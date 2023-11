Pendapatan Paramount Land Sepanjang 2023 hingga Kini Rp5,2 Triliun

PENDAPATAN Paramount Land sepanjang 2023 sampai sekarang mencapai Rp5,2 triliun. Ditargetkan hingga akhir tahun ini, perusahaan properti itu akan mengantongi Rp5,7 triliun. Penambahan itu diyakini diperoleh dari 17 proyek yang ditawarkan. Sebanyak 17 produk properti Paramount Land pada 2023, meliputi beragam hunian dan komersial yaitu Matera Residences, Verona Junction, Calico Square (Paramount Petals), Vienna Grande, Fresco Parade, Sorrento Grande-West, Gardenia Plus (Paramount Petals), New Santa Anna, New Santa Monica, Menteng Studio Loft, Menteng Grand, Hampton Studio Loft-Hampton Square, Sorrento Grande East, Madison Grande (New Block), Maggiore Business Loft (New Type), dan Hudson Studio Loft. "Paramount Land menghadirkan seluruh proyek itu secara khusus untuk merayakan hari jadi Paramount Enterprise ke-17 pada 18 Desember 2023," ujar Norman Daulay, Direktur Paramount Land, Tangerang, Selasa (14/11). Presiden Direktur PT Paramount Enterprise International, M. Nawawi, menyebutkan bahwa pihaknya juga mengandalkan recurring income selain dari bidang properti. "Properti itu terkait tanah yang akan semakin langka. Karenanya, kami butuh pendapatan yang berulang dari unit usaha kesehatan yaitu Bethsaida dan hotel seperti Parador. Recurring income kami baru sekitar 20%-25%. Normalnya, angkanya sekitar 40%-45%," ujarnya. Baca juga: Inflasi Amerika Serikat Turun Menjadi 3,2% selama Oktober Rumah Sakit Bethsaida terbaru berlokasi di Serang yang akan dibuka pada 2024. Direktur Bethsaida Hospital dr. Pitono Yap menerangkan ada 125 tempat tidur di rumah sakit tipe C tersebut. Meskipun demikian, Bethsaida Serang menyediakan alat MRI 3 Tesla, CT Scan 512 Slice, Laboratorium Kateterisasi, ESWL, BMD, dan ambulans yang dilengkapi dengan teknologi terkini. Karenanya, ia meyakinkan bahwa Bethsaida tersebut meiliki perlengkapan seperti rumah sakit tipe B. Selain Bethsaida Hospital di Gading Serpong yang sudah berdiri dan yang sedang dibangun di Serang, pihaknya menargetkan ekspansi ke Jakarta, Paramount Petals, dan Manado. Bertepatan dengan hari jadi ke-11 pada 12 Desember 2023, Bethsaida Hospital akan mengadakan Client Gathering dan Bethsaida Night Award sebagai bentuk apresiasi untuk dokter dan mitra kerja Bethsaida Hospital serta rangkaian promo spesial HUT seperti medical check up dan hampers eksklusif ibu melahirkan di tanggal cantik 12-12-23. TREN Fokus ke Sistem Penjualan Langsung Hingga kini Parador Hotels & Resorts mengelola 10 hotel, delapan di antaranya juga dimiliki. Chief Operating Officer Parador Hotels & Resorts Johannes Hutauruk menjelaskan keseluruhan kamar ada sekitar 1.000 unit. Dalam rangka merayakan ulang tahun ke-11, Parador menghadirkan diskon sebesar 12% untuk setiap pemesanan dan double AirAsia point untuk setiap reservasi di semua hotel yang berada di bawah naungannya jika tamu melakukan pemesanan langsung melalui parador-hotels.com. Salah satu kegiatan utama dalam merayakan HUT itu ialah Paramount Color Walk 2023. Olahraga jalan sehat bertujuan sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan bagi Paramount Enterprise bersama warga Kota Gading Serpong dan masyarakat sekitar. Acaranya berlangsung pada 9 Desember 2023 pukul 06.00 WIB-selesai di Lapangan Pasar Modern Paramount dan terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka pada 6 November sampai dengan 1 Desember 2023 melalui online dengan cara men-scan QR Code yang terdapat pada X-banner, flyer, billboard, dan spanduk yang berada di Paramount Plaza dan sejumlah tempat lain. (RO/Z-2)

PENDAPATAN Paramount Land sepanjang 2023 sampai sekarang mencapai Rp5,2 triliun. Ditargetkan hingga akhir tahun ini, perusahaan properti itu akan mengantongi Rp5,7 triliun. Penambahan itu diyakini diperoleh dari 17 proyek yang ditawarkan.

Sebanyak 17 produk properti Paramount Land pada 2023, meliputi beragam hunian dan komersial yaitu Matera Residences, Verona Junction, Calico Square (Paramount Petals), Vienna Grande, Fresco Parade, Sorrento Grande-West, Gardenia Plus (Paramount Petals), New Santa Anna, New Santa Monica, Menteng Studio Loft, Menteng Grand, Hampton Studio Loft-Hampton Square, Sorrento Grande East, Madison Grande (New Block), Maggiore Business Loft (New Type), dan Hudson Studio Loft. "Paramount Land menghadirkan seluruh proyek itu secara khusus untuk merayakan hari jadi Paramount Enterprise ke-17 pada 18 Desember 2023," ujar Norman Daulay, Direktur Paramount Land, Tangerang, Selasa (14/11).

Presiden Direktur PT Paramount Enterprise International, M. Nawawi, menyebutkan bahwa pihaknya juga mengandalkan recurring income selain dari bidang properti. "Properti itu terkait tanah yang akan semakin langka. Karenanya, kami butuh pendapatan yang berulang dari unit usaha kesehatan yaitu Bethsaida dan hotel seperti Parador. Recurring income kami baru sekitar 20%-25%. Normalnya, angkanya sekitar 40%-45%," ujarnya.

Baca juga: Inflasi Amerika Serikat Turun Menjadi 3,2% selama Oktober

Rumah Sakit Bethsaida terbaru berlokasi di Serang yang akan dibuka pada 2024. Direktur Bethsaida Hospital dr. Pitono Yap menerangkan ada 125 tempat tidur di rumah sakit tipe C tersebut. Meskipun demikian, Bethsaida Serang menyediakan alat MRI 3 Tesla, CT Scan 512 Slice, Laboratorium Kateterisasi, ESWL, BMD, dan ambulans yang dilengkapi dengan teknologi terkini. Karenanya, ia meyakinkan bahwa Bethsaida tersebut meiliki perlengkapan seperti rumah sakit tipe B.

Selain Bethsaida Hospital di Gading Serpong yang sudah berdiri dan yang sedang dibangun di Serang, pihaknya menargetkan ekspansi ke Jakarta, Paramount Petals, dan Manado. Bertepatan dengan hari jadi ke-11 pada 12 Desember 2023, Bethsaida Hospital akan mengadakan Client Gathering dan Bethsaida Night Award sebagai bentuk apresiasi untuk dokter dan mitra kerja Bethsaida Hospital serta rangkaian promo spesial HUT seperti medical check up dan hampers eksklusif ibu melahirkan di tanggal cantik 12-12-23.

TREN Fokus ke Sistem Penjualan Langsung

Hingga kini Parador Hotels & Resorts mengelola 10 hotel, delapan di antaranya juga dimiliki. Chief Operating Officer Parador Hotels & Resorts Johannes Hutauruk menjelaskan keseluruhan kamar ada sekitar 1.000 unit. Dalam rangka merayakan ulang tahun ke-11, Parador menghadirkan diskon sebesar 12% untuk setiap pemesanan dan double AirAsia point untuk setiap reservasi di semua hotel yang berada di bawah naungannya jika tamu melakukan pemesanan langsung melalui parador-hotels.com.

Salah satu kegiatan utama dalam merayakan HUT itu ialah Paramount Color Walk 2023. Olahraga jalan sehat bertujuan sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan bagi Paramount Enterprise bersama warga Kota Gading Serpong dan masyarakat sekitar. Acaranya berlangsung pada 9 Desember 2023 pukul 06.00 WIB-selesai di Lapangan Pasar Modern Paramount dan terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka pada 6 November sampai dengan 1 Desember 2023 melalui online dengan cara men-scan QR Code yang terdapat pada X-banner, flyer, billboard, dan spanduk yang berada di Paramount Plaza dan sejumlah tempat lain. (RO/Z-2)