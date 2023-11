IHSG Jumat Pagi Melemah Ikuti Bursa Kawasan dan Global

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (10/11) pagi, bergerak turun mengikuti pelemahan bursa saham kawasan Asia dan global. IHSG dibuka melemah 13,17 poin atau 0,19 persen ke posisi 6.825,06. Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 2,92 poin atau 0,32 persen ke posisi 905,10. "Hari ini IHSG diprediksi menguat terbatas dalam range 6.806 hingga 6.876," ujar Financial Expert Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih seperti dilansir dari Antara. Baca juga: > Harga Emas Antam Jumat Pagi Rp1.092.000 per Gram > IFG dan 10 BUMN Pendiri Dana Pensiun Kerja Sama Pengelolaan Dana Investasi Dari dalam negeri, konsumsi domestik masih mencerminkan akselerasi di tengah tren suku bunga tinggi, tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) September 2023 yang tercatat 201,1 poin atau tumbuh 1,5 persen year on year (yoy), atau lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 1,1 persen (yoy). Kelompok sandang, komponen otomotif dan bahan bakar kendaraan bermotor mendorong akselerasi penjualan ritel. Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain, indeks Nikkei melemah 319,60 poin atau 0,98 persen ke 32.326,90, indeks Hang Seng melemah 263,70 poin atau 1,51 persen ke 17.247,58, indeks Shanghai melemah 17,26 poin atau 0,56 persen ke 3.036,12, dan indeks Straits Times melemah 26,90 poin atau 0,86 persen ke 3.108,42. (Z-6)

