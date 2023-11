Pertahankan Kinerja Berkelanjutan, BNI Raih Dua Penghargaan The Finance

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendapatkan penghargaan dari The Finance dalam ajang Top 20 Financial Institution Awards 2023. Dalam acara tersebut, BNI mendapat penghargaan Top 20 Financial Institution 2023 kategori aset Rp500 triliun ke atas berpredikat sangat bagus dan Best CFO Category Bank versi The Finance. BNI dianggap berhasil mempertahankan kinerja berkelanjutan selama tiga tahun terakhir. Meski dalam tekanan pandemi covid-19 dan dinamika ekonomi global, BNI mampu menunjukkan kinerja terbaiknya. Baca juga: Insentif PPN Rumah, BNI Griya Optimistis Peningkatan Kinerja Penghargaan Top 20 Financial Institution 2023 kategori aset Rp500 triliun ke atas berpredikat sangat bagus diberikan kepada Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, dan Best CFO Category Bank versi The Finance untuk Direktur Finance BNI Novita Widya Anggraini. Royke mengapresiasi penghargaan yang diberikan oleh The Finance. BNI berupaya proaktif mendorong peningkatan kinerja positif secara berkelanjutan. Baca juga: Semangat Kepahlawanan, hibank Hadir untuk Dukung UMKM #everydayhiro “Kami mengapresiasi atas kedua penghargaan yang diberikan oleh The Finance ini. Tentunya penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi BNI untuk tetap mempertahankan kinerja berkelanjutan ke depannya,” ujarnya. Diketahui pada kuartal ketiga 2023 BNI perolehan laba bersih BNI yang hingga September 2023 tumbuh sebesar 15,1% secara tahunan (YoY), mencapai Rp15,8 triliun. Baca juga: Bawa Semangat Go Global, BNI Indonesian Masters Siap Digelar BNI juga mampu mencatatkan pertumbuhan kredit sampai dengan kuartal ketiga 2023 sebesar 7,8% YoY menjadi Rp671,4 triliun, yang didorong oleh ekspansi di segmen berkualitas tinggi, yaitu korporasi blue chip baik swasta dan BUMN, kredit konsumer, dan Perusahaan Anak. "Kami bersyukur atas capaian kinerja kami. Kami berkomitmen untuk terus mendorong tren pertumbuhan yang baik ini, sehingga dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjaga momentum pertumbuhan kredit dan ekonomi," pungkas Royke. (RO/S-4)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendapatkan penghargaan dari The Finance dalam ajang Top 20 Financial Institution Awards 2023.

Dalam acara tersebut, BNI mendapat penghargaan Top 20 Financial Institution 2023 kategori aset Rp500 triliun ke atas berpredikat sangat bagus dan Best CFO Category Bank versi The Finance.

BNI dianggap berhasil mempertahankan kinerja berkelanjutan selama tiga tahun terakhir. Meski dalam tekanan pandemi covid-19 dan dinamika ekonomi global, BNI mampu menunjukkan kinerja terbaiknya.

Baca juga: Insentif PPN Rumah, BNI Griya Optimistis Peningkatan Kinerja

Penghargaan Top 20 Financial Institution 2023 kategori aset Rp500 triliun ke atas berpredikat sangat bagus diberikan kepada Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, dan Best CFO Category Bank versi The Finance untuk Direktur Finance BNI Novita Widya Anggraini.

Royke mengapresiasi penghargaan yang diberikan oleh The Finance. BNI berupaya proaktif mendorong peningkatan kinerja positif secara berkelanjutan.

Baca juga: Semangat Kepahlawanan, hibank Hadir untuk Dukung UMKM #everydayhiro

“Kami mengapresiasi atas kedua penghargaan yang diberikan oleh The Finance ini. Tentunya penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi BNI untuk tetap mempertahankan kinerja berkelanjutan ke depannya,” ujarnya.

Diketahui pada kuartal ketiga 2023 BNI perolehan laba bersih BNI yang hingga September 2023 tumbuh sebesar 15,1% secara tahunan (YoY), mencapai Rp15,8 triliun.

Baca juga: Bawa Semangat Go Global, BNI Indonesian Masters Siap Digelar



BNI juga mampu mencatatkan pertumbuhan kredit sampai dengan kuartal ketiga 2023 sebesar 7,8% YoY menjadi Rp671,4 triliun, yang didorong oleh ekspansi di segmen berkualitas tinggi, yaitu korporasi blue chip baik swasta dan BUMN, kredit konsumer, dan Perusahaan Anak.

"Kami bersyukur atas capaian kinerja kami. Kami berkomitmen untuk terus mendorong tren pertumbuhan yang baik ini, sehingga dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjaga momentum pertumbuhan kredit dan ekonomi," pungkas Royke. (RO/S-4)