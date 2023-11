Kerja Sama Agen Perdagangan Italia, Hero Supermarket Gelar 'Italian Fair'

ITALIA merupakan negara yang tak hanya memiliki ragam budaya mengesankan saja, namun bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa Italia juga dikenal sebagai negara dengan makanan terbaik di dunia. Sejak beberapa tahun belakangan ini, sejumlah produk makanan dan minuman ternama dari Italia mulai membanjiri pasar Indonesia. Kuliner Italia memiliki cita rasa khas yang mendunia dan digemari, termasuk oleh masyarakat Indonesia. Sebagai perusahaan ritel modern terpercaya yang telah hadir dan tumbuh bersama masyarakat Indonesia selama lebih dari 52 tahun, Hero Supermarket senantiasa menghadirkan produk unggulan dan berkualitas untuk para pelanggan setia. Baca juga: Festival Hero World in One Space Hadirkan Produk Menarik Berkualitas Hero Supermarket terus meningkatkan pelayanannya dan menawarkan pilihan produk dengan spesifikasi kualitas terbaik. Menjawab kebutuhan konsumen, Hero Supermarket memperkuat posisinya sebagai ritel yang terus berkembang dengan menghadirkan pembaruan di setiap pilihan varian produknya. Pada Senin (13/11), Hero Supermarket menyelenggarakan Week of Italian Cuisine in the World yang akan berlangsung pada tanggal 13 – 19 November 2023 di Hero Pondok Indah Mall, Jakarta. Baca juga: Ritel Hero dan Badan Pangan Nasional Dukung Pencegahan Food Waste Program promosi ini merupakan hasil kolaborasi dengan Italian Trade Agency (ITA) Italian Embassy yang bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk makanan Italia yang tak hanya dikenal karena rasanya yang lezat, tetapi juga karena kualitas tinggi, keamanan, keaslian, dan keberlanjutannya yang menyertainya. Direktur Hero Supermarket, Hendy mengatakan, ”Week of Italian Cuisine in the World merupakan salah satu bentuk komitmen Hero Supermarket dalam menyediakan produk makanan dan minuman yang sehat dan berkualitas." "Kolaborasi bersama Italian Trade Agency ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas produk makanan dan minuman Italia kepada pelanggan kami," kata Hendy. Baca juga: Ritel Hero Hadirkan Produk Jus Apel Cheongsong dari Korea Selatan "Week of Italian Cuisine in the World dapat dinikmati oleh para pelanggan yang ingin mengeksplorasi cita rasa khas Italia di pesta kuliner yang kami sediakan.” Lebih dari 300 rangkaian produk makanan dan minuman Italia akan dihadirkan dalam Hero Italian Fair, mulai dari produk daging, sereal, olahan susu, minyak zaitun, hingga buah-buahan dan sayuran. P roduk-produk Italia ini tidak hanya dikenal karena kelezatannya, namun juga kualitasnya yang terjamin karena dibuat dari bahan fresh dan premium. Trade Commissioner of Italian Trade Agency (ITA), Dr. Paolo Pinto mengatakan,"Pada kesempatan kali ini, kami mengadakan Week of Italian Cuisine in the World yang bertujuan untuk mempromosikan sekaligus meningkatkan tradisi gastronomi Italia yang berfokus pada kualitas." "Kami mengapresiasi dukungan Hero Supermarket yang telah memperkenalkan produk makanan dan minuman khas Italia di gerai-gerainya," kata Paolo Pinto. Baca juga: Masakan Italia Jadi yang Terenak di Dunia "Kami berharap kerja sama Italian Fair ini dapat terus terjalin kedepannya sehingga semakin banyak produk makanan dan minuman Italia yang akan tersedia dan dapat dinikmati oleh konsumen Indonesia,” jelas Paolo Pinto. Kini pelanggan dapat menikmati ragam produk terbaik dan merasakan pengalaman eksklusif mencoba cita rasa kuliner Italia dengan berkunjung ke Hero Italian Fair mulai tanggal 13 November 2023. Selain menghadirkan ratusan produk unggulan dari berbagai daerah di Italia, Rangkaian acara Week of Italian Cuisine in the World juga menampilkan cooking demo bersama chef dan menyajikan stand makanan asli Italia yang dapat dicicipi oleh para pengunjung. (RO/S-4)

ITALIA merupakan negara yang tak hanya memiliki ragam budaya mengesankan saja, namun bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa Italia juga dikenal sebagai negara dengan makanan terbaik di dunia.

Sejak beberapa tahun belakangan ini, sejumlah produk makanan dan minuman ternama dari Italia mulai membanjiri pasar Indonesia. Kuliner Italia memiliki cita rasa khas yang mendunia dan digemari, termasuk oleh masyarakat Indonesia.

Sebagai perusahaan ritel modern terpercaya yang telah hadir dan tumbuh bersama masyarakat Indonesia selama lebih dari 52 tahun, Hero Supermarket senantiasa menghadirkan produk unggulan dan berkualitas untuk para pelanggan setia.

Baca juga: Festival Hero World in One Space Hadirkan Produk Menarik Berkualitas

Hero Supermarket terus meningkatkan pelayanannya dan menawarkan pilihan produk dengan spesifikasi kualitas terbaik.

Menjawab kebutuhan konsumen, Hero Supermarket memperkuat posisinya sebagai ritel yang terus berkembang dengan menghadirkan pembaruan di setiap pilihan varian produknya.

Pada Senin (13/11), Hero Supermarket menyelenggarakan Week of Italian Cuisine in the World yang akan berlangsung pada tanggal 13 – 19 November 2023 di Hero Pondok Indah Mall, Jakarta.

Baca juga: Ritel Hero dan Badan Pangan Nasional Dukung Pencegahan Food Waste

Program promosi ini merupakan hasil kolaborasi dengan Italian Trade Agency (ITA) Italian Embassy yang bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk makanan Italia yang tak hanya dikenal karena rasanya yang lezat, tetapi juga karena kualitas tinggi, keamanan, keaslian, dan keberlanjutannya yang menyertainya.

Direktur Hero Supermarket, Hendy mengatakan, ”Week of Italian Cuisine in the World merupakan salah satu bentuk komitmen Hero Supermarket dalam menyediakan produk makanan dan minuman yang sehat dan berkualitas."

"Kolaborasi bersama Italian Trade Agency ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas produk makanan dan minuman Italia kepada pelanggan kami," kata Hendy.

Baca juga: Ritel Hero Hadirkan Produk Jus Apel Cheongsong dari Korea Selatan

"Week of Italian Cuisine in the World dapat dinikmati oleh para pelanggan yang ingin mengeksplorasi cita rasa khas Italia di pesta kuliner yang kami sediakan.”

Lebih dari 300 rangkaian produk makanan dan minuman Italia akan dihadirkan dalam Hero Italian Fair, mulai dari produk daging, sereal, olahan susu, minyak zaitun, hingga buah-buahan dan sayuran. P

roduk-produk Italia ini tidak hanya dikenal karena kelezatannya, namun juga kualitasnya yang terjamin karena dibuat dari bahan fresh dan premium.

Trade Commissioner of Italian Trade Agency (ITA), Dr. Paolo Pinto mengatakan,"Pada kesempatan kali ini, kami mengadakan Week of Italian Cuisine in the World yang bertujuan untuk mempromosikan sekaligus meningkatkan tradisi gastronomi Italia yang berfokus pada kualitas."

"Kami mengapresiasi dukungan Hero Supermarket yang telah memperkenalkan produk makanan dan minuman khas Italia di gerai-gerainya," kata Paolo Pinto.

Baca juga: Masakan Italia Jadi yang Terenak di Dunia

"Kami berharap kerja sama Italian Fair ini dapat terus terjalin kedepannya sehingga semakin banyak produk makanan dan minuman Italia yang akan tersedia dan dapat dinikmati oleh konsumen Indonesia,” jelas Paolo Pinto.

Kini pelanggan dapat menikmati ragam produk terbaik dan merasakan pengalaman eksklusif mencoba cita rasa kuliner Italia dengan berkunjung ke Hero Italian Fair mulai tanggal 13 November 2023.

Selain menghadirkan ratusan produk unggulan dari berbagai daerah di Italia, Rangkaian acara Week of Italian Cuisine in the World juga menampilkan cooking demo bersama chef dan menyajikan stand makanan asli Italia yang dapat dicicipi oleh para pengunjung. (RO/S-4)