Pertamina Raih 5 Gold di Ajang Internasional ICQCC 2023

PERTAMINA Group kembali berpartisipasi dalam Interna:onal Convention on Quality Control Circles (ICQCC) yang digelar di Beijing, Tiongkok. Tahun ini, Pertamina mengirimkan 5 delegasi tim CIP (Con:nuous Improvement Program) yang berasal dari Subholding Upstream (SHU) dan Subholding Refining & Petrochemical (R&P). Kelima tim tersebut berhasil meraih penghargaan Gold setelah sebelumnya bersaing dengan ratusan tim yang berasal dari 15 negara. Baca juga : PHE Sabet Penghargaan di Seoul International Invention Fair 2023 Adapun kelima karya tersebut adalah, Pertama, Subholding Upstream -FT-PROVE O4 (PT Pertamina EP Cepu-Regional 4) dengan inovasinya berjudul Increasing Power System Performance With E-PEPSI InnovaHon (EffecHve Power Plant Synchronous) At Pertamina EP Cepu SukowaH Field. Kedua, Subholding Upstream-PC-PROVE LSM (PT Pertamina EP Cepu-Regional 4) dengan inovasinya berjudul Increasing Efficiency of Own Used Fuel Gas By "LoHon" Method In GeneraHng Systems PT. Pertamina EP Cepu Donggi MaHndok Field. Baca juga : Pertamina-IJTI Jakarta Gelar Lomba Menembak Antarwartawan Ketiga, Subholding Upstream -FT-PROVE MAXIDROFF (PT Pertamina Hulu Indonesia-Regional 3) dengan inovasinya berjudul One Phase Well: The First of Its Kind In The Oil and Gas Drilling Industry Successfully Unlocking Marginal Reserves and Reducing Cost. Keempat, Subholding Refining & Petrochemical-PC-PROVE ULTRA (PT KPI Refinery Unit Balongan) dengan inovasinya berjudul Indonesian Pioneer In Ultra Low Sulphur Diesel ProducHon (Euro V Standard) Towards Global Market PenetraHon Through Engineering OperaHons and Strategic Partnership With AutomoHve Manufacturer At Kilang Pertamina Internasional. Kelima, Subholding Refining & Petrochemical-PC-PROVE GUNDALA (PT KPI Refinery Unit Cilacap) dengan inovasinya berjudul Improving Safety & Reliability of Oil Storage Tank Against Lightning Strike Hazard Through Design & ImplementaHon of Lightning ProtecHon System With Free Standing Mast Scheme At Refinery Unit IV Cilacap. Vice President Organiza:on Capability PT Pertamina (Persero) Rini Widiastuti mengapresiasi prestasi yang ditorehkan para Perwira. Menurutnya, inovasi harus dimiliki setiap organisasi agar mampu tetap lincah dan unggul sekaligus menjawab tantangan global dengan teknologi yang terus berkembang. “Prestasi ini tentu saja menjadi penyemangat bagi para insan mutu Pertamina untuk terus berkarya secara berkelanjutan, menciptakan inovasi untuk kemajuan perusahaan, sekaligus mengharumkan nama Pertamina dan Indonesia,” tutur Rini. Ajang ICQCC merupakan konferensi Internasional dalam bidang Quality Control (QC) yang telah diselenggarakan sejak 1975. Gelaran ICQCC ke-48 tahun ini diselenggarakan oleh China Association of Quality (CAQ) yang merupakan anggota dari Coordinating Commicee Meeting (CCM) Organization. Organisasi CCM sendiri merupakan organisasi dunia dalam bidang Quality Control yang telah berdiri sejak 1975 dan beranggotakan ribuan perusahaan di bawah naungan organisasi CCM yang tersebar di berbagai negara. ICQCC tahun ini diikutilebih dari 800 tim yang berasal dari 15 negara yaitu Indonesia, Tiongkok, Malaysia, India, Zambia, Taiwan, Brunei Darussalam, Jepang, Korea Selatan, Singapore, Srilanka, Thailand, Vietnam, Kamboja dan Filipina. (Z-5)

PERTAMINA Group kembali berpartisipasi dalam Interna:onal Convention on Quality Control Circles (ICQCC) yang digelar di Beijing, Tiongkok.

Tahun ini, Pertamina mengirimkan 5 delegasi tim CIP (Con:nuous Improvement Program) yang berasal dari Subholding Upstream (SHU) dan Subholding Refining & Petrochemical (R&P).

Kelima tim tersebut berhasil meraih penghargaan Gold setelah sebelumnya bersaing dengan ratusan tim yang berasal dari 15 negara.

Baca juga : PHE Sabet Penghargaan di Seoul International Invention Fair 2023

Adapun kelima karya tersebut adalah, Pertama, Subholding Upstream -FT-PROVE O4 (PT Pertamina EP Cepu-Regional 4) dengan inovasinya berjudul Increasing Power System Performance With E-PEPSI InnovaHon (EffecHve Power Plant Synchronous) At Pertamina EP Cepu SukowaH Field.

Kedua, Subholding Upstream-PC-PROVE LSM (PT Pertamina EP Cepu-Regional 4) dengan inovasinya berjudul Increasing Efficiency of Own Used Fuel Gas By "LoHon" Method In GeneraHng Systems PT. Pertamina EP Cepu Donggi MaHndok Field.

Baca juga : Pertamina-IJTI Jakarta Gelar Lomba Menembak Antarwartawan

Ketiga, Subholding Upstream -FT-PROVE MAXIDROFF (PT Pertamina Hulu Indonesia-Regional 3) dengan inovasinya berjudul One Phase Well: The First of Its Kind In The Oil and Gas Drilling Industry Successfully Unlocking Marginal Reserves and Reducing Cost.

Keempat, Subholding Refining & Petrochemical-PC-PROVE ULTRA (PT KPI Refinery Unit Balongan) dengan inovasinya berjudul Indonesian Pioneer In Ultra Low Sulphur Diesel ProducHon (Euro V Standard) Towards Global Market PenetraHon Through Engineering OperaHons and Strategic Partnership With AutomoHve Manufacturer At Kilang Pertamina Internasional.

Kelima, Subholding Refining & Petrochemical-PC-PROVE GUNDALA (PT KPI Refinery Unit Cilacap) dengan inovasinya berjudul Improving Safety & Reliability of Oil Storage Tank Against Lightning Strike Hazard Through Design & ImplementaHon of Lightning ProtecHon System With Free Standing Mast Scheme At Refinery Unit IV Cilacap.

Vice President Organiza:on Capability PT Pertamina (Persero) Rini Widiastuti mengapresiasi prestasi yang ditorehkan para Perwira. Menurutnya, inovasi harus dimiliki setiap organisasi agar mampu tetap lincah dan unggul sekaligus menjawab tantangan global dengan teknologi yang terus berkembang.

“Prestasi ini tentu saja menjadi penyemangat bagi para insan mutu Pertamina untuk terus berkarya secara berkelanjutan, menciptakan inovasi untuk kemajuan perusahaan, sekaligus mengharumkan nama Pertamina dan Indonesia,” tutur Rini.

Ajang ICQCC merupakan konferensi Internasional dalam bidang Quality Control (QC) yang telah diselenggarakan sejak 1975.

Gelaran ICQCC ke-48 tahun ini diselenggarakan oleh China Association of Quality (CAQ) yang merupakan anggota dari Coordinating Commicee Meeting (CCM) Organization.

Organisasi CCM sendiri merupakan organisasi dunia dalam bidang Quality Control yang telah berdiri sejak 1975 dan beranggotakan ribuan perusahaan di bawah naungan organisasi CCM yang tersebar di berbagai negara.

ICQCC tahun ini diikutilebih dari 800 tim yang berasal dari 15 negara yaitu Indonesia, Tiongkok, Malaysia, India, Zambia, Taiwan, Brunei Darussalam, Jepang, Korea Selatan, Singapore, Srilanka, Thailand, Vietnam, Kamboja dan Filipina. (Z-5)