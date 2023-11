KB Insurance Gelar Literasi Keuangan dan Berdayakan Kalangan Mahasiswa

SEBAGAI wujud komitmen yang luar biasa terhadap literasi keuangan dan kesejahteraan masyarakat, PT KB Insurance Indonesia mengumumkan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang didedikasikan untuk mendorong literasi keuangan dan dukungan pendidikan para kaum muda di Indonesia. Sebagai bagian dari Bulan Inklusi Keuangan, PT KB Insurance Indonesia telah terlibat aktif dalam mempromosikan literasi keuangan untuk memberdayakan individu, khususnya kaum muda, untuk masa depan yang lebih baik. Pada tahun 2022, PT KB Insurance Indonesia sukses melaksanakan program literasi keuangan di Surabaya dengan tema "Smart Youth for a Better Future" dan diterima dengan baik dan membuat dampak yang signifikan. Baca juga: K-Insurance New Vision Forum Perkuat Industri Asuransi Kini, pada tahun 2023, PT KB Insurance Indonesia melanjutkan misinya dengan menyelenggarakan acara serupa bekerja sama dengan Universitas ASMI Santa Maria di Yogyakarta. Program tahun ini mengangkat tema "H.O.P.E (Harmony, Opportunity, Partnering, and Empowerment): Building a Sustainable Future Together with PT KB Insurance Indonesia" yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang berkolaborasi dalam pemberdayaan dan kesadaran finansial kaum muda. Acara ini diharapkan dapat menjadi inspirasi menuju masa depan yang lebih cerah bagi semua peserta. Selain program literasi keuangan, PT KB Insurance Indonesia memperluas dukungannya kepada Universitas ASMI Santa Maria dengan menyediakan dana pendidikan untuk membantu siswa berprestasi dalam melaksanakan pendidikan mereka. Baca juga: FISIP USNI Gandeng OJK Tingkatkan Literasi Keuangan Gen Z Hal ini memperkuat komitmen PT KB Insurance Indonesia untuk membina bakat dan mendorong pertumbuhan pendidikan di masyarakat. Jeonglae Cho, Presiden Direktur PT KB Insurance Indonesia, mengungkapkan pemikirannya tentang program CSR ini, dengan menyatakan, "Literasi keuangan adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki setiap orang." "Kami, di PT KB Insurance Indonesia, senang dapat memainkan peran kami dalam memberdayakan kaum muda dan masyarakat luas melalui program ini," kata Jenglae Cho dalam keterangan pers, Jumat (10/11). "Kami percaya bahwa dengan memberikan pendidikan keuangan dan dukungan kepada para pemikir muda yang cerdas di Universitas ASMI, kami dapat berkontribusi pada masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan bagi masyarakat kita," jelasnya. Program literasi keuangan dan dana dukungan edukasi PT KB Insurance Indonesia melambangkan esensi Bulan Inklusi Keuangan dengan menghadirkan harmoni, kesempatan, dan pemberdayaan kepada individu dan masyarakat. Bersama-sama, kita membangun masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera. (RO/S-4)

