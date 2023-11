BCA, Inspigo, Haibolu, Impactto Bina Usaha Lokal

USAHA lokal memiliki peran krusial dalam menguatkan perekonomian Indonesia. Peran signifikan usaha lokal perlu ditopang dengan strategi pengembangan dan pembinaan yang tepat agar mampu bersaing, baik di pasar domestik maupun global. "Menyadari hal tersebut, kami kembali menghadirkan program bertajuk Pembinaan BCA Bangga Lokal. Program ini merupakan implementasi atas komitmen BCA yang senantiasa berkontribusi dalam melakukan pemberdayaan serta meningkatkan kualitas usaha lokal penghasil produk lokal," ujar EVP Transaction Banking Business Development & Marketing I Ketut Alam Wangsawijaya dalam keterangan tertulis, Senin (13/11). Dalam program itu, BCA bekerja sama dengan platform-platform terbaik dalam pengembangan bisnis, yaitu PT Inspigo Inspirasi Indonesia (Inspigo), Komunitas Pebisnis Online Haibolu, dan Impactto untuk meningkatkan kualitas produk lokal. Lewat kolaborasi kuat ini, program tersebut diharapkan menghadirkan akses pengetahuan, sumber daya, dan koneksi yang diperlukan usaha lokal untuk terus tumbuh dan berkembang dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif. Baca juga: BEI Tidak Agresif Pasang Target Perusahaan IPO, Jelang Pemilu 2024 Rangkaian program terdiri dari Innovation Bootcamp, Entrepreneurship Webinar, Entrepreneurship Learning Content, dan Bangga Lokal Member Benefits Content. BCA berkolaborasi dengan Inspigo yang akan menyediakan konten dalam platform Inspigo for Business. Peserta berlatih melalui skenario AI Role Play supaya lebih percaya diri menghadapi berbagai situasi di realita, seperti menghadapi pelanggan yang sulit, mengelola tim yang menghadapi tantangan, dan membuat keputusan tepat. Kegiatan Pembinaan BCA Bangga Lokal Innovation Bootcamp dimulai pada Senin (13/11). Innovation Bootcamp akan menghadirkan beberapa mentor kenamaan Indonesia yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebut saja co-founder Inspigo sebagai lead mentor Yoris Sebastian, Didiet Maulana (Ikat Indonesia) sebagai mentor industri fashion, Chef Afit (Holycow) sebagai mentor industri food & beverages, Affi Assegaf (Venas Consulting) sebagai mentor industri health & beauty, dan Arief Susanto (Dus Duk Duk Group) selaku mentor industri hobi. Baca juga: DPR Menyetujui Penyertaan Modal Bank Indonesia Rp40 Miliar "Aksi kolaboratif dari berbagai pihak diperlukan untuk mengoptimalkan peran usaha lokal dalam perekonomian Indonesia. Kami sangat berterima kasih kepada Inspigo, HaiBolu, dan Impactto atas kesediaan berkolaborasi dengan Program Pembinaan BCA Bangga Lokal. Dengan sinergi yang terjalin kuat, kami percaya bahwa program ini akan membawa dampak yang lebih luas lagi kepada komunitas usaha lokal yang terlibat," kata Ketut. CEO Inspigo Tyo Guritno mengapresiasi inisiatif Program Pembinaan BCA Bangga Lokal. Kolaborasi ini diharapkan dapat terus memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan dan pengembangan usaha lokal penghasil produk lokal. "Pembinaan ini sebagai wadah usaha lokal untuk terus belajar dan berevolusi dalam menghadirkan produk-produk berkualitas. Kami berharap kolaborasi ini dapat membantu mewujudkan potensi luar biasa yang dimiliki oleh para pelaku usaha lokal," ucap Tyo. Baca juga: SoftBank Group Catat Kerugian Juli-September akibat Start-up Bangkrut Nanti, HaiBolu akan mendampingi peserta selama proses belajar. "Melalui kolaborasi dengan pihak-pihak yang mengusung visi dan tujuan yang sama, kami percaya bisa menciptakan dampak yang lebih luas bagi perkembangan industri lokal di Indonesia. Harapannya, kami bisa terus membantu para pelaku bisnis lokal untuk meningkatkan kapabilitas bisnis," ucap Ian Agisti, Direktur HaiBolu. Partner of Impactto Zahra Damariva menambahkan pihaknya melihat Pembinaan BCA Bangga Lokal sebagai kesempatan untuk berkontribusi secara positif terhadap ekosistem bisnis lokal. Kolaborasi dengan startup-startup yang berfokus pada rantai pasok dan proses bisnis merupakan kunci bagi brand untuk menciptakan efisiensi. Melalui program ini, Impactto akan memfasilitasi business matching antara peserta dengan startup-startup berpotensi dan membuka peluang kolaborasi yang lebih luas untuk brand lokal. Pelaku Usaha Lokal dapat mendaftar Bangga Lokal Innovation Bootcamp melalui link https://community.inspigo.id/banggalokal atau bisa diakses di bca.id/banggalokal bagian Pembinaan untuk info lebih lanjut. Nanti, para pendaftar akan menerima buletin mingguan dan akses ke Inspigo for Business Bangga Lokal. Setelah itu akan dipilih 20 finalis usaha lokal untuk bergabung dalam sesi mentoring Banggal Lokal yakni Bangga Lokal Innovation Bootcamp. (Z-2)

