Pertama Kali Jadi Tuan Rumah, Departemen Ilmu Ekonomi IPB Sukses Gelar Economics Summit 2023

SEBANYAK 58 delegasi terbaik dari 7 universitas di Indonesia ikut serta dalam kegiatan Economics Summit 2023 di Bogor. Pada 2023, IPB University mendapat kesempatan untuk menjadi tuan rumah acara berskala nasional ini. Acara yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Ekonomi IPB University ini telah sukses digelar pada 3-6 November 2023. Economics Summit 2023 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh mahasiswa/i program studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dari berbagai universitas di Indonesia. Tujuan dari hajat tahunan seluruh Himpunan Program Studi Ilmu Ekonomi di Indonesia ini tak lain untuk berdiskusi, bertukar pikiran, mengkaji isu-isu ekonomi masa kini, melaksanakan conference, dan mempublikasikan hasil kajian terbaik yang nantinya akan diteruskan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti sehingga Indonesia mampu mencapai kondisi perekonomian optimalnya. Economics Summit 2023 juga mempunyai tujuan lain, yaitu membangun relasi dan kerja sama dari para delegasi. Pada tahun ini untuk pertama kalinya, IPB University menjadi tuan rumah penyelengga Economics Summit setelah pada tahun sebelumnya bertempat di Universitas Brawijaya dengan penyelenggaraan secara daring. Economics Summit 2023 diikuti oleh 7 universitas yaitu Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Brawijaya, dan tentunya IPB University sebagai tuan rumah. Baca juga: Ajang Merdeka Innovation Summit 2023 Dorong Kolaborasi Level Dunia Economics Summit 2023 menggagas tema 'Indonesian Economic Growth to Reach Economic Welfare'. Tema tersebut sejalan dengan Sustainable Development Goal (SDG) yang pertama 'No Poverty' yaitu mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun mengingat permasalahan tidak meratanya distribusi pendapatan dan kesejahteraan di Indonesia belum terselesaikan dengan baik. Dengan diselenggarakannya Economics Summit 2023, telah tercipta rekomendasi kebijakan yang solutif, aplikatif, dan dapat berguna dalam mengoptimalkan perekonomian Indonesia. Economics Summit 2023 terdiri dari delapan rangkaian dengan acara inti Conference Session. Mengawali pelaksanaannya, telah diadakan Pre-conference pada Sabtu (28/10) lalu secara daring. Selanjutnya seluruh delegasi kampus mengikuti Welcoming Delegates pada 3 November 2023 di Auditorium Andi Hakim Nasutuion (AHN), IPB University, Bogor. Di hari selanjutnya, para delegasi melaksanakan Networking Session untuk mengenal himpunan satu sama lain sebagai ajang studi banding antar himpunan. Pada siang harinya, diadakan dua forum yaitu Forum Eksternal dan Forum PSDM. Di tanggal 5 November 2023, acara puncak dari Economics Summit 2023 yaitu Conference Session diselenggarakan dengan sukses. Baca juga: Lapis Bogor Sangkuriang dan IPB Kolaborasi Pemberdayaan Ekonomi Petani Talas Ketujuh universitas telah memaparkan hasil kajian terbaiknya yang kemudian diulas oleh Dr Tony Irawan SE MApp Ec selaku dosen ekonomi sekaligus Ketua Departemen Ilmu Ekonomi IPB University. Kemudian, kajian para delegasi juga diulas oleh Eko Listiyanto selaku Deputy Director Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) serta Irwan Amarullah dari PT Sarana Multi Infrastruktur. Pada malam harinya, diadakan penutupan acara Economics Summit 2023 secara formal dengan acara bertajuk Gala Dinner. Pada hari terakhir, 6 November 2023, para delegasi diajak untuk mengelilingi Kebun Raya Bogor (KRB). Pada acara Field Trip ini pula Economics Summit 2023 secara remsi telah selesai. Economics Summit 2023 diharapkan menjadi ajang yang terus sustainable dan ke depannya mampu menggaet lebih banyak Himpunan Prodi Ilmu Ekonomi dari banyak universitas di Indonesia. Hasil dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada ajang tahunan ini juga diharapkan sampai kepada pemangku kebijakan perekonomian Indonesia. Atas keberhasilannya, Economics Summit 2023 mampu menjadi acara yang memorable untuk baik bagi pihak penyeleggara maupun seluruh delegasi kampus. Sampai jumpa pada Economics Summit 2024 yang akan diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. (S-3)

SEBANYAK 58 delegasi terbaik dari 7 universitas di Indonesia ikut serta dalam kegiatan Economics Summit 2023 di Bogor. Pada 2023, IPB University mendapat kesempatan untuk menjadi tuan rumah acara berskala nasional ini. Acara yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Ekonomi IPB University ini telah sukses digelar pada 3-6 November 2023.

Economics Summit 2023 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh mahasiswa/i program studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dari berbagai universitas di Indonesia. Tujuan dari hajat tahunan seluruh Himpunan Program Studi Ilmu Ekonomi di Indonesia ini tak lain untuk berdiskusi, bertukar pikiran, mengkaji isu-isu ekonomi masa kini, melaksanakan conference, dan mempublikasikan hasil kajian terbaik yang nantinya akan diteruskan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti sehingga Indonesia mampu mencapai kondisi perekonomian optimalnya. Economics Summit 2023 juga mempunyai tujuan lain, yaitu membangun relasi dan kerja sama dari para delegasi.

Pada tahun ini untuk pertama kalinya, IPB University menjadi tuan rumah penyelengga Economics Summit setelah pada tahun sebelumnya bertempat di Universitas Brawijaya dengan penyelenggaraan secara daring. Economics Summit 2023 diikuti oleh 7 universitas yaitu Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Brawijaya, dan tentunya IPB University sebagai tuan rumah.

Baca juga: Ajang Merdeka Innovation Summit 2023 Dorong Kolaborasi Level Dunia

Economics Summit 2023 menggagas tema 'Indonesian Economic Growth to Reach Economic Welfare'. Tema tersebut sejalan dengan Sustainable Development Goal (SDG) yang pertama 'No Poverty' yaitu mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun mengingat permasalahan tidak meratanya distribusi pendapatan dan kesejahteraan di Indonesia belum terselesaikan dengan baik. Dengan diselenggarakannya Economics Summit 2023, telah tercipta rekomendasi kebijakan yang solutif, aplikatif, dan dapat berguna dalam mengoptimalkan perekonomian Indonesia.

Economics Summit 2023 terdiri dari delapan rangkaian dengan acara inti Conference Session. Mengawali pelaksanaannya, telah diadakan Pre-conference pada Sabtu (28/10) lalu secara daring. Selanjutnya seluruh delegasi kampus mengikuti Welcoming Delegates pada 3 November 2023 di Auditorium Andi Hakim Nasutuion (AHN), IPB University, Bogor.

Di hari selanjutnya, para delegasi melaksanakan Networking Session untuk mengenal himpunan satu sama lain sebagai ajang studi banding antar himpunan. Pada siang harinya, diadakan dua forum yaitu Forum Eksternal dan Forum PSDM. Di tanggal 5 November 2023, acara puncak dari Economics Summit 2023 yaitu Conference Session diselenggarakan dengan sukses.

Baca juga: Lapis Bogor Sangkuriang dan IPB Kolaborasi Pemberdayaan Ekonomi Petani Talas

Ketujuh universitas telah memaparkan hasil kajian terbaiknya yang kemudian diulas oleh Dr Tony Irawan SE MApp Ec selaku dosen ekonomi sekaligus Ketua Departemen Ilmu Ekonomi IPB University. Kemudian, kajian para delegasi juga diulas oleh Eko Listiyanto selaku Deputy Director Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) serta Irwan Amarullah dari PT Sarana Multi Infrastruktur.

Pada malam harinya, diadakan penutupan acara Economics Summit 2023 secara formal dengan acara bertajuk Gala Dinner. Pada hari terakhir, 6 November 2023, para delegasi diajak untuk mengelilingi Kebun Raya Bogor (KRB). Pada acara Field Trip ini pula Economics Summit 2023 secara remsi telah selesai.

Economics Summit 2023 diharapkan menjadi ajang yang terus sustainable dan ke depannya mampu menggaet lebih banyak Himpunan Prodi Ilmu Ekonomi dari banyak universitas di Indonesia. Hasil dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada ajang tahunan ini juga diharapkan sampai kepada pemangku kebijakan perekonomian Indonesia.

Atas keberhasilannya, Economics Summit 2023 mampu menjadi acara yang memorable untuk baik bagi pihak penyeleggara maupun seluruh delegasi kampus. Sampai jumpa pada Economics Summit 2024 yang akan diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. (S-3)