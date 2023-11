IHSG Berpeluang Variatif Seiring Sntimen Domestik dan Global

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (14/11) berpeluang bergerak variatif seiring dengan adanya sentimen dari domestik maupun global. IHSG dibuka menguat 7,07 poin atau 0,10 persen ke posisi 6.845,38. Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 1,62 poin atau 0,18 persen ke posisi 902,84. "Hari ini IHSG diprediksi bergerak mixed (variatif) dalam range 6.800 hingga 6.876," ujar Financial Expert Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih seperti dilansir dari Antara. Dari dalam negeri, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan total insentif fiskal sebesar Rp750 miliar kepada provinsi yang berupaya mengatasi kemiskinan ekstrim. Baca juga: > Harga Emas Antam Selasa Pagi Naik Rp5.000 > BI Perkuat Investasi Hijau di Kalimantan Selatan Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, target penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 6,5-7,5 persen, namun berdasarkan data BPS tingkat kemiskinan nasional per Maret 2023 masih tercatat di level 9,36 persen. Di sisi lain, Investor asing melakukan jual bersih di pasar ekuitas domestik sebesar Rp108,35 miliar. Seiring dengan keluarnya arus modal asing dari investasi portofolio, nilai tukar rupiah Jisdor kembali melemah ke level Rp15.713 per dolar AS pada Senin (13/11). Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain, indeks Nikkei menguat 234,20 poin atau 0,72 persen ke 32.819,30, indeks Hang Seng menguat 65,12 poin atau 0,37 persen ke 17.491,34, indeks Shanghai menguat 7,66 poin atau 0,25 persen ke 3.054,19, dan indeks Straits Times melemah 6,91 poin atau 0,22 persen ke 3.099,077. (Z-6)

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (14/11) berpeluang bergerak variatif seiring dengan adanya sentimen dari domestik maupun global.

IHSG dibuka menguat 7,07 poin atau 0,10 persen ke posisi 6.845,38. Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 1,62 poin atau 0,18 persen ke posisi 902,84.

"Hari ini IHSG diprediksi bergerak mixed (variatif) dalam range 6.800 hingga 6.876," ujar Financial Expert Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih seperti dilansir dari Antara.

Dari dalam negeri, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan total insentif fiskal sebesar Rp750 miliar kepada provinsi yang berupaya mengatasi kemiskinan ekstrim.

Baca juga:

> Harga Emas Antam Selasa Pagi Naik Rp5.000

> BI Perkuat Investasi Hijau di Kalimantan Selatan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, target penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 6,5-7,5 persen, namun berdasarkan data BPS tingkat kemiskinan nasional per Maret 2023 masih tercatat di level 9,36 persen.

Di sisi lain, Investor asing melakukan jual bersih di pasar ekuitas domestik sebesar Rp108,35 miliar. Seiring dengan keluarnya arus modal asing dari investasi portofolio, nilai tukar rupiah Jisdor kembali melemah ke level Rp15.713 per dolar AS pada Senin (13/11).

Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain, indeks Nikkei menguat 234,20 poin atau 0,72 persen ke 32.819,30, indeks Hang Seng menguat 65,12 poin atau 0,37 persen ke 17.491,34, indeks Shanghai menguat 7,66 poin atau 0,25 persen ke 3.054,19, dan indeks Straits Times melemah 6,91 poin atau 0,22 persen ke 3.099,077. (Z-6)