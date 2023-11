Cetak Talenta Digital Tanah Air, My Digital Academy Kembali Digelar

BANK Mandiri menggelar program My Digital Academy (MDA) Batch Dua sebagai bentuk komitmen menjaring talenta muda Tanah Air di bidang Teknologi Informasi (TI). Inisiatif ini merupakan lanjutan dari program sebelumnya yang sukses menarik minat ribuan pendaftar serta melahirkan ratusan peserta yang berkompetisi serta berkolaborasi untuk meningkatkan kemampuan di bidang TI. Direktur Kepatuhan dan SDM Bank Mandiri, Agus Dwi Handaya, menambahkan, melalui semangat membangun negeri dan untuk menangkap peluang digitalisasi pada masa mendatang, Bank Mandiri berharap program ini mampu meningkatkan kapabilitas dan kualitas dari talenta muda tanah air khususnya di bidang TI. "Bank Mandiri sejak awal terus berkomitmen untuk hadir dan memberikan kontribusi pada pengembangan kualitas SDM di Indonesia. Program ini kami harap bisa menjadi wadah pengembangan bagi para talenta digital Indonesia masa depan," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (9/11).

Pada batch ini, Agus menargetkan kembali dapat menjaring minat ribuan pendaftar yang dapat memenuhi sejumlah persyaratan. Antara lain fresh graduate atau mahasiswa S1 semester akhir dari jurusan relevan di universitas terkemuka. Bahkan memiliki IPK minimal 3.00 dengan penguasaan terutama pada programming, engineering analytics dan product owner. "Pendaftaran akan kami tutup pada 19 November 2023. Untuk itu, kami cukup optimis bisa mengulang keberhasilan MDA batch sebelumnya," ungkap Agus. Dia menambahkan, para peminat dapat langsung mengunjungi https://mydigitalacademy.id/ atau melalui instagram @lifeatmandiri untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Sebagai langkah persiapan, Bank Mandiri telah melakukan roadshow ke berbagai universitas di Indonesia. Dalam roadshow ini, para peserta yang hadir akan mendapatkan bimbingan karir, dan juga wawasan mengenai perkembangan dunia TI perbankan dari talenta Bank Mandiri atau Mandirian. Bukan cuma itu, untuk memberikan gambaran bagi para mahasiswa dan peserta, acara tersebut juga menampilkan sederet prestasi yang diraih para alumni MDA Batch satu yang telah bergabung dengan Bank Mandiri sebagai Officer Development Program (ODP) TI dan juga mahasiswa yang mendapat golden ticket untuk berkarir di Bank Mandiri. Setelah rangkaian roadshow berakhir, MDA Batch Dua akan resmi dimulai dengan fokus pada program latihan bertajuk innovation bootcamp. Peserta terpilih akan mendapatkan pelatihan intensif selama satu bulan dengan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan terkini di bidang Teknologi Informasi. Seperti, Fundamental UI/UX, Data Analyst Analysis, UI Design, Wireframing, dan lain-lain, termasuk juga pelatihan soft skills. Program ini akan diakhiri dengan pemberian penghargaan berupa allowance dan golden ticket bagi peserta terpilih untuk bergabung dengan Bank Mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan negeri. Agus menjelaskan, program MDA yang digelar perseroan turut menjadi bentuk tanggung jawab dan kontribusi Bank Mandiri dalam mengembangkan SDM IT Indonesia sekaligus mengatasi krisis digital talent di Indonesia. Sebab, lanjutnya, kekurangan talenta digital menjadi tantangan besar di era transformasi digital saat ini. Kebutuhan akan individu yang memiliki keterampilan di bidang teknologi, pemrograman, analisis data, dan kecerdasan buatan terus meningkat. Namun ketersediaan talenta digital yang memadai belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. "Hal ini menyebabkan persaingan ketat antara perusahaan-perusahaan untuk merekrut dan mempertahankan para ahli digital yang berkualitas. Sementara banyak organisasi berusaha untuk meningkatkan keterampilan internal melalui pelatihan dan pengembangan, masalah kekurangan talenta digital tetap menjadi hambatan utama dalam menghadapi revolusi digital yang tidak dapat dihindari ini," kata Agus. Hal senada diungkapkan Direktur Teknologi Informasi Bank Mandiri, Timothy Utama, dengan adanya program MDA, diharapkan dapat melahirkan lebih banyak talenta digital yang berkualitas. Juga dapat memacu percepatan inovasi dalam dunia digital dan memajukan industri teknologi guna mencapai pemerataan ekonomi di Indonesia. "Untuk mencapai maksimal, para peserta akan mendapatkan pembelajaran yang berkualitas dengan kehadiran expert tutor terbaik di bidangnya. Dengan begitu, diharapkan para peserta bisa memperoleh ilmu sekaligus mendapat pengalaman baru dari studi kasus nyata para pengajar," jelasnya. Bank Mandiri merupakan salah satu bank di Indonesia dengan layanan finansial kepada nasabah yang meliputi segmen usaha Corporate, Hubungan Kelembagaan, Commercial, Micro & SME, Consumer Banking, Treasury dan International Banking. Bank Mandiri pada saat ini bersinergi dengan beragam perusahaan anak untuk menyediakan bermacam produk dan jasa serta mendukung bisnis utamanya yaitu: Mandiri Sekuritas (jasa dan layanan pasar modal), Bank Syariah Indonesia (perbankan syariah), Bank Mandiri Taspen/Mantap (kredit UMKM), AXA-Mandiri Financial Services (asuransi jiwa), Mandiri InHealth (asuransi kesehatan), Mandiri Tunas Finance (jasa pembiayaan), Mandiri Utama Finance (jasa pembiayaan), Mandiri International Remittance (remitansi), Mandiri Europe (treasury & financial institution), dan Mandiri Capital Indonesia (pembiayaan modal ventura). Dalam ekspansi bisnis, Bank Mandiri terus mengembangkan layanan dan produk perbankan digital yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan nasabah korporasi dan retail. Kopra by Mandiri merupakan solusi digital bagi industri nasional yang menyatukan para korporasi sampai pelaku usaha kecil menengah dalam suatu ekosistem digital single access yang sangat mudah dan solutif seperti layanan Cash Management, Forex, Trade & Guarantee, Supply Chain Management, Virtual Account sampai solusi keuangan terintegrasi berbasis Application Programming Interface (API). Sedangkan layanan digital retail meliputi aplikasi Livin’ by Mandiri, kartu prabayar Mandiri e-money, serta layanan informasi berbasis kecerdasan buatan Mandiri Intelligent Assistant (MITA) pada akun resmi WhatsApp Bank Mandiri di +62 811-84-14000. Hingga Juni 2023, jaringan Bank Mandiri telah tersebar di seluruh Indonesia yang meliputi 2.327 jaringan kantor, termasuk cabang digital (smart branch), kantor cabang dan kantor mikro. Layanan distribusi Bank Mandiri juga dilengkapi dengan 13.034 unit ATM yang terhubung dalam jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima dan Visa/Plus, Electronic Data Capture (EDC) serta jaringan e-banking yang meliputi New Livin' by Mandiri, SMS Banking dan Call Center 14000.

