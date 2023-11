PHE Sabet Penghargaan di Seoul International Invention Fair 2023

PT Pertamina Hulu Energi (PHE), meraih penghargaan di Seoul International Invention Fair yang diadakan 1-4 November 2023 di COEX Exhibition And Convention Center, Seoul Korea Selatan. Empat Inovasi yang berhasil membawa penghargaan adalah, pertama, tim PCP Krayan Reborn dengan judul Methodology: Petrophysics Analysis and Evaluation for Low Quality Reservoir, mendapatkan medali perak dan special award dari GCC Patent office. Baca juga: Pertamina Bantah Kepemilikan Truk Pembawa Baliho Bacapres Kedua, Tim Primadona dengan judul inovasi Prima Dona Method: Increase Potential of Hydrocarbon Resources (74 MMBOE) on Jatibarang Sandstone Reservoir Play mendapatkan penghargaan medali silver dan special award Taiwan Invention Association. Baca juga: Diperiksa KPK, Ahok : Terkait Masalah Bu Karen Ketiga, Tim Brave, dengan judul inovasi "Increasing Oil and Gas Reserves up to 10.2 MMBoe (USD 671M) by BRAVE” Method in Handil Field, PT Pertamina Hulu Mahakam - East Kalimantan Indonesia mendapatkan medali emas dan special award dari National Research Council of Thailand Keempat, Tim Magic Comp dengan judul inovasi Magic Comp Gasthumb mendapatkan penghargaan Grand Prize dan special award dari Vietnam Fund for Supporting Technological Creations. Seoul International Invention Fair 2023 merupakan acara pameran inovasi terbesar di Asia yang di selenggarakan oleh Korea Invention Promotion Association (KIPA) dan Intellectual Property Office (KIPO). Ajang ini bertujuan untuk menampilkan teknologi inovatif dan kebaruan dari berbagai negara, serta menciptakan peluang bisnis Internasional dan menginisiasi transformasi industri. Seoul International Invention Fair diikuti oleh 684 Invention dari 26 Negara yaitu Bahrain, Bangladesh, China, Indonesia, Taiwan, Indonesia, UAE, Poland, Croatia, Iran, India, Singapore, Malaysia, Saudi Arabia, Vietnam, Phillipines, Qatar, Morocco, Abu Dhabi, Korea Selatan. Direktur SDM & Penunjang Bisnis PHE, Oto Gurnita, mengungkapkan bahwa keberhasilan PHE pada ajang SIIF 2023 merupakan pengakuan eksistensi berskala internasional dan juga merupakan bukti kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri energi. “Penghargaan ini adalah wujud komitmen PHE untuk terus berkreasi dan berinovasi dalam mencapai kemajuan teknologi sekaligus bentuk dedikasi untuk mendukung ketahanan energi nasional serta meningkatkan produksi” tandas Oto lewat keterangan yang dietrima, Minggu (12/11) Ia menambahkan, PHE akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). PHE telah terdaftar dalam United Nations Global Compact (UNGC) sebagai member sejak Juni 2022. (P-3)

PT Pertamina Hulu Energi (PHE), meraih penghargaan di Seoul International Invention Fair yang diadakan 1-4 November 2023 di COEX Exhibition And Convention Center, Seoul Korea Selatan. Empat Inovasi yang berhasil membawa penghargaan adalah, pertama, tim PCP Krayan Reborn dengan judul Methodology: Petrophysics Analysis and Evaluation for Low Quality Reservoir, mendapatkan medali perak dan special award dari GCC Patent office.

Baca juga: Pertamina Bantah Kepemilikan Truk Pembawa Baliho Bacapres

Kedua, Tim Primadona dengan judul inovasi Prima Dona Method: Increase Potential of Hydrocarbon Resources (74 MMBOE) on Jatibarang Sandstone Reservoir Play mendapatkan penghargaan medali silver dan special award Taiwan Invention Association.

Baca juga: Diperiksa KPK, Ahok : Terkait Masalah Bu Karen

Ketiga, Tim Brave, dengan judul inovasi "Increasing Oil and Gas Reserves up to 10.2 MMBoe (USD 671M) by BRAVE” Method in Handil Field, PT Pertamina Hulu Mahakam - East Kalimantan Indonesia mendapatkan medali emas dan special award dari National Research Council of Thailand

Keempat, Tim Magic Comp dengan judul inovasi Magic Comp Gasthumb mendapatkan penghargaan Grand Prize dan special award dari Vietnam Fund for Supporting Technological Creations.

Seoul International Invention Fair 2023 merupakan acara pameran inovasi terbesar di Asia yang di selenggarakan oleh Korea Invention Promotion Association (KIPA) dan Intellectual Property Office (KIPO). Ajang ini bertujuan untuk menampilkan teknologi inovatif dan kebaruan dari berbagai negara, serta menciptakan peluang bisnis Internasional dan menginisiasi transformasi industri.

Seoul International Invention Fair diikuti oleh 684 Invention dari 26 Negara yaitu Bahrain, Bangladesh, China, Indonesia, Taiwan, Indonesia, UAE, Poland, Croatia, Iran, India, Singapore, Malaysia, Saudi Arabia, Vietnam, Phillipines, Qatar, Morocco, Abu Dhabi, Korea Selatan.

Direktur SDM & Penunjang Bisnis PHE, Oto Gurnita, mengungkapkan bahwa keberhasilan PHE pada ajang SIIF 2023 merupakan pengakuan eksistensi berskala internasional dan juga merupakan bukti kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri energi.

“Penghargaan ini adalah wujud komitmen PHE untuk terus berkreasi dan berinovasi dalam mencapai kemajuan teknologi sekaligus bentuk dedikasi untuk mendukung ketahanan energi nasional serta meningkatkan produksi” tandas Oto lewat keterangan yang dietrima, Minggu (12/11)

Ia menambahkan, PHE akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). PHE telah terdaftar dalam United Nations Global Compact (UNGC) sebagai member sejak Juni 2022. (P-3)