JFXGOLD X Gold Competition Resmi Umumkan Pemenang Putaran Pertama

KOMPETISI JFXGOLD X Gold Competition diselenggarakan selama tiga periode, terhitung dari 10 Oktober 2023 hingga 10 Januari 2024 mendatang memiliki hadiah total Rp90.000.000. JFXGOLD X Gold Competition merupakan kompetisi yang diadakan untuk mengenalkan Transaksi Fisik Emas secara Digital di Bursa kepada masyarakat. Selain itu, kompetisi yang tidak memungut biaya pendaftaran itu menjadi ajang menyenangkan untuk masyarakat yang baru atau sudah berminat menabung fisik emas secara digital. Karena dalam setiap transaksi yang dilakukan masyarakat mendapat kesempatan mendapatkan hadiah uang tunai. Baca juga: Analis Sebut Tiga Instrumen Investasi Berpeluang Cuan pada 2024 "Saat ini sedang ada kompetisi JFXGOLD X Gold Competition yang diselenggarakan dalam tiga periode hingga Januari 2024. Ada tiga kategori yang dapat dimenangkan dalam setiap kategori terdiri dari tiga pemenang, mulai dari volume transaksi (buy) tertinggi, transaksi teraktif (buy & sell), dan profit akumulatif tertinggi,” ujar Campaign Manager JFXGOLD X Gold Competition Tri Adriani. “Ikutan JFXGOLD X Gold Competition gak ada ruginya, karena kalau kita menang dapat emas plus hadiah uang tunai, kalau belum menang kita tetap dapat emasnya,” lanjutnya. Baca juga: 4 Pegawai Antam Diperiksa Kejagung soal Dugaan Korupsi Pengelolaan Emas Berikut ini adalah sembilan pemenang JFXGOLD X Gold Competition putaran pertama : Volume Transaksi (Buy) Tertinggi : Ahmad Najwa Albarik Rp5.000.000 Musawir Rp3.000.000 Nunah Ulfah Rp2.000.000 Transaksi Teraktif (Buy & Sell) : Randhika Pratama Rp5.000.000 Kiagus Muhammad Amran Rp3.000.000 Ricky Ramadhan Rp2.000.000 Profit Akumulatif Tertinggi: Ahmad Najwa Albarik Rp5.000.000 Lutfia Istikomah Rp3.000.000 Kiagus Muhammad Amran Rp2.000.000 Kompetisi ini masih terus berlanjut, karena putaran kedua baru saja berjalan terhitung pada 13-11-2023 hingga 10 Desember mendatang. Peserta tidak perlu khawatir karena pada putaran selanjutnya penilaian pemenang akan berdasarkan transaksi per periode yang direset kembali dari awal atau dimulai dari nol. Untuk mendapatkan kesempatan meraih hadiah uang tunai dengan total puluhan juta rupiah, masyarakat dapat melakukan Transaksi Fisik Emas secara Digital di dalam bursa pada platform JFXGOLD X, aplikasi MetalGO dan Fitur Pospay Gold pada aplikasi Pospay. Jangan sampai ketinggalan, yuk beli fisik emasnya, bawa pulang uang tunainya! (Z-1)

