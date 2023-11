Tingginya Harga Tanah di Jakarta, Bintaro Jaya Beri Solusi Melalui Botanica Aralia

DATA BPS pada Maret 2022 mengungkapkan Jakarta menjadi kota dengan proporsi “rumah milik sendiri” pada posisi terendah yaitu sebesar 50,57% secara nasional. Pengertian dari “rumah milik sendiri” menurut BPS yaitu bangunan tempat tinggal yang dimiliki kepala keluarga atau salah satu anggota rumah tangga. Bangunan tempat tinggal yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank juga dianggap sebagai rumah milik sendiri. Jakarta merupakan kota percontohan yang memperlihatkan bergeraknya roda ekonomi di Indonesia secara makro. Baca juga: Pendapatan Paramount Land Sepanjang 2023 hingga Kini Rp5,2 Triliun Namun dibalik itu semua dilansir dari The Conversation dalam sebuah survei menemukan bahwa harga rumah yang tidak terjangkau menjadi salah satu hambatan untuk memiliki rumah di Jakarta. Melihat permasalahan Jakarta dengan harga tanah dan bangunan yang semakin tinggi, PT. Jaya Real Property sebagai salah satu pengembang memberikan solusi sekaligus jawaban dengan merealisasikan kawasan Botanica. Kawasan Botanica memiliki fasilitas lengkap dengan akses terbaik sehingga memudahkan mobilitas langsung ke Jakarta dan segala arah. Bintaro Jaya merupakan hunian premium di Jakarta Selatan yang merupakan salah satu area idaman konsumen dengan berbagai pilihan tipe hunian, terlihat pada survei Rumah.com Indonesia Property Market Index kenaikan harga tanah di Tangerang Selatan yang meningkat sebesar 11,5% melebihi Kabupaten Bogor (8,5%), dan Depok (7,5%). Akses mudah dan terintegrasi Memenuhi kebutuhan konsumen perihal akses mobilitas tentunya menjadi salah satu hal yang harus dilakukan untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Selain lokasi yang strategis, pentingnya akses mudah dan terintegrasi merupakan sebuah solusi yang sangat berdampak terhadap kenyamanan sebuah hunian. Baca juga: Investasi Properti Jangka Pendek Makin Diminati Investor Untuk itu PT. Jaya Real Property membangun kawasan Botanica Aralia yang mempunyai lokasi strategis sekaligus akses yang mudah karena memiliki dua akses tol yang terhubung langsung dengan Jalan Boulevard Bintaro Jaya yakni Gerbang Tol Pondok Ranji dan Gerbang Tol Parigi. Kedua akses tol tersebut memberi efektivitas dan efisiensi waktu. Cukup menempuh waktu 15 menit untuk tiba di Bandara Soekarno-Hatta, serta lebih mudah untuk menjangkau pusat kota terutama Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Selain itu, kemudahan akses transportasi umum menuju ibukota juga dapat dirasakan oleh penghuni dengan adanya Trans Bintaro sebagai pengumpan Trans Jakarta, Royal trans menuju Stasiun MRT, dan Intrans Bintaro sebagai penghubung antar hunian dan fasilitas-fasilitas yang ada di Bintaro Jaya. Selain itu terdapat 3 stasiun untuk menunjang transportasi commuter line diantaranya stasiun Jurang Mangu, Sudimara, dan Pondok Ranji. Banyaknya opsi untuk akses mobilitas merupakan nilai lebih yang diberikan untuk konsumen, hal ini menjadikan Botanica Aralia sebuah pilihan hunian idaman dengan kemudahan akses yang direalisasikan Bintaro Jaya. Peresmian unit kawasan Botanica Aralia PT. Jaya Real Property selalu berkembang dan tidak berhenti berinovasi dengan menghadirkan Botanica Aralia untuk menjadi sebuah hunian idaman yang memenuhi kebutuhan konsumen. Pada tanggal 18 November 2023, PT. Jaya Real Property secara resmi merealisasikan Botanica Aralia dengan menghadirkan rumah contoh yang dapat dikunjungi dan konsumen dapat merasakan langsung pada saat peresmian. Botanica Aralia saat ini tersedia tipe bangunan diantaranya Aralia 9 (9x16), Aralia 8 (8x16), dan Aralia 7 (7x16) dengan keunikan dari tipe-tipe tersebut yang bernuansa tropis. Baca juga: The Astelia Ramaikan Pasar hunian Premium di Bintaro Rumah contoh yang tersedia dilengkapi side yard dengan tanaman tematik dengan kombinasi material aluminium motif kayu serta homogenous tile dengan motif batu alam menambah suasana modern tropis pada Botanica Aralia. Peluncuran ini merupakan jawaban dari kebutuhan konsumen yang menganggap harga tanah dan bangunan di Jakarta sudah tidak lagi terjangkau. Terlebih, Botanica Aralia merupakan kawasan dengan tata letak yang sangat baik dan teratur sehingga menjadi salah satu nilai lebih untuk menjadi hunian idaman. Ir. Yohanes Hengky Wijaya, MM, Wakil Direktur Utama PT Jaya Real Property, Tbk mengatakan,“Realisasi Botanica Aralia sebagai wujud kami memberikan solusi hunian untuk konsumen dengan value for money yang tinggi." "Dengan berbagai pilihan akses, fasilitas yang menunjang keseharian konsumen dan harga yang terjangkau," kata Yohanes dalam keterangan, Rabu (15/11). "Kami juga menyediakan show unit Botanica Aralia, yang akan diresmikan pada tanggal 18 November 2023 agar konsumen dapat mengunjungi, melihat dan merasakan secara langsung hunian di kawasan terbaru Bintaro Jaya dengan berbagai keunggulan,” tuturnya. (S-4)

