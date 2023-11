Genap 8 tahun beroperasi dan menemani pengguna, Shopee merayakan pertambahan usia dengan menghadirkan kampanye ikonik nya, 12.12 Birthday

DALAM kampanye penutup 2023, Shopee berkolaborasi dengan JKT48 sebagai bintang di iklan TV terbaru. Hal ini merupakan bentuk apresiasi Shopee terhadap kontribusi seluruh ekosistem; pembeli, mitra brand, pelaku usaha lokal serta content creator yang telah mendukung pertumbuhan dan bersama menciptakan dampak positif yang konsisten. Rangkaian kampanye yang berlangsung sejak 13 November hingga 12 Desember 2023 nanti, akan menghadirkan deretan promo spesial seperti Pesta Gratis Ongkir Rp0, Gebyar Promo dan Bonus Akhir Tahun 12M. “Sejak awal hadir di tengah masyarakat pada tahun 2015, Shopee memiliki misi untuk meningkatkan kualitas hidup penggunanya, baik pembeli serta pelaku usaha. Bersamaan dengan besarnya potensi yang ditawarkan oleh transformasi digital, yang pada tahun tersebut mulai menarik banyak perhatian publik, kami percaya bahwa perkembangan ini juga diikuti dengan lahirnya solusi hingga peluang baru. Berbagai program kolaborasi, inisiatif, dan fitur inovatif telah Shopee hadirkan sebagai bentuk nyata komitmen kami untuk menjadi wadah yang mendukung dan mengedepankan kebutuhan seluruh ekosistem,” ungkap Head of Brands Management & Digital Product Shopee Indonesia Daniel Minardi dalam keterangan resmi yang diterima. Baca juga: Simak Ini Tren Belanja Online Di Berbagai Pulau di Indonesia Pada Kampanye Shopee 11.11 Big Sale Shopee Ciptakan Pertumbuhan Konsisten Bagi Seluruh Ekosistem Peran dan fungsi Shopee lebih dari sekedar wadah perpanjangan tangan antara penjual dan pembeli. Kesempatan dan pengaruh signifikan yang dihadirkan melalui program inisiatif dan berbagai inovasi fitur selama 8 tahun ini memberikan dampak berbeda yang dirasakan oleh masing-masing ekosistem di Indonesia. Memahami karakteristik perilaku belanja dan kebutuhan masyarakat menjadi salah satu kunci utama untuk dapat menghadirkan destinasi belanja online yang menawarkan pengalaman terbaik. Shopee terus bergerak seiring dengan kemajuan teknologi, perubahan perilaku belanja, dinamika pasar dan kebutuhan serta preferensi pengguna yang terus berkembang. ● Bergerak menjadi solusi Pasar Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, tidak hanya karena luas wilayah dan jumlah penduduk yang melimpah, tetapi juga dipacu oleh pertumbuhan pesat tren belanja online. Menyadari potensi ini, sejak awal berdiri Shopee dengan konsisten menggunakan strategi customer-focused approach guna menghadirkan wadah dan menjadi solusi yang dapat menawarkan pengalaman belanja online yang mudah dan mulus, mulai dari melihat-lihat barang, check out hingga sampai ke tangan pembeli. Hal ini juga yang mendorong Shopee untuk berkolaborasi dengan banyak pihak seperti logistik hingga bank guna memberikan ragam pilihan pembayaran serta pengiriman sesuai dengan preferensi masing-masing pengguna. Baca juga: Dorong Pertumbuhan dan Peluang Bisnis, Brand Lokal dan UMKM Mengalami Peningkatan Pesanan Ekspor Lebih dari 4 Kali Lipat di Shopee 11.11 Big Sale ● Penuhi kebutuhan seluruh pengguna Tidak hanya berdiri sendiri, penawaran dan fitur inovatif juga dihadirkan bersama dengan rangkaian kampanye yang mengusung tema berbeda. Kemeriahan festival akhir tahun mulai dari 9.9 Super Shopping Day hingga 12.12 Birthday Sale menjadi rangkaian yang telah dimanfaatkan oleh pengguna untuk mendapatkan keuntungan maksimal dalam memenuhi kebutuhan sejak lama. Rangkaian kampanye pun berkembang dengan mengusung tema-tema berbeda. Melalui 3.3 Grand Fashion Sale, Big Ramadan Sale, 6.6 Mega Elektronik Sale, 8.8 Beauty & Fashion Festival, tahun ini Shopee berupaya untuk menghadirkan solusi dalam memenuhi kebutuhan pada momen dan kategori tertentu. Di saat yang sama, dampak positif tidak hanya dirasakan oleh pembeli saja, tetapi juga secara bersamaan terus menawarkan kesempatan bagi para pelaku usaha pada masing-masing kategori untuk meningkatkan eksposur nya. Selain itu, fitur atau program yang menjadi favorit pengguna turut dijadikan tema untuk sebagian kampanye, antara lain COD 2.2 Sale dan 7.7 Live Bombastis Sale. Hal ini tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga juga meningkatkan keterlibatan dan interaksi. ● Ciptakan dampak positif & dorong potensi Menjadi perpanjangan tangan antara penjual dan pembeli menjadi fungsi utama yang dihadirkan melalui platform Shopee. Semakin tingginya animo masyarakat untuk menjadikan belanja online sebagai alternatif berbelanja menjadi faktor utama dalam bertumbuhnya eksistensi brand lokal dan UMKM di Indonesia yang memanfaatkan Shopee untuk meningkatkan online presence dan menjangkau pasar yang lebih luas. Memperhatikan pentingnya memberikan kesempatan untuk terus mengembangkan bisnis, Shopee menghadirkan sejumlah inisiatif untuk memberikan pendampingan dari hulu ke hilir bagi para pelaku usaha lokal. Dimulai dari lahirnya Kampus UMKM Shopee dan Kampus UMKM Shopee Ekspor yang kini tersebar di berbagai kota, dihadirkan untuk memberikan edukasi, pelatihan dan pendampingan bagi UMKM secara langsung dari tim Shopee Terdedikasi. Sadar akan potensi besar yang dimiliki oleh brand lokal dan UMKM Indonesia, Shopee juga menginisiasi Program Shopee Ekspor untuk membantu para pelaku usaha lokal dalam menjangkau pasar di luar negeri dengan membuka akses ekspor ke Asia Tenggara, Asia Timur, dan Amerika Latin. Nafiatul Iza, Public Relations Seradia mengatakan, “Tidak terasa sudah berjalan 4 tahun kami bergabung bersama Shopee sejak tahun 2019, dan Shopee sangat berperan besar dalam perjalanan bisnis Seradia. Berbagai program dan kampanye Shopee yang kami ikuti telah membantu kami untuk terus berkembang. Setiap kampanye Shopee, antusiasme pengguna terhadap produk Seradia meningkat secara signifikan. Pada puncak 9.9 Super Shopping Day, pesanan terhadap produk Seradia meningkat sebanyak 10 kali lipat dibandingkan hari biasa. Pencapaian ini juga terlihat pada kampanye 10.10 Brands Festival kemarin. Selain itu, berkat Program Ekspor Shopee, Seradia mendapatkan kesempatan untuk memperluas jangkauan penjualan kami hingga ke luar negeri. Kami juga bangga karena melalui Shopee, Seradia bisa menunjukkan kualitas muslim fashion asli Indonesia kepada konsumen di pasar internasional.” Pada 12.12 Birthday Sale kali ini, Seradia akan menghadirkan berbagai promo, seperti diskon hingga 60% untuk produk pilihan, voucher pembelian tanpa minimum belanja, serta akan ada koleksi produk kolaborasi Seradia yang diluncurkan eksklusif di Shopee. Rayakan Kemeriahan di Shopee 12.12 Birthday Sale Setelah sebelumnya berkolaborasi di kampanye 11.11 Big Sale, Shopee kembali menggandeng JKT48 yang diwakili oleh Zee JKT48, Freya JKT48, Gracia JKT48 dan Christy JKT48 untuk menjadi bagian dari semarak kampanye 12.12 Birthday Sale. Pada acara konferensi pers ini, JKT48 hadir sebagai salah satu narasumber yang memberikan kisah perjalanan dan upaya mereka sebagai anak muda dengan semangat untuk senantiasa berkembang di tengah perubahan dunia entertainment yang sangat pesat sekaligus memberikan perspektif mereka sebagai pengguna Shopee yang telah merasakan manfaat serta kemudahan yang dihadirkan melalui berbagai teknologi inovatif. Member JKT48 mengatakan, “Selain membantu memenuhi kebutuhan, kami juga merasa kalau Shopee menghadirkan kesempatan untuk membantu semua orang berkembang, termasuk bagi JKT48 juga. Mulai dari memungkinkan kami untuk berkolaborasi serta berinteraksi dengan fans lewat live streaming di Shopee, dan juga lewat event seperti TV Show dimana kami berkesempatan untuk tampil bersama sejumlah artis papan atas Indonesia. Selain itu, belum lama ini kami juga baru grand launching Official Store JKT48 di Shopee yang tentunya semakin mempermudah fans kami untuk membeli official merchandise JKT48 dengan praktis dan tentunya sambil memanfaatkan berbagai penawaran menarik di Shopee!” Untuk semakin melengkapi kemeriahan dan keseruan yang menutup rangkaian festival belanja akhir tahun, Shopee telah menyiapkan Gebyar Promo spesial Serba 12 di Shopee, ShopeePay, SPayLater, Seabank & Shopee Food yaitu Promo Belanja s/d 1,2 JT, Promo QRIS Shopee Pay & SPayLater, Buka Rekening & Nabung dapat 120 RB Seabank, Menu ShopeeFood mulai 12RB, dan berbagai promo bank menarik lainnya. Tidak hanya itu, spesial sepanjang kampanye 12.12 kali ini, pengguna dapat menikmati penawaran terbaik, Shopee Live Diskon Murah dua kali sehari yaitu pada pukul 12.00 dan 20.00 WIB. Catat promo dan waktunya, jangan sampai ketinggalan!Simak kejutan lainnya dan informasi lebih lanjut mengenai 12.12 Birthday Sale di https://shopee.co.id/12-12. Unduh aplikasi Shopee secara gratis melalui App Store atau Google Play dan segera aktifkan ShopeePay. (Z-10)

