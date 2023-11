Jangan Lewatkan! Akhir Pekan bersama Penawaran dan Keseruan Spesial di Puncak Promo Terbesar, Shopee 11.11 Big Sale

SUDAH punya rencana menghabiskan akhir pekan? Kalau belum, jangan lewatkan kesempatan akhir pekan ini dengan beristirahat dan berlibur ditemani dengan rangkaian keseruan dan penawaran di Shopee. Sabtu ini bertepatan dengan puncak kampanye 11.11 Big Sale. Berbagai promo menarik bisa dinikmati loh, seperti 11.11 Big Sale TV Show, Gratis Ongkir RP0 Sepuasnya, Shopee Live Diskon Murah 24 Jam, dan Big Flash Sale Setiap Jam nya. Monica Vionna, Head of Marketing Growth Shopee Indonesia mengatakan, "Shopee terus berkomitmen untuk menemani dan memberikan para pengguna setia di seluruh Indonesia dengan pengalaman berbelanja yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga menguntungkan. Momen akhir pekan ini bertepatan dengan hari puncak kampanye 11.11 Big Sale yang Shopee hadirkan. Melihat dua momentum yang ditunggu oleh masyarakat berlangsung di hari yang sama, Shopee telah mempersiapkan rangkaian penawaran menarik dan deretan keseruan untuk menemani kegiatan akhir pekan pengguna. Menjelang akhir tahun 2023, kami berterima kasih kepada masyarakat Indonesia telah mendukung dan menemani kami hingga saat ini. Sehingga melalui 11.11 Big Sale ini, khususnya pada hari puncak, kami berupaya menghadirkan ragam pilihan produk serta promo terbesar untuk menjawab masing-masing preferensi kebutuhan pengguna.” Setiap orang memiliki caranya masing-masing dalam menghabiskan dan menikmati akhir pekannya. Baik untuk bersantai ataupun melakukan kegiatan yang produktif, akhir pekan merupakan momentum yang dimanfaatkan untuk mengisi ulang tenaga dan semangat untuk menyambut awal minggu yang baru. Berbagai macam rangkaian kegiatan dapat menjadi pilihan, mulai dari menonton dan menikmati lantunan musik dari rumah, menghabiskan waktu berjalan-jalan dengan orang terdekat, berbelanja bersama keluarga ataupun memilih untuk menghabiskan waktu sendiri untuk melakukan hobi. Baca juga: Harbolnas Subsidi Promo hingga 60% untuk Produk Lokal Tidak jarang pula, adanya perdebatan serta kebingungan dalam memilih kegiatan yang menarik. Lantas, apakah ada jalan untuk menjawab perbedaan tersebut? Tidak perlu khawatir, rangkaian penawaran dan kemeriahan yang dipersiapkan di hari puncak kampanye Shopee 11.11 Big Sale, dapat mengisi jadwal akhir pekan mu dengan senyuman! Yuk Simak inspirasi serba-serbi menghabiskan weekend mu bersama Shopee; 1. Mulai akhir pekanmu lebih awal Baca juga: Banyak Promo dan Kemudahan, Penjualan iPhone 15 di Blibli Banjir Peminat Akhir pekan mu kali ini bisa dimulai lebih awal bersama Shopee. Setelah berkegiatan menjalankan rutinitas di hari Jumat, pengguna dapat bersantai dan ditemani dengan kemeriahan puncak kampanye yang akan dimulai pada pukul 00.00 WIB. Deretan promo spesial antara lain Gratis Ongkir Rp0 Sepuasnya, Shopee Live Diskon Murah 24 Jam dan Big Flash Sale Setiap Jam. Pada Big Midnight Sale yang akan berlangsung pada pukul 00.00 hingga 02.00 WIB, akan menjadi momen tepat khususnya bagi para diskon hunter untuk menunggu penawaran Flash Sale terbesar yang akan dihadirkan. Akan ada Flash Sale iPhone 11RB dan 7X Flash Sale Smartphone 11 RB. Ini saatnya dimana kecepatan jarimu akan diuji! 2. Kegiatan Sabtu Pagi hingga Senja Tenang! Tidak perlu khawatir dan bingung jika belum memiliki rencana kegiatan untuk mengisi hari Sabtu mu dari pagi hingga senja. Tanpa perlu keluar rumah ataupun sedang melakukan kegiatan lain, kamu hanya perlu membuka aplikasi Shopee untuk meningkatkan keseruan harimu? Ekstra Voucher: Mau lebih untung lagi saat berbelanja? Nah jangan ketinggalan momen-momen di mana ekstra voucher hadir. Pertama, pantengin terlebih dahulu di jam 06.00 hingga 09.00 pagi. Pada waktu ini, kamu bisa mengatur strategi untuk mendapatkan keuntungan maksimal khususnya dengan klaim ekstra voucher Gratis Ongkir RP0 dan Ekstra Cashback S/D 111RB. Belum selesai sampai disitu, kamu juga dapat memanfaatkan promo brand hemat hingga 700 ribu untuk berbelanja kebutuhan harian dari brand favorit mu! Fashion & Beauty Big Sale: Berbelanja menjadi salah satu kegiatan yang digemari untuk mengisi waktu akhir pekan. Dengan waktu senggang yang dimiliki, banyak orang lebih senang berbelanja di hari libur, agar tidak tergesa- gesa. Tetapi, keramaian terkadang juga menjadi kekhawatiran tersendiri. Di Fashion & Beauty Big Sale yang termasuk dalam rangkaian kampanye 11.11, pengguna dapat berbelanja produk fesyen dan kecantikan dengan lebih mudah. Selain voucher gratis ongkir dan cashback, akan ada Flash Sale Catokan Remington jadi 11 RB. Keseruan akan dilanjutkan dimana pada sesi JAMBORE akan ada Flash Sale iPhone 11 RB dan sebelum kamu dapat menikmati malam minggu meriah bersama Shopee 11.11 Big Sale TV Show, pengguna dapat berburu di Flash Sale Smartphone & Microwave 11RB pada sesi Ekstra Diskon Sale. 3. Malam Minggu Meriah Dapat menikmati waktu bersama keluarga atau orang terdekat di malam minggu, dengan menonton atau mendengarkan lantunan musik, merupakan salah satu momen akhir pekan yang digemari oleh banyak orang. Tidak melulu harus menghabiskan waktu di luar rumah, kali ini Shopee akan menemani malam minggu dengan kemeriahan Shopee 11.11 Big Sale TV Show. Acara ini akan menampilkan main performance dari JKT 48 dan deretan penampilan seru lainnya dari El Rumi, Ziva Magnolya, Ghea Indrawari, Salma Salsabil, dan Happy Asmara. Tidak hanya itu, akan ada berbagai rangkaian keseruan seperti Flash Sale bersama Ruben Onsu, Promo Seru bersama Sarwendah serta 4x Goyang Shopee. Kamu bisa mendapatkan Toyota Brio E CVT, Toyota New Calya, Toyota New Agya GR Sport, Honda BRV E CVT, Motor Honda PCX CBS, Xiaomi 12 PRO, Samsung Galaxy z5 Flip dan Emas 10 Gram. Jangan sampai kelewatan Shopee 11.11 Big Sale TV Show yang akan disiarkan langsung pada Jumat, 11 November 2023 pukul 19.00 WIB melalui Shopee Live serta RCTI, MNCTV, GTV dan RTV. “Kami harap Sobat Shopee jangan sampai melewatkan jam-jam promo menarik dan terbesar di puncak kampanye 11.11 Big Sale, khususnya pada jam 00.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00 WIB. Jadi saatnya persiapkan wishlist dan kebutuhan mu, serta nikmati keuntungannya,” tutup Monica. Yuk jangan kelewatan keseruan dan semua promo yang menarik dari Shopee 11.11 Big Sale. Segera unduh aplikasi Shopee secara gratis di App Store atau Google Play Store atau langsung ke. https://shopee.co.id/m/11-11-peakday. (Z-3)

