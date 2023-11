BRI Insurance Raih Dua Penghargaan di Top 20 Financial Institution Awards 2023

BRI Insurance (BRINS) meraih dua penghargaan bergengsi sekaligus. Penghargaan yang diraih adalah menjadi Top 20 Financial Institution 2023 kategori Perusahaan Asuransi Umum Berpremi Bruto Rp 1 triliun hingga <Rp 2,5 triliun dan The Best Chief Financial Officer (CFO) Category General Insurance yang dianugerahkan kepada Sony Harsono sebagai Chief Operation & Finance Officer BRI Insurance. Penghargaan diselenggarakan oleh The Finance di Kempinski Jakarta Pusat, pada Selasa (14/11). Baca juga : Benarkah Premi Asuransi Mahal? Ini Faktanya Penerimaan penghargaan tersebut diterima secara langsung oleh Ade Zulfikar selaku Direktur Teknik dan Sony Harsono selaku Direktur Keuangan dan Operasional BRI Insurance. Dengan perkembangan yang sangat pesat pada teknologi digital saat ini, telah membawa peluang bagi industri perbankan dan asuransi untuk memperluas cakupan bisnisnya. BRI Insurance juga turut berkontribusi dalam penetrasi dan perluasan pasar untuk mendorong tingkat inklusi keuangan masyarakat di Tanah Air. Di Indonesia, industri perbankan dan asuransi sering terjadi potensi serangan siber yang semakin marak, antara lain ransomware, data breach, serangan advance persistent threat, dan phishing. “Dari 160 juta anomali ramsomware, hampir satu juta terindikasi ramsomware malware,” ucap Edit Prima selaku Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata. Namun dengan begitu banyaknya potensi serangan terhadap industri perbankan dan asuransi semakin membuat BRI Insurance meperkuat kualitas kinerjanya, sehingga mampu mempertahankan menjadi Top 20 Financial Institution 2023 dari The Finance. Menurut Eko B. Supriyanto selaku Chairman The Finance, Industri perbankan dan asuransi yang mampu mengantisipasi serangan siber, patut diapresiasi karena telah berkontribusi terhadap perekonomian Nasional. Penghargaan diberikan berdasarkan hasil rating bertajuk “Top 20 Lembaga Keuangan 2023” yang dilakukan The Finance terhadap laporan kinerja keuangan lima lembaga keuangan dalam tiga tahun terakhir, yakni dari Juni 2021- Juni 2023 untuk bank, kinerja tahun 2020 hingga 2022 untuk asuransi umum dan jiwa, serta multifinance. “Rating ini mengukur performa masing-masing lembaga keuangan dari lima lembaga keuangan (audited) dengan bahan baku laporan keuangan dalam tiga tahun (periode) terakhir,” ujar Eko. (B-4)

