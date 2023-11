Aice Group Sabet Penghargaan Superbrands Award 4 Tahun Berturut-turut 

PRODUSEN es krim, Aice kembali memenangkan penghargaan Superbrands untuk ke-4 kalinya secara berturut-turut dalam acara Gala Award Superbrands Indonesia's Choice 2023 di Jakarta. Selain ke Aice Group, lembaga arbiter Internasional terkemuka dan terpercaya di lebih dari 90 negara tersebut, juga menyerahkan penghargaan kepada 40 pemilik jenama terbaik di Indonesia lainnya. Penghargaan ini menjadi pengakuan dari pasar atas capaian terbaik Aice dalam industri es krim nasional. Senior Brand Manager dan Juru Bicara Aice Group Sylvana Zhong menjelaskan, penghargaan Superbrands tahun ini menjadi catatan konsisten atas capaian Aice dalam berbagai dimensi usahanya di empat tahun terakhir. Meski terbilang muda dibanding kompetitor utamanya, Aice mampu membuktikan kedudukannya sebagai es krim yang terpopuler dengan kualitas terbaik. Chief Executive Officer Superbrands Indonesia Grandtyana Mayasari mengatakan, jenama-jenama yang memperoleh status Superbrands telah melewati proses seleksi ketat yang mencakup beberapa kriteria penilaian utama, yaitu Market Dominance (dominasi pasar), longevity (lamanya eksistensi jenama), Good Will (reputasi positif), Customer Loyalty (loyalitas pelanggan), serta Overall Market Acceptance (penerimaan di pasar secara keseluruhan). Di balik prestasi gemilang di beberapa kriteria tersebut, Aice menunjukkan dominasi pasar dalam kategori produk es krim dengan pangsa pasarnya yang besar dan keberadaan yang kuat di industri tersebut. Meskipun relatif baru, Longevity Aice selama delapan tahun menciptakan nilai tambah yang signifikan. Tingkat Customer Loyalty yang tinggi juga mencerminkan kepuasan pelanggan yang kuat dan kepercayaan yang mereka miliki terhadap jenama ini. Selain itu, Brand Consistency juga tercermin pada konsistensi Aice dalam menyampaikan pesan dan citra jenamanya sebagai es krim yang konsisten mengajak masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat. Aice memprioritaskan aspek higienes, bahan berkualitas, kandungan protein dan berbagai vitamin yang baik bagi kesehatan, dalam semua proses produksi mereka. Brand Perceptions yang positif di mata masyarakat menciptakan citra positif korporat dan produk, dibangun Aice melalui berbagai iklan yang kreatif, kualitas produk terbaik, serta pengalaman pelanggan yang memuaskan sesuai motto dari Aice yaitu “Have an Aice Day”. Selain itu, Aice juga berkontribusi pada kebaikan sosial melalui Good Will, menciptakan manfaat positif bagi masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan #15HariAICEBerbagiSehat yang secara aktif berbagi kebahagiaan yang turut melibatkan ratusan ribu mitra Aice di seluruh Indonesia dalam menyukseskan berbagai program tanggung jawab sosial. Brand Trust yang kuat merupakan faktor penting dalam memilih jenama es krim, dan konsumen memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap Aice. Aice juga diterima dengan baik oleh pasar dan industri (Market Acceptance), dengan bukti dominasi pasar dan keberhasilan jenama ini. Dalam konteks Overall Brand Reputation, Aice memiliki reputasi yang baik di masyarakat dan industri. Berbagai parameter tersebut menjadi dasar penilaian yang kuat dan objektif dalam penghargaan Superbrands tahun ini, yang memastikan bahwa Aice dianggap sebagai salah satu jenama terkemuka dan paling dihormati di kategori es krim. Menurut Superbrands, kelima kriteria penilaian tersebut menjadi panduan yang dijalankan lembaga Nielsen dalam melakukan survei di enam kota metropolitan, yaitu Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar. Keberhasilan Aice memenuhi semua kriteria dengan baik, mencerminkan keberhasilan serta konsistensi perusahaan dalam mempertahankan kualitas produk dan memenangkan hati pelanggannya. Seperti diketahui oleh publik selama ini, Aice telah mendominasi berbagai penciptaan terkini atas rasa, bahan dan bentuk dalam puluhan varian produk es krim Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. “Dengan pencapaian Superbrands tahun ini, kami meyakini pasar Indonesia memiliki standar ekspektasi kualitas es krim yang sejalan dengan berbagai produk Aice. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan produk berkualitas tinggi kepada pelanggan. Penghargaan Superbrands ini sangatlah memotivasi seluruh Aice baik di holding maupun ratusan ribu jaringan pedagang es krim Aice di seluruh Indonesia. Aice akan terus meningkatkan kualitas dan mutu produk, agar semua anak bangsa bisa menikmati es krim lezat terbaik, mudah didapatkan di harga terjangkau,” pungkas Sylvana. (Z-5)

