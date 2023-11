Pendapatan Real Estate LPKR Naik 18% Pada Triwulan III 2023

PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR), platform real estat dan layanan kesehatan terkemuka di Indonesia, berhasil mencatatkan penjualan segmen real estate sebesar Rp3,3 triliun pada periode Januari-September 2023. Hal ini mencerminkan kenaikan sebesar 18% YoY yang didorong oleh serah terima proyek perumahan yang tepat waktu serta penjualan kavling. Adapun proyek pengembangan properti yang terjual per September 2023 mencakup 59 proyek rumah tapak, 1 proyek hunian low-rise, 1 proyek hunian mid-rise, 7 proyek high-rise, dan 14 proyek ruko. Sementara itu, pada Kuartal III 2023, LPKR juga meluncurkan sejumlah proyek andalan, seperti Cendana Gard'n Vista Serene dan The Hive @Essence di Lippo Village, serta Cendana Spark North, The Hive @ Cosmo, dan The Hive @ Uptown Avenue di Lippo Cikarang. Segmen rumah tapak menjadi pendorong kinerja LPKR dengan kontribusi sebesar 49% dari total pencapaian pra penjualan Januari-September 2023. Proyek Cendana Homes sendiri mempertahankan posisinya sebagai yang dominan dalam penjualan rumah tapak LPKR. Memasuki akhir tahun ini, khususnya pada Kuartal IV, LPKR berencana memperkenalkan beberapa produk baru yang diharapkan dapat membantu pencapaian target pra penjualan sepanjang 2023 yang sebesar Rp4,9 triliun. Group CEO LPKR John Riady menyampaikan bahwa LPKR berhasil menjaga kinerja penjualan properti meskipun menghadapi berbagai risiko makro. “Kami pun sangat gembira dengan rencana peluncuran berbagai produk baru yang akan digelar pada Kuartal IV/2023, yang kami yakini akan membantu kami mencapai target pra penjualan tahun ini,” tegasnya. (RO/E-1)

PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR), platform real estat dan layanan kesehatan terkemuka di Indonesia, berhasil mencatatkan penjualan segmen real estate sebesar Rp3,3 triliun pada periode Januari-September 2023.

Hal ini mencerminkan kenaikan sebesar 18% YoY yang didorong oleh serah terima proyek perumahan yang tepat waktu serta penjualan kavling.

Adapun proyek pengembangan properti yang terjual per September 2023 mencakup 59 proyek rumah tapak, 1 proyek hunian low-rise, 1 proyek hunian mid-rise, 7 proyek high-rise, dan 14 proyek ruko. Sementara itu, pada Kuartal III 2023, LPKR juga meluncurkan sejumlah proyek andalan, seperti Cendana Gard'n Vista Serene dan The Hive @Essence di Lippo Village, serta Cendana Spark North, The Hive @ Cosmo, dan The Hive @ Uptown Avenue di Lippo Cikarang.

Segmen rumah tapak menjadi pendorong kinerja LPKR dengan kontribusi sebesar 49% dari total pencapaian pra penjualan Januari-September 2023. Proyek Cendana Homes sendiri mempertahankan posisinya sebagai yang dominan dalam penjualan rumah tapak LPKR.

Memasuki akhir tahun ini, khususnya pada Kuartal IV, LPKR berencana memperkenalkan beberapa produk baru yang diharapkan dapat membantu pencapaian target pra penjualan sepanjang 2023 yang sebesar Rp4,9 triliun.

Group CEO LPKR John Riady menyampaikan bahwa LPKR berhasil menjaga kinerja penjualan properti meskipun menghadapi berbagai risiko makro.

“Kami pun sangat gembira dengan rencana peluncuran berbagai produk baru yang akan digelar pada Kuartal IV/2023, yang kami yakini akan membantu kami mencapai target pra penjualan tahun ini,” tegasnya. (RO/E-1)