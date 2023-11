Belajar Pengadaan Berkelanjutan Barang dan Jasa Pemerintah di I2SPE 2023

Indonesia International Sustainable Procurement Expo (I2SPE) 2023 dengan tema Stronger Sustainability with Digital Transformation and Renewable Energy telah usai dilaksanakan di Jakarta pada akhir Oktober 2023. Baca juga : Kemendes PDDT Dorong Percepatan Pengadaan Digital di Daerah Tertinggal Acara yang didukung oleh Airmas Group yang membawa tiga brand yaitu AyooKlik, CobasStore, serta Atoz Az ini merupakan salah satu rangkaian acara dari ISPE yang diselenggarakan pada Maret lalu di JIEXPO Kemayoran. I2SPE juga diinisiasikan oleh Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) dengan tujuan memperluas jangkauan insight pengadaan menjadi internasional yang mana dapat menjadi ilmu pengetahuan baru bagi para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M. selaku Kepala LKPP Indonesia, Sutardi selaku Ketua Umum AKEN, Basuki Surodjo selaku Founder of Airmas Group, Ari Kun Widodo selaku President Director of Airmas Group, Executive Director Philippines Procurement (GPPB-TSO) Rowena Candice M. Ruiz, Ahmad Fauzi Sungip selaku Head of Government Procurement Policy Section, Ministry of Finance Malaysia hadir dalam acara tersebut. Acara ini juga memberikan apresiasi untuk para pelaku pengadaan melalui program Procurement Award. Adapun penerima penghargaan adalah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI dengan transaksi pengadaan terbanyak melalui toko daring. Selain itu, I2SPE juga memberikan penghargaan kepada Husin Ansari sebagai Tokoh Aktif Dalam Menggerakkan Sustainable Procurement dan Deby Sandra sebagai Tokoh Jabatan Fungsional yang aktif dalam menggerakkan Sustainable Procurement. Beberapa seminar juga dihadiri langsung oleh para ahli di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Antusiasme pengunjung juga sangat terlihat dari keaktifan saat bertanya langsung hingga mencatat untuk dipelajari lebih dalam. Belajar dan bertukar pikiran tidak hanya dilakukan oleh para pengunjung dari I2SPE. "Saya mendapatkan banyak pengetahuan baru mengenai sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia yang mana I2SPE sukses menjadi jembatan bagi Indonesia untuk memperkenalkan pengadaan pemerintah di kancah Internasional,"kata Rowena Candice M. Ruiz. Pada hari kedua, I2SPE dipadati oleh para pengunjung dari sektor korporat. Hal ini dikarenakan dengan adanya Sosialisasi New Platform E-catalog. New Platform E-catalog ini akan memberikan dampak positif dalam peningkatan belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan efisiensi belanja negara, mempercepat proses dari pengadaan barang/jasa, serta mewujudkan transparansi dalam proses pengadaan. (RO/B-4)

