna dan desain 2024/2025. Tema Awaken ini diartikan sebagai gerakan kolektif untuk membantu menemukan kekuatan, ketenangan, keindahan, serta semangat berekspresi. General Manager (TU Division) Nippon Paint Mark Liewmengatakan, dengan Awaken, Nippon Paint memulai babak baru dengan menemukan kembali ketenangan, keindahan dalam harmoni, kekuatan dalam pembaharuan, dan kegembiraan dalam diri. “Nippon Paint mendorong Anda untuk memulai hari baru dan melangkah maju dengan penuh optimisme,” katanya. Baca juga : Bangun Pemasaran Digital 10 tahun, Mowilex Raih TOP Social Media Award 2023 Awaken merupakan kelanjutan dari tema Reset yang sebelumnya merupakan tema Trend Beyond Colours 2022/2023. Tema ini berakar dari keinginan untuk memulai kembali setelah pandemi, berusaha memasuki fase baru dalam hidup. Sedangkan Awaken bertujuan untuk memperkenalkan perspektif baru dan menciptakan pengalaman yang bebas dari pasca pandemi. Baca juga : HUT ke-20, Trichem Paints Terus Kembangkan Kerja Sama dengan Pengembang Principal Designer Suasana Studio Aghnia Fuad menjelaskan, pada 2024 tren warna interior semarak dengan suasana optimisme, hangat, suka cita dan ketenangan. “Warna hangat dan membumi seperti warna krem, kuning kecoklatan, merah tanah dengan sentuhan kuning tua, hijau, dan biru akan meramaikan tahun 2024- 2025,” ujarnya. Trend Beyond Colours sebagai tren warna global merupakan hasil kolaborasi antara Nippon Paint dengan Colour Hive, agensi kreatif yang berpusat di London, Inggris, dengan pengalaman 20 tahun dalam memprediksi tren, warna, dan material. Tren itu dipersembahkan untuk menjadi inspirasi bagi pemilik rumah serta para profesional seperti desainer interior, arsitek, dan developer. Dalam Tren Beyond Colours 2024/2025, terdapat 4 sub tema dalam Awaken, yaitu Find Calm dengan warna utama Tavern Buff NP N 1867 P, Find Freedom dengan warna utama Warna utama Mayan Yellow NP YO 2529 A, Find Renewal dengan warna utama Set Sail NP BGG 1595 T, dan Find Balance dengan warna utama Standish Rose NP R 1374 P “Melalui empat sub-tema dalam tren warna yang kami luncurkan, keutamaannya adalah bagaimana warna-warna ini dapat menciptakan nuansa ruangan dengan vibes yang lebih positif, semangat pembaruan, lebih segar, mengekspresikan kegembiraan, menimbulkan ketenangan, dan juga keseimbangan harmoni,” ucap Mark Liew. Aghnia menambahkan, warna-warna yang dihadirkan dalam Trend Beyond Colours 2024/25 menjadi kombinasi warna yang sangat apik, sangat mewakili optimisme dan ketenangan yang akan menjadi kata kunci di tahun mendatang. “Kombinasi warna yang harmonis sangat memudahkan pengguna dan desainer untuk memilih warna dan aplikasinya di interior,” tuturnya. Ia menegaskan, tema Balance dan Calm akan menjadi favorit untuk spot interior hunian pribadi, saat sedang berada di rumah kita pasti mencari ketenangan dan yang tak lekang oleh waktu. Sedangkan Freedom dan Renewal akan sering kita jumpai di interior area publik seperti retail dan perkantoran yang membutuhkan high spirit, extra energy yang bisa menyemangati kita dalam berkegiatan. “Semua tren warna dan desain ini sangat relevan untuk diaplikasikan di Indonesia,” ;pungkasnya. (Z-5)





