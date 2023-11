Danamon Ubah 10 Kantor Cabang dengan 'Next Generation Branch Concept'

SEBAGAI bank yang berkomitmen untuk menjadi customer centric organization, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) terus berupaya untuk berinovasi dalam memberikan layanan keuangan dan perbankan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan nasabah serta mitra bisnis. Dengan tujuan untuk memberikan kendali penuh atas kebutuhan dan tujuan finansial kepada nasabah dan mitra bisnis, Danamon melalui program transformasi kantor cabang yang mengusung tema Next Generation Branch Concept, telah membuka 10 kantor cabang dengan konsep transformasi baru mulai pada Oktober 2023. Secara total, dari awal proyek ini berjalan pada bulan Oktober tahun lalu, sejumlah 39 kantor cabang di seluruh Indonesia telah mengalami transformasi, dan Danamon berkomitmen untuk terus menjalankan proyek ini secara bertahap ke depannya. Baca juga: Danamon dan Sunyi Academy Bekali Kawan Difabel dengan Pelatihan Barista Adapun 10 kantor cabang yang ditransformasi sepanjang bulan Oktober 2023 tersebut adalah KCP Tanjung Duren, Jakarta Barat, KCP Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat, KCP Supermall Karawaci, Kabupaten Tangerang, KCP Bandung Juanda, Bandung, KCP Latimojong, Makassar, KCP Slamet Riyadi, Makassar, KCP Pandu, Medan, KCP Pekanbaru, Pekanbaru. KCP Suari, Semarang, dan KCP Diponegoro, Surabaya. Setiap nasabah dan mitra bisnis dapat menikmati berbagai kemudahan dan kenyamanan selama berada di kantor cabang yang menarapkan Next Generation Branch Concept yang mengupayakan seamless service atau kemudahan layanan. Artinya, setiap kantor cabang Next Generation Branch Concept dilengkapi dengan fasilitas digital untuk transaksi sederhana sehari-hari agar lebih efektif. Baca juga: Danamon dan Bareksa Bersinergi Hadirkan Direct Debit hingga Rp1 Miliar per Hari Selain itu, ada sarana konsultansi (advisory) dan pusat informasi yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah dan mitra bisnis untuk menemukan solusi finansial bagi setiap momen penting dalam hidup, pekerjaan atau bisnis mereka. Tidak hanya itu,beberapa kantor cabang dengan Next Generation Branch Concept yang berukuran lebih besar juga memiliki Community Lounge. Community Lounge adalah sebuah area yang bisa digunakan oleh berbagai komunitas atau kelompok masyarakat secara gratis untuk keperluan aktivitas meraka, agar mereka bisa selalu terhubung dan berinteraksi. Baca juga: Cetak Talenta Digital Tanah Air, My Digital Academy Kembali Digelar Sebagai sebuah konsep baru di dunia perbankan di Indonesia, diharapkan layanan ini dapat membantu berbagai komunitas untuk tumbuh bersama Danamon dan bersama-sama memberikan dampak positif kepada masyarakat Indonesia. “Danamon selalu mengedepankan kepentingan nasabah dan mitra bisnis dalam menjalankan berbagai strateginya, serta selalu berkomitmen untuk terus memberikan layanan dan produk keuangan terbaik," jelas Eka Dinata selaku Branch Network Head PT Bank Danamon Indonesia Tbk dalam keterangan, Rabu (15/11), "Melalui Next Generation Branch Concept ini, kami berharap dapat memperkuat hubungan kepercayaan Danamon dengan berbagai pihak, seperti nasabah, mitra bisnis, pemerintah dan masyarakat luas,” tutup Eka. (RO/S-4)

SEBAGAI bank yang berkomitmen untuk menjadi customer centric organization, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) terus berupaya untuk berinovasi dalam memberikan layanan keuangan dan perbankan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan nasabah serta mitra bisnis.

Dengan tujuan untuk memberikan kendali penuh atas kebutuhan dan tujuan finansial kepada nasabah dan mitra bisnis, Danamon melalui program transformasi kantor cabang yang mengusung tema Next Generation Branch Concept, telah membuka 10 kantor cabang dengan konsep transformasi baru mulai pada Oktober 2023.

Secara total, dari awal proyek ini berjalan pada bulan Oktober tahun lalu, sejumlah 39 kantor cabang di seluruh Indonesia telah mengalami transformasi, dan Danamon berkomitmen untuk terus menjalankan proyek ini secara bertahap ke depannya.

Adapun 10 kantor cabang yang ditransformasi sepanjang bulan Oktober 2023 tersebut adalah KCP Tanjung Duren, Jakarta Barat, KCP Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat, KCP Supermall Karawaci, Kabupaten Tangerang, KCP Bandung Juanda, Bandung, KCP Latimojong, Makassar, KCP Slamet Riyadi, Makassar, KCP Pandu, Medan, KCP Pekanbaru, Pekanbaru. KCP Suari, Semarang, dan KCP Diponegoro, Surabaya.

Setiap nasabah dan mitra bisnis dapat menikmati berbagai kemudahan dan kenyamanan selama berada di kantor cabang yang menarapkan Next Generation Branch Concept yang mengupayakan seamless service atau kemudahan layanan.

Artinya, setiap kantor cabang Next Generation Branch Concept dilengkapi dengan fasilitas digital untuk transaksi sederhana sehari-hari agar lebih efektif.

Selain itu, ada sarana konsultansi (advisory) dan pusat informasi yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah dan mitra bisnis untuk menemukan solusi finansial bagi setiap momen penting dalam hidup, pekerjaan atau bisnis mereka.

Tidak hanya itu,beberapa kantor cabang dengan Next Generation Branch Concept yang berukuran lebih besar juga memiliki Community Lounge.

Community Lounge adalah sebuah area yang bisa digunakan oleh berbagai komunitas atau kelompok masyarakat secara gratis untuk keperluan aktivitas meraka, agar mereka bisa selalu terhubung dan berinteraksi.

Sebagai sebuah konsep baru di dunia perbankan di Indonesia, diharapkan layanan ini dapat membantu berbagai komunitas untuk tumbuh bersama Danamon dan bersama-sama memberikan dampak positif kepada masyarakat Indonesia.

“Danamon selalu mengedepankan kepentingan nasabah dan mitra bisnis dalam menjalankan berbagai strateginya, serta selalu berkomitmen untuk terus memberikan layanan dan produk keuangan terbaik," jelas Eka Dinata selaku Branch Network Head PT Bank Danamon Indonesia Tbk dalam keterangan, Rabu (15/11),

"Melalui Next Generation Branch Concept ini, kami berharap dapat memperkuat hubungan kepercayaan Danamon dengan berbagai pihak, seperti nasabah, mitra bisnis, pemerintah dan masyarakat luas,” tutup Eka. (RO/S-4)