MDRT Global Services Bertransformasi Menjadi MDRT Center for Field Leadership

MDRT Global Services mengumumkan perubahan namanya menjadi MDRT Center for Field Leadership resmi per 1 November 2023. Nama baru ini semakin mencerminkan misi asosiasi untuk mendukung para pemimpin lapangan dan kantor pusat di seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk tumbuh sebagai pemimpin organisasi jasa keuangan sekaligus mendorong timnya menuju sukses. Sebagai asosiasi terbaru di bawah MDRT Family of Brands, MDRT Center for Field Leadership (MDRT Center) dibentuk khusus untuk para pemimpin di bidang jasa keuangan dan kantor pusat. Sebagai asosiasi keanggotaan individu yang terpisah, MDRT Center memberikan para anggotanya nilai luar biasa dan peluang pertumbuhan kepemimpinan. Keanggotaan Pusat MDRT membuka peluang untuk terlibat dalam komunitas MDRT sekaligus memberikan para pemimpin strategi untuk mengembangkan budaya keunggulan dalam organisasi mereka masing-masing. Untuk mempelajari lebih lanjut kunjungi mdrtcenter.org. Meskipun namanya berubah, anggota MDRT Center tetap akan memiliki akses ke semua manfaat yang tersedia, termasuk manfaat yang berlaku sebelum perubahan nama tersebut. Dia ntara manfaatnya ialah konten kepemimpinan utama di situs center seperti toolkit, video, dan artikel, serta akses ke aplikasi pembelajaran Harvard ManageMentor®. Manfaat tersebut berlaku untuk para anggota di seluruh belahan dunia manapun dimana mereka juga dapat mengambil bagian dalam webcast reguler, menghadiri kelompok belajar dengan sesama anggota maupun satu acara MDRT global pertahunnya, serta mengajukan permohonan untuk MDRT Culture of Excellence Award. Para anggota MDRT Center sendiri terus berupaya untuk memperluas keterampilan kepemimpinan mereka, membangun budaya keunggulan MDRT dalam lembaga-lembaga mereka, sekaligus mengembangkan keahliannya secara profesional maupun pribadi. Jumlah anggota MDRT Center di Indonesia bahkan terus bertumbuh sehingga MDRT optimis MDRT Center akan terus bertumbuh di Indonesia. Gregory Gagne, ChFC, Presiden MDRT 2024 dalam keterangan resminya mengatakan bahwa MDRT Center for Field Leadership membentuk komunitas yang terdiri dari para pemimpin jasa keuangan dengan komitmennya terhadap keunggulan profesinya. “Rebranding ini menyoroti dedikasi asosiasi dalam memperkuat kemampuan anggotanya untuk mendorong pertumbuhan dan memberdayakan tim mereka untuk menjadi yang terbaik.” Keanggotaan MDRT Center diberikan selama satu tahun dan harus diperbarui setiap tahunnya. Periode pendaftaran keanggotaan dibuka pada 1 November 2023 hingga 1 April 2024 dengan investasi keanggotaan tahunan senilai US$600, namun pelamar tetap dapat mengajukan keanggotaan setelah 1 April 2024 dengan biaya keterlambatan US$200.(M-3)

MDRT Global Services mengumumkan perubahan namanya menjadi MDRT Center for Field Leadership resmi per 1 November 2023. Nama baru ini semakin mencerminkan misi asosiasi untuk mendukung para pemimpin lapangan dan kantor pusat di seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk tumbuh sebagai pemimpin organisasi jasa keuangan sekaligus mendorong timnya menuju sukses.

Sebagai asosiasi terbaru di bawah MDRT Family of Brands, MDRT Center for Field Leadership (MDRT Center) dibentuk khusus untuk para pemimpin di bidang jasa keuangan dan kantor pusat. Sebagai asosiasi keanggotaan individu yang terpisah, MDRT Center memberikan para anggotanya nilai luar biasa dan peluang pertumbuhan kepemimpinan.

Keanggotaan Pusat MDRT membuka peluang untuk terlibat dalam komunitas MDRT sekaligus memberikan para pemimpin strategi untuk mengembangkan budaya keunggulan dalam organisasi mereka masing-masing. Untuk mempelajari lebih lanjut kunjungi mdrtcenter.org.

Meskipun namanya berubah, anggota MDRT Center tetap akan memiliki akses ke semua manfaat yang tersedia, termasuk manfaat yang berlaku sebelum perubahan nama tersebut. Dia ntara manfaatnya ialah konten kepemimpinan utama di situs center seperti toolkit, video, dan artikel, serta akses ke aplikasi pembelajaran Harvard ManageMentor®.

Manfaat tersebut berlaku untuk para anggota di seluruh belahan dunia manapun dimana mereka juga dapat mengambil bagian dalam webcast reguler, menghadiri kelompok belajar dengan sesama anggota maupun satu acara MDRT global pertahunnya, serta mengajukan permohonan untuk MDRT Culture of Excellence Award.

Para anggota MDRT Center sendiri terus berupaya untuk memperluas keterampilan kepemimpinan mereka, membangun budaya keunggulan MDRT dalam lembaga-lembaga mereka, sekaligus mengembangkan keahliannya secara profesional maupun pribadi. Jumlah anggota MDRT Center di Indonesia bahkan terus bertumbuh sehingga MDRT optimis MDRT Center akan terus bertumbuh di Indonesia.

Gregory Gagne, ChFC, Presiden MDRT 2024 dalam keterangan resminya mengatakan bahwa MDRT Center for Field Leadership membentuk komunitas yang terdiri dari para pemimpin jasa keuangan dengan komitmennya terhadap keunggulan profesinya. “Rebranding ini menyoroti dedikasi asosiasi dalam memperkuat kemampuan anggotanya untuk mendorong pertumbuhan dan memberdayakan tim mereka untuk menjadi yang terbaik.”

Keanggotaan MDRT Center diberikan selama satu tahun dan harus diperbarui setiap tahunnya. Periode pendaftaran keanggotaan dibuka pada 1 November 2023 hingga 1 April 2024 dengan investasi keanggotaan tahunan senilai US$600, namun pelamar tetap dapat mengajukan keanggotaan setelah 1 April 2024 dengan biaya keterlambatan US$200.(M-3)