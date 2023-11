KoinWorks Fokuskan Pembiayaan Rantai Pasok untuk UMKM Sektor FMCG

NEOBANK atau bank digital pertama untuk UMKM di Indonesia, KoinWorks dengan bangga mengumumkan partisipasinya dalam Financial Inclusion Week 2023. Financial Inclusion Week 2023 merupakan acara global yang diselenggarakan Center for Financial Inclusion dan didedikasikan untuk memajukan keuangan inklusif. KoinWorks telah menunjukkan komitmennya melalui video esai yang menyoroti inisiatif transformasinya di dalam layanan Supply Chain Financing (SCF) untuk UMKM di industri fast moving consumer goods (FMCG). Baca juga: KoinWorks dan eFishery Kolaborasi Beri Modal untuk UMKM Perikanan Dengan menekankan peran SCF dalam memberdayakan bisnis lokal, KoinWorks mengungkapkan bagaimana kehadiran solusi tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan UMKM yang beroperasi sebagai distributor FMCG di dalam rantai pasok. Dengan mengatasi tantangan akses modal yang terus-menerus, KoinWorks memainkan peran utama dalam memungkinkan para pelaku usaha ini berkembang dan memperluas operasional mereka, dan meningkatkan ekosistemnya secara keseluruhan. Angelique Timmer, Chief of Impact KoinWorks, menyatakan,"Kami percaya pada kekuatan keuangan inklusif untuk mengubah kehidupan dan komunitas UMKM." "Layanan Supply Chain Financing kami bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara hambatan keuangan tradisional dan potensi yang belum dimanfaatkan dari bisnis lokal, terutama untuk produk-produk yang dibutuhkan sehari-hari. Tujuan kami juga mendorong ekosistem ekonomi menjadi tangguh dan berkembang," kata Angelique dalam keterangan, Rabu (15/11). Baca juga: KoinWorks Luncurkan KoinPreneur, Wadah Diskusi dan Pelatihan UMKM Layanan SCF KoinWorks untuk FMCG telah memodernisasi underwriting dengan menganalisis riwayat transaksi antara pemasok dan agen distributor. Ajukan Pinjaman dengan Pesanan Pembelian dan Invoice UMKM sebagai calon peminjam dapat mengajukan pinjaman dengan menggunakan pesanan pembelian (PO) dan invoice. Dalam prosesnya, KoinWorks menyediakan key account manager untuk tiap-tiap mitra sebagai bentuk layanan personal. Inovasi ini mendorong KoinWorks untuk memberikan nilai nyata kepada UMKM pada sektor FMCG. Maregia Liutanto, VP of Partnership KoinWorks membagikan bagaimana layanan ini dapat mendukung penggunanya. “Dengan model SCF, KoinWorks dapat memberikan manfaat yang lebih jauh dengan memfasilitasi ekspansi bisnis, menjangkau daerah yang kurang terlayani, dan mengurangi risiko beban pembayaran dengan menyesuaikan arus kas dan model bisnis peminjam. Para UMKM dapat meningkatkan fokus mereka pada penjualan,” papar Maregia. Nilai-nilai transformatif tersebut menjadi sangat penting dalam industri FMCG yang bergerak cepat untuk membantu semua pemangku kepentingan, termasuk yang beroperasi di daerah terpencil. Hingga Oktober 2023, KoinWorks telah menggandeng lebih dari 70 mitra UMKM distributor FMCG di seluruh pulau Jawa. Baca juga: KoinWorks Perkuat Layanan Konsultasi Keuangan bagi Para Pendana Dalam Financial Inclusion Week 2023, KoinWorks mengajak Grosir Susu Malang, pelaku usaha grosir susu, popok bayi, dan produk FMCG bayi dan anak lainnya untuk membagikan kisahnya. Dengan memanfaatkan model pembiayaan KoinWorks, Grosir Susu Malang telah mencapai pertumbuhan perusahaan yang signifikan, menjadi bukti nyata dari dampak sosial yang diciptakan oleh solusi keuangan KoinWorks. Diah Bagus Ariotejo, pemilik Grosir Susu Malang mengungkapkan rasa bangganya dengan menyatakan,"Dukungan KoinWorks sangat berperan dalam mendorong bisnis kami untuk berkembang lebih besar dan cepat." "Kami bisa mengatasi tantangan untuk penyediaan barang yang tepat waktu, dan memastikan adanya stock di setiap gudang atau outlet," kata Bagus. "Kami juga bisa fokus melayani pelanggan kami lebih baik dengan menyediakan layanan kurir dan semakin mendekatkan diri dengan pelanggan,” katanya. (RO/S-4)

